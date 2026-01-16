- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 584
- Время на прочтение
- 6 мин
От 16 до 800 тысяч гривен: сколько стоит арендовать жилье со светом и отоплением на Киевщене (фото)
Сколько сегодня стоит энергонезависимость в Киеве и пригороде.
В результате массированных атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины, Киев и область снова оказались в условиях жестких графиков отключений света. Для многих обитателей многоэтажек отсутствие электроэнергии означает не только тьму, но и исчезновение тепла, воды и возможности приготовить еду.
На фоне энергетического кризиса спрос на частные дома и квартиры с автономными системами жизнеобеспечения вырос в несколько раз. Сколько сегодня стоит «энергонезависимость» в Киеве и пригороде — выяснил TСН.ua, проанализировав объявления на популярных сайтах по поиску недвижимости.
Наибольший спрос в условиях отключения света — на полную автономность. Главными критериями у арендаторов стали не ремонт или близость к метро, а наличие:
Генератор (бензиновый или дизельный) для бесперебойной работы насосов и света.
Дровяной печи или камина, которые позволяют обогреть дом даже без газа.
Скважины с собственной системой фильтрации.
Газовое отопление, работающее независимо от электричества (энергонезависимые котлы).
Цены в Киеве: квартиры и частный сектор
Аренда жилья в столице остается самой дорогой, но даже здесь можно найти варианты под разный бюджет.
Квартиры с газом и генераторами на дом
Большинство новых ЖК в Киеве полностью зависят от электричества. В современных домах с собственной котельной часто установлены мощные генераторы, однако цены на жилье там кусаются:
1-комнатная квартира с газовой плитой и автономным отоплением стоит от 18000 до 25000 грн в месяц.
Жилье в ЖК с мощным генератором, питающим лифты и воду — более 30 000 грн.
К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Подольском районе в жилом комплексе, где есть резервное питание, стоит 28 тысяч грн.
За 21 тыс. грн. можно арендовать однокомнатную квартиру в Оболонском районе в доме, где есть генератор, аккумуляторы и собственная котельная. Без света, по словам автора объявления, работает лифт и есть вода.
В Печерском районе Киева однокомнатная квартира в доме, где установлен генератор на лифты, отопление и воду стоит 30,5 тыс. грн.
Частные дома в черте города
Бюджетные варианты: небольшие домики на 50–70 м² с печным отоплением или газовым конвектором стоят от 20 000 грн. в месяц.
Премиум-сегмент: дома площадью более 200 м² с солнечными панелями и системами питания стартуют от 80 000 грн и могут достигать более 200 000 грн.
К примеру, арендовать дом с газом и автономным отоплением в Святошинском районе стоит 20 тыс. грн в месяц. Отопление электрическое и печное.
В Дарницком районе есть вариант за 16 тыс. грн. Это двухэтажное здание со старым ремонтом, газовым баллоном и печкой на дровах.
Объявлений об аренде автономных домов много. Чем больше удобств (генератор, печное отопление, скважина), тем выше цена.
За 25 тыс. грн в Дарницком районе сдается в аренду двухэтажный дом с газовым котлом, собственной скважиной и небольшой дровяной печкой, которой можно нагреть второй этаж дома.
В Голосеевском районе за 39,5 тыс. грн сдается в аренду половина здания (дуплекс) с газовым котлом. Генератора здесь нет, однако есть зарядная станция, с которой в доме будет тепло и горячая вода до 10 часов.
За 52 тыс. грн в Дарницком районе Киева сдается дом с генератором, камином и газовым отоплением.
За 60 тыс. грн сдается дом с камином, дровами и генератором на Харьковском массиве.
Еще один вариант — двухуровневый дом с газом и инверторным генератором в Соломенском районе. Общая площадь 164 м2. Стоимость — 60 тыс. грн в месяц.
