Освобожденный "азовец" рассказал, каким на самом деле является типичный день в российском плену

Военный рассказал, что над ними издевались в колонии.
Военный Арн рассказал, как выглядит типичный день в российскому плену. Он отметил, что это было очень тяжело.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.
"В колонии просыпался в 6:00 утра, потом у нас была зарядка. Потом мы шли завтракать, после этого мы собирались за работу. Нас всех отправляли работать — убирать территорию, делать определенные задачи, которые ставили в СИЗО. Понятно, если ты" азовец", мог получить по спине или еще куда-то. Поэтому очень тяжело это проходить — ты работаешь в холод, жару. Это тяжело описать, это нужно пережить", — объяснил Арн.
Военный рассказал, что у колонии была возможность читать книги, но только на русском языке.
"Писать было нельзя — письма, ручки были под табу", — сказал он.
Напомним, Арн, который является коренным жителем Мариуполя, попал в плен и рассказал, что его удивило после освобождения.
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