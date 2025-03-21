Освобожденный из плена защитник "Азовстали" рассказал, что ему помогло выжить в российских тюрьмах

Украинский защитник 1034 пробыл в российском плену. Он рассказал, что ему помогло выжить.
Еще 197 украинцев на этой неделе вернулись домой из российского плена. Обмен был по формуле 175 на 175. Также Россия передала Украине еще 22 тяжелобольных бойцов.
Среди тех, кто вернулся - защитники со всех направлений фронта. В частности, из Мариуполя и "Азовстали". По данным координационного штаба - вернуть удалось и тех, кто участвовал в боях на Курщине.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.
32-летний Александр Веренготов с псевдонимом «Малик» выходил из «Азовстали» в так называемый "почетный плен" на 3-4 месяца. Но вместо этого - в российских тюрьмах пробыл почти три года. Он пережил теракт в "бараке-200" в Еленовской тюрьме.
По возвращении военный позвонил жене, чтобы сообщить радостную новость. София Веренготова с детьми в момент обмена - в Польше. Туда они переехали из Запорожья в начале полномасштабной войны. Тогда Александр уже защищал Мариуполь. Дальше были бои за "Азовсталь" и выход в так называемый "почетный плен". И "барак-200" в Оленовке, "Малик" был в нем в момент российского теракта, получил ранения.
"Получил ранения, удалили мне селезенку, выжил, сложно очень было, но ничего, слава Богу я жив", — говорит Александр Веренготов.
После обмена жена и дети приехали из Польши, чтобы встретиться с Александром. Саша признается, после плена ему пока трудно ходить и даже складывать мысли в слова. Четырехлетний Эрик папу знает только по фотографиям и видео из мирной жизни, последний раз Саша сына видел, когда малышу не было и полугода. Шестилетняя Маша отца хорошо помнит и сейчас не отходит от него. А София вспоминает - все три года ожидания и едва ли не ежедневные слезы. Говорит, держалась благодаря детям, работе и обещаниям мужа, которые он давал еще на "Азовстали".
"Он сказал, я вернусь, чтобы не было, я вернусь, жди меня, скоро мы увидимся, и эти слова держали меня все это время", - говорит София.
Именно эта клятва, говорит Малик, держала и его в плену все 1034 дня. Сейчас, через два дня после обмена, и через несколько часов вместе они ничего не планируют, говорят, нужно просто приобрести вместе.
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