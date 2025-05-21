Освобожденный из плена военный ВСУ рассказал, что было тяжелее всего в российских тюрьмах

Ростислав Богуцкий / © ТСН

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Морпех-музыкант Ростислав Богуцкий попал в российский плен после осады Мариуполя. И, как утверждает сейчас - выжил там, потому что в самые тяжелые моменты представлял себе как играет на инструменте.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Ростик Богуцкий - саксофонист, один из музыкантов оркестра 36-й бригады морпехов, защищавшей Мариуполь. После двух месяцев обороны города вместе с побратимами он попал в плен.

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Родители парня Ярослав и Екатерина ждали Ростика из плена. И ездили на все обмены с флагом оркестрантов. Перед пасхой, когда они увидели имя сына в списках, автобус с Ростиком - уже стоял на украинской границе

Сейчас Ростислав проходит реабилитацию. Он рассказывает, что в плену его спасало то, что мучило больше всего.

"Мы все очень ужасное переводили в шутку и это помогало. Я не знал, что со мной будет. Обращались с нами нехорошо и это тоже было тяжело. Но больше всего мучила неизвестность. Я не знал, когда я домой вернусь и вернусь ли я вообще домой", - говорит он.

Ростислав Богуцкий / © ТСН

Военный говорит, что сейчас он больше всего ценит свободу. Ростислав отмечает, что саксофон спасал его в плену.

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"Я музыку вспоминал в голове, пел внутри, пальцами играл, как на саксофоне", - говорит он.

В плену до сих пор остаются еще 12 музыкантов из оркестра морпехов. Ростик мечтает - что они тоже вскоре будут дома и почувствуют то, что сейчас чувствует он.

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