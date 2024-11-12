Освобожденный "азовец" рассказал, каким на самом деле является типичный день в российском плену

Военный рассказал, что над ними издевались в колонии.

Военный Арн рассказал, как выглядит типичный день в российскому плену. Он отметил, что это было очень тяжело.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

"В колонии просыпался в 6:00 утра, потом у нас была зарядка. Потом мы шли завтракать, после этого мы собирались за работу. Нас всех отправляли работать — убирать территорию, делать определенные задачи, которые ставили в СИЗО. Понятно, если ты" азовец", мог получить по спине или еще куда-то. Поэтому очень тяжело это проходить — ты работаешь в холод, жару. Это тяжело описать, это нужно пережить", — объяснил Арн.

Военный рассказал, что у колонии была возможность читать книги, но только на русском языке.

"Писать было нельзя — письма, ручки были под табу", — сказал он.

Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в плен и рассказал, что его удивило после освобождения.

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