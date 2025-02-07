Освобожденный из плена воин рассказал, как поддержать военных ВСУ в российских тюрьмах

Во время обмена этой неделе удалось вернуть 150 украинских защитников. Некоторые из них были в тяжелом состоянии, с ампутациями. Среди них были 23 офицера, остальные - сержанты и солдаты. Часть из них провела в плену уже почти три года. Вернувшись домой признаются, за такое долгое время бывает трудно удержать в памяти лица родных людей и не потерять надежду.

И как наибольшую ценность показывали нашей съемочной группе короткие послания, которые приходили им в российские застенки. О том, почему так важно писать письма нашим в плен - в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Каждый обмен - это четкие процедуры. Поэтому родственникам после такой долгожданной встречи надо снова ждать. Пока освобожденные из плена переоденутся, пообедают и пообщаются с врачами. После этого уже можно пообщаться и рассказать, что именно им помогало держаться в плену.

Семья - и взрослые, и маленькие ждут Георгия. Или папу Гошу, как говорит маленький Свят. Ему было три, когда тот попал в плен. Теперь уже шесть и он очень радуется, что отцу понравилась его шапка - с логотипом Национальной гвардии. Георгий выходит к семье и рассказывает - сына мог и не узнать, если бы не то самое письмо, которое прорвалось в тюрьму.

Освобожден из плена

Отец четверых детей, врач из Мариуполя - Сергей Дорошенко за три года плена тоже получил одно письмо. Он сам останавливает нас и просит кое-что передать родным, которые ждут своих из плена.

"До меня дошло только одно письмо матери. И это письмо согревало меня почти полгода. Я его запомнил полностью. Я могу его цитировать, и каждое слово в нем согревало меня там. Есть люди, которые были рядом со мной, которым приходили письма с фото на том листе, обычный принтер. Не вложенное фото. И под надписями было фото женщины, жены, матери, даже домашней собаки. Того, который есть тот огонек семьи, который позволяет выдержать все это бесчеловечное отношение. Поэтому пишите, пишите письма. Я надеюсь, они дойдут и вам будут отвечать", - говорит Сергей.

Сергей Дорошенко

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Напомним, очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией прошел в среду, 5 февраля. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю.

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