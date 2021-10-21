Освобожденный нацгвардеец Маркив впервые стал отцом: появилось фото малыша

У Виталия и Дианы родился сын.
Нацгвардеец Виталий Маркив, которого в прошлом году полностью суд признал непричастным к убийству итальянского журналиста на Донбассе и украинец вернулся домой, впервые стал отцом. В Маркива 20 октября родился сын.
Счастливой вестью поделилась жена нацгвардейца Виталия Маркива Диана в Facebook.
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Сын нацгвардейца появился на свет в среду, 20 октября, в 12:53. Известно, что вес малыша — 4260 кг, рост — 56 см.
К слову, публикация Дианы Маркив доступна только для ее друзей в Facebook.
Напомним, что украинца обвиняли в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в Италии.
В ноябре 2020 года Маркива полностью оправдали и он вернулся в Украину.