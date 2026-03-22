Погода в Украине шокирует контрастом: прогноз на 23-29 марта

Контрастная погода в Украине / © УНИАН

Синоптики прогнозируют очень контрастную погоду в Украине на следующей неделе, 23-29 марта. В начале недели украинцам во всех регионах обещают солнечные и достаточно теплые дни, когда воздух местами прогреется до +16 градусов. Но в конце недели на западе предусматривают осадки даже с мокрым снегом.

ТСН.ua собрал информацию о погоде на завтра, 23 марта, и всю следующую неделю.

Прогноз на понедельник, 23 марта

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в первый день следующей недели сухую солнечную погоду с дневной температурой воздуха до +16.

«Ночи еще холодноватые, ближайшей от 3 мороза до 4 тепла», — добавила она.

В «Укргидрометцентре» уточнили, как будет отличаться погода в этот день в разных регионах Украины:

в западных областях переменная облачность, без осадков, средняя ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +11…+13 градусов.

в северных областях переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -1…+2 градуса, дневная +11…+14 градусов.

в центральных областях переменная облачность без осадков, ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +11…+13 градусов.

в южных областях переменная облачность без осадков. ночная температура воздуха +6 +4 градуса, дневная +14…+16 градусов.

в восточных областях переменная облачность без осадков, ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +12…+14 градусов.

Какой будет погода в Киеве

По информации «Укргидрометцентра» в столице Украины в ночь на 23 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит +4°…+2°C. Ветер — северо-восточный 3-8 м/с.

Днем прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков Температура: +12°…+14°C. Ветер — южный 3-8 м/с.

Какой будет погода во Львове

По информации «Укргидрометцентра» во Львове в ночь на 23 марта будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура: +4°…+2°C. Ветер — юго-западный 3-8 м/с

Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура: +13°…+15°C. Ветер — южный 3-8 м/с.

Какой будет погода в Харькове

По информации «Укргидрометцентра» в Харькове в ночь на 23 марта будет облачно, будет идти небольшой дождь. Температура: +4°…+2°C, ветер — северо-восточный 3-8 м/с

Днем прогнозируют облачную погоду, без осадков. Температура: +10°…+12°C. Ветер — восточный 3-8 м/с.

Какой будет погода в Днепре

По информации «Укргидрометцентра» в Днепре в ночь на 23 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура: +4°…+2°C, ветер — овнично-восточный 3-8 м/с.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура: +10°…+12°C. Ветер — северо-восточный 3-8 м/с.

Какой будет погода в Одессе

По информации «Укргидрометцентра» в Одессе в ночь на 23 марта будет облачно, без осадков. Температура: +7°…+5°C. Ветер — Ппвничный 3-8 м/с.

Днем прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Температура: +12°…+14°C. Ветер — северо-восточный 3-8 м/с.

Погода в Украине 23-29 марта

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что следующая неделя в Украине начнется с устойчивой и солнечной погоды, но ближе к выходным погода изменится. На западе страны ожидаются дожди с мокрым снегом.

В понедельник, 23 марта, во всех регионах Украины ожидается устойчивая погода без осадков. Ночью и утром на Правобережье возможен туман. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, днем +8…+13 °С.

Во вторник, 24 марта, ночью в Крыму и Приазовье, днем в южной половине, местами центральных областях и в Карпатском регионе пройдут небольшие, временами умеренные дожди. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +1…+6 °С, в дневные часы +9…+14 °С.

В среду, 25 марта, местами небольшие дожди пройдут в южных и центральных регионах Украины, в остальных областях без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен слабый туман. Температура ночью составит +1…+6 °С, днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

В четверг, 26 марта, в западных областях днем также на крайнем востоке под влиянием атмосферных фронтов ожидается дождливая и пасмурная погода. В остальных регионах Украины существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днем +12…+17 °С, на крайнем западе +5…+10 °С.

В пятницу, 27 марта, в западной части Украины пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Температура воздуха на крайнем западе в течение суток ожидается в пределах +2…+7 °С, на остальной территории страны ночью +3…+8 °С, днем +12…+18 °С.

В субботу, 28 марта, под влиянием южного циклона по всей Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, в западной части ожидаются значительные осадки, в Карпатах — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 °С, днем +10…+15 °С, на крайнем западе +5…+10 °С.

В воскресенье, 29 марта, неустойчивая и дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. В западных регионах местами возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °С, днем будет колебаться от +2…+7 °С в западной части до +9…+14 на Левобережье и в Крыму.

Напомним, Украина оказалась на пороге масштабных погодных изменений. После длительного периода засухи и ночных холодов синоптики прогнозируют долгожданный прорыв тепла. Однако путь к настоящей весне будет сопровождаться штормовыми порывами ветра, туманами и даже мокрым снегом в горах.