Объявлений об аренде автономных домов много, однако цены преимущественно «кусаются». Владельцы предлагают жилье свыше 100 тыс. грн, а цены достигают 870 тыс. грн.
Сколько стоит аренда в пригороде
Города-сателлиты уже стали «спасательным кругом» для многих семей из столицы. Здесь частных домов гораздо больше, а цены иногда приятнее, чем в спальных районах Киева.
Однако самые дешевые варианты с автономным отоплением, генератором или дровяной печью уже разобрали и выбор остался небольшой. Итак, если вы в поиске жилья, стоит регулярно мониторить сайты по поиску недвижимости и, ведь привлекательные варианты очень быстро разбирают. Или выбирать не такие популярные города и поселки, подальше от Киева.
Буча и Ирпень
Небольшой дом/часть дома (с печью или газом) здесь стоит от 17 000 грн.
Современный коттедж с генератором и скважиной: от 45 000 грн.
Элитная недвижимость в Лесной Буче: от 70 000 грн.
Самый дешевый вариант в Ирпене — таунхаус с газовым отоплением и собственной скважиной за 17 тыс. грн в месяц. В объявлении обещают, что при отключении света в доме есть отопление, водоснабжение и интернет.
В Буче за 55 тыс. грн можно арендовать дом со скважиной и камином. В объявлении говорится, что владельцы готовы обсуждать вопросы установки генератора.
Таунхаус с генератором в Буче обходится почти в 70 тыс. грн в месяц. Дом полностью автономен.
Вот еще один вариант элитной недвижимости в Лесной Буче. Дом полностью автономен. Стоимость аренды — 200 тыс. грн в месяц.
Гостомель, Вышгород, Софиевская Борщаговка, Гнедин
Дом с дровяной печью здесь можно найти от 17 тыс. грн. Обычно это более простые варианты с «бабушкиным» ремонтом, но гарантированным теплом. Однако таких дешевых объявлений всего несколько.
Газифицированное здание среднего состояния стоит от 35 тыс. грн
К примеру, в Вышгороде можно арендовать газифицированный дом с дровяной печью за 17 тыс. грн. Ремонт здесь стар, однако во время длительных отключений света у вас будет тепло и можно будет готовить есть на газе.
В Гнидине (Бориспольский район) за 30,5 тыс. грн сдается в аренду двухэтажный дом с двухконтурным газовым котлом и резервным бесперебойным питанием — инвертор с аккумулятором, также есть скважина.
Самый дешевый вариант аренды дома в Гостомеле — таунхаус с газовым двухконтурным котлом и скважиной за 35,5 тыс. грн. Однако генератора дома нет.
Дом с генератором, скважиной и газовым котлом стоит здесь 37 тыс. грн. в месяц. Общая площадь дома — 160,8 м².
В Гостомеле предлагают и элитную недвижимость. Например, вот автономный двухэтажный дом площадью 500 м² за 305 тыс. грн в месяц. В объявлении говорится, что здесь две линии электроэнергии, генератор и комбинированное отопление.
Если у вас более 871 тыс. грн (20 тыс. долларов) в месяц, можно арендовать элитное поместье площадью 1000 м². Конечно, полностью автономный. Для сравнения, 871 тыс. грн — это более 31 средней зарплаты в Украине.
Советы арендаторам: на что обратить внимание
Перед тем как подписывать договор и вносить залог, обязательно проверьте следующее:
Исправен ли дымоход. Если вы арендуете дом с печью, ее нужно проверить на наличие тяги во избежание отравления угарным газом.
Запас топлива. Дрова или бензин для генератора обычно это расходы арендатора, и зимой они могут достигать дополнительных 5 000 — 10 000 грн в месяц.
Интернет. Спрашивайте, подключен ли провайдер к оптоволокну (GPON), который работает без света до 8–12 часов.
Скважина. Убедитесь, что насос подключен к резервному питанию, иначе во время блэкаута вы останетесь без воды.