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Освобожденный из плена воин рассказал, как поддержать военных ВСУ в российских тюрьмах

Освобожденный из плена воин рассказал, как поддержать военных ВСУ в российских тюрьмах

Сергей Дорошенко

Украинский военный призвал писать письма пленным воинам ВСУ. Он подчеркнул, что такие письма очень поддерживают.

Во время обмена этой неделе удалось вернуть 150 украинских защитников. Некоторые из них были в тяжелом состоянии, с ампутациями. Среди них были 23 офицера, остальные - сержанты и солдаты. Часть из них провела в плену уже почти три года. Вернувшись домой признаются, за такое долгое время бывает трудно удержать в памяти лица родных людей и не потерять надежду.

И как наибольшую ценность показывали нашей съемочной группе короткие послания, которые приходили им в российские застенки. О том, почему так важно писать письма нашим в плен - в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной. 

Каждый обмен - это четкие процедуры. Поэтому родственникам после такой долгожданной встречи надо снова ждать. Пока освобожденные из плена переоденутся, пообедают и пообщаются с врачами. После этого уже можно пообщаться и рассказать, что именно им помогало держаться в плену.

Семья - и взрослые, и маленькие ждут Георгия. Или папу Гошу, как говорит маленький Свят. Ему было три, когда тот попал в плен. Теперь уже шесть и он очень радуется, что отцу понравилась его шапка - с логотипом Национальной гвардии. Георгий выходит к семье и рассказывает - сына мог и не узнать, если бы не то самое письмо, которое прорвалось в тюрьму. 

Освобожден из плена / ©
Освобожден из плена

Отец четверых детей, врач из Мариуполя - Сергей Дорошенко за три года плена тоже получил одно письмо. Он сам останавливает нас и просит кое-что передать родным, которые ждут своих из плена.

"До меня дошло только одно письмо матери. И это письмо согревало меня почти полгода. Я его запомнил полностью. Я могу его цитировать, и каждое слово в нем согревало меня там. Есть люди, которые были рядом со мной, которым приходили письма с фото на том листе, обычный принтер. Не вложенное фото. И под надписями было фото женщины, жены, матери, даже домашней собаки. Того, который есть тот огонек семьи, который позволяет выдержать все это бесчеловечное отношение. Поэтому пишите, пишите письма. Я надеюсь, они дойдут и вам будут отвечать", - говорит Сергей. 

Сергей Дорошенко / ©
Сергей Дорошенко

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Напомним, очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией прошел в среду, 5 февраля. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю.

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