Освобожденные территории усеяны мусором и телами врагов: бойцы показали, что происходит вокруг Бахмута

Больше всего продвижений идет вокруг разрушенного города Бахмут, это не массированное наступление, но это постоянные штурмы.

Основные силы для вытеснения противника брошены на запорожское направление, на донецком – продолжаются локальные штурмы и отражение позиций, говорится в ТСН.

Бойцам третьей штурмовой бригады удалось отбить украинские территории, но там продолжает быть громко, в первую очередь из-за того, что должно было просто взять штурмом территории, их потом нужно еще и удержать.

На освобожденных позициях тихо не бывает вообще и все время лупит и артиллерия, и локальные стрелковые бои. Бойцы убеждают, что звуки взрывов вокруг быстро становится привычным.

Больше всего продвижений идет вокруг разрушенного города Бахмут, это не массированное наступление, но это постоянные штурмы. "Я не знаю, что такое контрнаступление, у нас есть штурмовые действия, это у нас конкретно локальные штурмовые действия, что мы здесь можем совершать, то мы здесь и делаем", — говорит боец "Содержание".

На враждебных позициях, которые раньше были оврага, до сих пор разбросаны остатки российских боеприпасов. Освобожденные территории перерыты воронками от прилетов и загажены мусором. “Пришли на нашу землю, захватили, оставили кучу мусора, как биологического, так и бытового. Когда выгоним, придется убирать за ними”, — добавляет “Паротяг”.

Здесь нет героического вывешивания флагов, по освобождению посадок не совершают больших событий, но это тяжелая штурмовая работа, которая продолжается здесь каждый день.

Боец третьей штурмовой на позывное «Содержание» объясняет, здесь нужны люди, но обученные и мотивированные, поэтому рассчитывают не на мобилизованных, а на добровольцев. “Все хотят победу, а для победы нужны люди. Мы штурмуем сейчас имеющимися силами. А нужно больше сил и людей мотивированных. Здесь нужно сделать, чтобы скорее прошла”, — говорит он.

"Тичер" успокаивает, на штурмы новичков не шлют, долго готовят и учат. "Люди думают, что если выйдет на какую-то позицию, то будет 24 на 7 стреляться и все такое, нет, действительно смешиваем людей опытных, неопытных, нет такого, чтобы только приехал и сразу его бросили", — говорит он.

Конечно, есть раненые, есть количество погибших, накрывают и точки эвакуации раненых, пытаясь усложнить вывоз бойцов. Врачи отмечают, что раненых во время штурмов даже меньше, чем когда шла активная оборона Бахмута — более легкие ранения, меньше ампутаций, преимущественно контузии. Медики говорят, что в целом количество раненых уменьшилось в десятки раз по сравнению с недавними боями, и благодаря этому больше медиков на одного раненого есть возможность оказать более оперативную, более качественную помощь, есть препараты, есть оборудование и есть чем спасать. "Было удачное наступление, сейчас работа по оказанию помощи, ребята удачно закрепились и скудные трехсотых", — убеждает врач бригады "Карсар".

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