Освобожденный из плена воин впервые обнял дочь Соломийку на ее 3-летие: он шокировал историей о плене в Чечне

Виталий Андрейченко с дочерью / © ТСН

Виталий Андрейченко видел свою новорожденную дочь только на единственной потрепанной фотографии. Когда в марте 2023 года под Кременной на Луганщине он попал в руки оккупантов, его жена находилась на седьмом месяце беременности. В конце апреля Виталия вернули в Украину во время масштабного обмена. После более трех лет неволи защитник наконец впервые обнял свою Соломийку и попал на ее третий день рождения.

За щемящей встречей на Полтавщине наблюдала корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

Мужчина рассказал о пленении в Чечне

Встреча с Виталием Андрейченко происходит в палате медицинского реабилитационного центра, куда его доставили сразу после обмена.

Защитник встречает журналистов с улыбкой: «Добрый день, уже наряжен, уже вас жду. Сегодня очень важный день».

Он бережно показывает сине-желтый флаг, который получил во время обмена на границе, и бутылку напитка, объясняющую его боевое имя.

Виталий Андрейченко, военнослужащий: «Вот Живчик от Маяка. Почему „Живчик“? Люблю я этот напиток. Ну и живучий».

Жить, говорит боец, ему действительно есть ради кого — дома его ждут четверо его девочек: жена Оля и три дочери, Анюта, Софийка и самая маленькая Соломийка, которой как раз сегодня исполняется три года. Когда малышка появилась на свет, отец уже находился в неволе.

Оккупанты удерживали украинца в строгой изоляции в Чечне (город Грозный). Туда почти не доходили письма, а Международный комитет Красного Креста не подтверждал пребывание наших пленных, из-за чего возвращение ребят оттуда является редкостью. О том, что у него родилась Соломийка, Виталий узнал благодаря единственному цифровому снимку, который его жена смогла передать через побратима.

Виталий Андрейченко: «Мы же не виделись с ней. Она как родилась, я же не присутствовал ни на родах, нигде ничего. И вот у нее день рождения. И для нее это первое с папой, для меня первое с дочкой. Эта фотография — это моя реликвия, я с ней прошел весь плен, грубо говоря. Она вообще со мной была постоянно. Желал доброго утра ей, хороших снов. Нам говорили, что нас никто не ждет, мы никому не нужны, нас государство не забирает. Как только мы пересекли границу, эта поездка в Чернигов, эти люди по обе стороны — это было что-то чрезвычайное. Плакал весь автобус, я сам как вспоминаю, глаза слезятся».

Жена защитника ходили на акции за освобождение пленных

Жена Оля вспоминает, что все три года два месяца и шесть дней неволи мужа она буквально завешивала стены дома снимками отца, чтобы дети ежесекундно чувствовали его присутствие.

Ольга Андрейченко, жена защитника: «У нас же же комната вся в фотографиях. Говорю, это твой папа. Она, кстати, и целовала фотографии. Так что она знает, что по фотографии это папа. Что папа на работе, скоро приедет. Первое слово у нее было не мама, а папа. Второй раз я на митинги пишу картинки, плакаты, а она говорит: „Мама, сфотографируй меня“. Я вообще была в шоке, как он показал это фото на обмене, даже не знала, что оно у него есть».

Все эти годы Оля без конца ездила на акции и митинги в поддержку пленных. В день обмена, 24 апреля, когда домой вернулись 193 защитника, сердце подсказало ей немедленно отправляться в Чернигов.

Ольга Андрейченко: «Этот день я никогда не забуду. Я сидела, мой телефон кипел в руках, я сидела, вот меня так трясло. С нами женщина ездила, она говорит: „Оля, дай мне телефон, и сейчас он в руках сорвется“. Я говорю: нет, пока мне не позвонят, я не отдам вам ничего. И вскоре послышалось в трубке: „Я здесь, я здесь. Скоро увидимся, мама, папа!“. Когда обнялись, он повторял: „Я так благодарен, что ты мне родила дочь“.

Супруги Андрейченко / © ТСН

Освобожденный из плена воин проходит реабилитацию

В российских казематах Виталий похудел на 15 килограммов и сейчас имеет кучу обостренных проблем со здоровьем из-за нечеловеческих условий содержания.

Виталий Андрейченко: «Почти год у нас было трехразовое питание — понедельник, среда, пятница. А так — две пачки этой сухой „мивины“ в день. Мы приехали сюда, Дмитрия спина, у меня там язва скрутила почти сразу. То есть я не сломался только из-за них. Я знал, что меня ждут дома».

Уже более двух недель боец проходит интенсивное восстановление. Именно на территории медцентра состоялась короткая первая встреча с маленькой Соломийкой между лечебными процедурами: «Очень прям чутко она прибежала сама ко мне. Она рассматривала меня… Узнавала. Был у нас часик, по-моему. И она весь час просидела у меня на руках».

Сегодня, подготовив подарки, Виталий решился отпроситься у врачей домой на два дня, чтобы устроить настоящий праздник. Для дочери он приготовил большую красную детскую машину. А для любимой жены — заказал особую награду.

Виталий Андрейченко: «Это вот медаль жене заказал, потому что она у меня настоящая героиня. Я пошел защищать страну — это одно дело, это военное, это обязанность каждого. А она осталась одна, родила маленькую девочку, и у нас трое детей. „Незабудка“ называл — раз увидишь, не забудешь».

Как воина встречали в селе

Медицинский персонал тепло провожает бойца, передавая привет имениннице. Мы отправляемся в село Лоза, что на Полтавщине. По дороге Виталий останавливается возле цветочного магазина, чтобы забрать два заранее подготовленных букета — жене и малышам. Признается, что обычные бытовые вещи в тылу после застенков кажутся чудом.

Виталий Андрейченко: «Первый раз, как вышли в магазин, мы не знали, что нам надо. Короче, понабирали всего три пакета. Принесли в комнату, поставили и ничего оттуда не едим… Светофор. Заборчик. Много чего изменилось. Теперь я понял цену жизни на данный момент. Первые полгода мы себя корили за то, что мы не удержали позицию. А потом я стал винить себя, что у меня ребенок растет без меня. Сейчас то время, когда надо дышать полной грудью и жить».

Встреча воина в селе / © ТСН

На подъезде к родному селу автомобиль символически сопровождают аисты. На улице Виталия встречают десятки людей, развернув большие сине-желтые флаги и приготовив праздничный каравай.

Жена и дочери со слезами на глазах бросаются в объятия к отцу. Больше всего плачет пожилой отец Виталия, а мама Галина едва находит слова.

Галина Андрейченко, мать бойца: «И так мы ждали, и ждали. И здесь у нас родилась внучка. Это было такое счастье, которого нельзя передать. Мы летели сюда и видели в ней нашего сына. Мы не могли его обнимать, обнимали — ее».

После долгих объятий Виталий вручает красный «Гелентваген» дочери и вешает медаль на грудь жене.

Вместе с папой и мамой счастливая Соломийка впервые задувает три свечи на праздничном торте и проводит отцу осмотр своей детской комнаты, крепко держа его за руку.

Впереди у семьи — два дня желанного счастья, после чего Виталий должен вернуться в медцентр для завершения реабилитации. После окончательного выздоровления вся семья мечтает поехать вместе на большой отдых и наконец окрестить Соломийку. Крестным папой девочки станет побратим Дмитрий, с которым Виталий бок о бок прошел все ужасы войны и плена.

