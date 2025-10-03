Освобожденный из российского плена военный удивил поступком на свободе

Владислав Каретник / © ТСН

25-летний военнослужащий Нацгвардии Владислав Каретник три года провел в российском плену. Там — без единого листа бумаги или других средств он написал почти 20 песен. Все тексты хранил только в памяти. И первую из композиций посвятил маме.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Владислав Каретник родом из Днепра, сейчас он живет в Киевской области. Признается, прогулки для него редкость, ведь после освобождения из плена четыре месяца назад, преимущественно все время на реабилитации.

Выпускник Национальной академии нацгвардии Украины. Когда началось полномасштабное вторжение, он был в Мариуполе на ротации. С собратьями до последнего выполнял боевые задачи на «Азовстали». А после указа президента, вместе с другими бойцами вышел в плен.



«Уже когда вывезли на Россию, мы уже полностью поняли, что это плен, что это такое вообще. Это были и избиения и издевательства и пытки, то есть было все полностью», — вспоминает он.



На вопрос, что помогало держаться и пережить все пытки российских палачей, Владислав с улыбкой отвечает — музыка.

С детства музыка для него была как хобби. Он читает битбокс, играет на гитаре и как говорит сам «немного поет». В неволе, чтобы отвлечься от ужасной реальности, впервые в жизни начал писать песни. Так за три года родилось 16 композиций. Все слова Владислав заучивал наизусть, тайком напевал собратьям и пообещал себе — все песни должны обязательно услышать дома, первую из которых посвятил маме, но говорит, это обо всех, кто ждет сыновей из плена.

Его мать верила, ждала возвращения сына и выходила чуть ли не на каждый митинг в поддержку пленных. От мамы Владиславу в плен дошло только одно письмо из десятков всех, которые она написала.

Возвращение из трехлетнего плена, он воспринимает как Пасхальное чудо — ведь произошло это 19 апреля.

Владислава наконец дождались дома. Он сразу взялся за запись первой песни. Это пока единственная песня, которая полноценно ожила на профессиональной студии. Еще есть песни об Украине, Мариуполе, плену, друзьях. Владислав, верит, что найдутся те, кто поможет ему записать и создать полноценный альбом под названием «песни рожденные в плену». Это может помочь держаться и верить в лучшее, всем кто до сих пор ждет.

