Освобожденные от оккупантов громады возобновляют жизнедеятельность: какая ситуация в Сумах и области 30 марта

Освобожденные от оккупантов громады возобновляют жизнедеятельность: какая ситуация в Сумах и области 30 марта

В области и областном центре за прошедшие сутки и ночь было несколько воздушных тревог.

В городе Сумы раздавались взрывы, но ночь, несмотря на воздушные тревоги, прошла спокойно. В то же время, в освобожденных от оккупантов громадах, в частности в Тростянецкой, продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 29 марта.

Ситуация в городе Сумы

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, в городе были взрывы, но никаких подробностей он не назвал.

"Я думаю, что все слышали вчера (ред. — 28 марта), какие были взрывы. Я не буду об этом говорить. Думаю, оставшийся в городе слышали, что было. Это было днем", — сказал Лысенко и призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

В то же время ночь на 30 марта в городе прошла спокойно. В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины и коммунальный транспорт.

Со вторника, 29 марта, возобновлена работа троллейбусных маршрутов №4 и №8. С 30 марта КП "Электроавтотранс" возобновляет работу троллейбусного маршрута № 7 и автобусного № 59А.

Ситуация в области

Глава ОВЦА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 29 марта российские войска еще остаются только на территории Конотопской громады. По его словам, кроме Конотопской громады, на территории области есть горячие точки в Бурыньской громаде, где зафиксировано большое количество вражеской техники, вооружение, авиация, артиллерия и даже установленные российскими оккупантами блокпосты.

В то же время Лебединская, Ахтырская громады, Сумский район, Тростянецкая, Краснопольская и Боромлянская громады сейчас освобождены от оккупантов и пытаются как можно быстрее восстановить жизнь. Так, в Тростянце, где 8 дней продолжались бои, сейчас активно идет работа по выдаче гуманитарной помощи. 29 марта в городе было роздано 20 тонн продуктов питания, средств гигиены, детского питания.

Также в г. Тростянец работают кинологические и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые проводят поисковые работы, осуществляют мероприятия по разминированию города, а также извлекают взрывоопасные предметы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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