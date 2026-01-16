От 16 до 800 тысяч гривен: сколько стоит арендовать жилье со светом и отоплением на Киевщене (фото)

Аренда квартиры в Киеве / © ТСН

В результате массированных атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины, Киев и область снова оказались в условиях жестких графиков отключений света. Для многих обитателей многоэтажек отсутствие электроэнергии означает не только тьму, но и исчезновение тепла, воды и возможности приготовить еду.

На фоне энергетического кризиса спрос на частные дома и квартиры с автономными системами жизнеобеспечения вырос в несколько раз. Сколько сегодня стоит «энергонезависимость» в Киеве и пригороде — выяснил TСН.ua, проанализировав объявления на популярных сайтах по поиску недвижимости.

Наибольший спрос в условиях отключения света — на полную автономность. Главными критериями у арендаторов стали не ремонт или близость к метро, а наличие:

Генератор (бензиновый или дизельный) для бесперебойной работы насосов и света.

Дровяной печи или камина , которые позволяют обогреть дом даже без газа.

Скважины с собственной системой фильтрации.

Газовое отопление, работающее независимо от электричества (энергонезависимые котлы).

Цены в Киеве: квартиры и частный сектор

Аренда жилья в столице остается самой дорогой, но даже здесь можно найти варианты под разный бюджет.

Квартиры с газом и генераторами на дом

Большинство новых ЖК в Киеве полностью зависят от электричества. В современных домах с собственной котельной часто установлены мощные генераторы, однако цены на жилье там кусаются:

1-комнатная квартира с газовой плитой и автономным отоплением стоит от 18000 до 25000 грн в месяц.

Жилье в ЖК с мощным генератором, питающим лифты и воду — более 30 000 грн.

К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Подольском районе в жилом комплексе, где есть резервное питание, стоит 28 тысяч грн.

Аренда квартиры в Киеве

За 21 тыс. грн. можно арендовать однокомнатную квартиру в Оболонском районе в доме, где есть генератор, аккумуляторы и собственная котельная. Без света, по словам автора объявления, работает лифт и есть вода.

Аренда квартиры в Киеве

В Печерском районе Киева однокомнатная квартира в доме, где установлен генератор на лифты, отопление и воду стоит 30,5 тыс. грн.

Аренда квартиры в Киеве

Частные дома в черте города

Бюджетные варианты: небольшие домики на 50–70 м² с печным отоплением или газовым конвектором стоят от 20 000 грн. в месяц .

Премиум-сегмент: дома площадью более 200 м² с солнечными панелями и системами питания стартуют от 80 000 грн и могут достигать более 200 000 грн.

К примеру, арендовать дом с газом и автономным отоплением в Святошинском районе стоит 20 тыс. грн в месяц. Отопление электрическое и печное.

Аренда дома в Киеве

В Дарницком районе есть вариант за 16 тыс. грн. Это двухэтажное здание со старым ремонтом, газовым баллоном и печкой на дровах.

Аренда дома в Киеве

Объявлений об аренде автономных домов много. Чем больше удобств (генератор, печное отопление, скважина), тем выше цена.

За 25 тыс. грн в Дарницком районе сдается в аренду двухэтажный дом с газовым котлом, собственной скважиной и небольшой дровяной печкой, которой можно нагреть второй этаж дома.

В Голосеевском районе за 39,5 тыс. грн сдается в аренду половина здания (дуплекс) с газовым котлом. Генератора здесь нет, однако есть зарядная станция, с которой в доме будет тепло и горячая вода до 10 часов.

Аренда дома в Киеве

За 52 тыс. грн в Дарницком районе Киева сдается дом с генератором, камином и газовым отоплением.

Аренда дома в Киеве

За 60 тыс. грн сдается дом с камином, дровами и генератором на Харьковском массиве.

Аренда дома в Киеве

Еще один вариант — двухуровневый дом с газом и инверторным генератором в Соломенском районе. Общая площадь 164 м2. Стоимость — 60 тыс. грн в месяц.

Аренда дома в Киеве

Объявлений об аренде автономных домов много, однако цены преимущественно «кусаются». Владельцы предлагают жилье свыше 100 тыс. грн, а цены достигают 870 тыс. грн.

Аренда дома в Киеве

Сколько стоит аренда в пригороде

Города-сателлиты уже стали «спасательным кругом» для многих семей из столицы. Здесь частных домов гораздо больше, а цены иногда приятнее, чем в спальных районах Киева.

Однако самые дешевые варианты с автономным отоплением, генератором или дровяной печью уже разобрали и выбор остался небольшой. Итак, если вы в поиске жилья, стоит регулярно мониторить сайты по поиску недвижимости и, ведь привлекательные варианты очень быстро разбирают. Или выбирать не такие популярные города и поселки, подальше от Киева.

Буча и Ирпень

Небольшой дом/часть дома (с печью или газом) здесь стоит от 17 000 грн .

Современный коттедж с генератором и скважиной : от 45 000 грн .

Элитная недвижимость в Лесной Буче: от 70 000 грн.

Самый дешевый вариант в Ирпене — таунхаус с газовым отоплением и собственной скважиной за 17 тыс. грн в месяц. В объявлении обещают, что при отключении света в доме есть отопление, водоснабжение и интернет.

Аренда дома под Киевом

В Буче за 55 тыс. грн можно арендовать дом со скважиной и камином. В объявлении говорится, что владельцы готовы обсуждать вопросы установки генератора.

Аренда дома под Киевом

Таунхаус с генератором в Буче обходится почти в 70 тыс. грн в месяц. Дом полностью автономен.

Вот еще один вариант элитной недвижимости в Лесной Буче. Дом полностью автономен. Стоимость аренды — 200 тыс. грн в месяц.

Аренда дома под Киевом

Гостомель, Вышгород, Софиевская Борщаговка, Гнедин

Дом с дровяной печью здесь можно найти от 17 тыс. грн . Обычно это более простые варианты с «бабушкиным» ремонтом, но гарантированным теплом. Однако таких дешевых объявлений всего несколько.

Газифицированное здание среднего состояния стоит от 35 тыс. грн

К примеру, в Вышгороде можно арендовать газифицированный дом с дровяной печью за 17 тыс. грн. Ремонт здесь стар, однако во время длительных отключений света у вас будет тепло и можно будет готовить есть на газе.

Аренда дома под Киевом

В Гнидине (Бориспольский район) за 30,5 тыс. грн сдается в аренду двухэтажный дом с двухконтурным газовым котлом и резервным бесперебойным питанием — инвертор с аккумулятором, также есть скважина.

Аренда дома под Киевом

Самый дешевый вариант аренды дома в Гостомеле — таунхаус с газовым двухконтурным котлом и скважиной за 35,5 тыс. грн. Однако генератора дома нет.

Дом с генератором, скважиной и газовым котлом стоит здесь 37 тыс. грн. в месяц. Общая площадь дома — 160,8 м².

Аренда дома под Киевом

В Гостомеле предлагают и элитную недвижимость. Например, вот автономный двухэтажный дом площадью 500 м² за 305 тыс. грн в месяц. В объявлении говорится, что здесь две линии электроэнергии, генератор и комбинированное отопление.

Аренда дома под Киевом

Если у вас более 871 тыс. грн (20 тыс. долларов) в месяц, можно арендовать элитное поместье площадью 1000 м². Конечно, полностью автономный. Для сравнения, 871 тыс. грн — это более 31 средней зарплаты в Украине.

Аренда дома под Киевом

Советы арендаторам: на что обратить внимание

Перед тем как подписывать договор и вносить залог, обязательно проверьте следующее: