Центр "SOVA"

В Украине действует Центр развития для детей с особыми потребностями. Идея пространства в Умани родилась из маленькой школы и превратилась в дело с социальной миссией. Здесь не только учат новому, но и поддерживают, вдохновляют и помогают поверить в себя.

В Украине сейчас более 47 000 учеников с особыми образовательными потребностями. Это дети, которым необходимо больше внимания, заботы и поддержки со стороны учителей. Из-за болезней, недостатков или других обстоятельств им труднее взаимодействовать с миром. Они нуждаются не просто в обучении — они требуют особого подхода. Но найти место, где им могут предоставить действительно качественную помощь, очень непросто.

Что известно о Центре развития ребенка в Умани

Центр развития ребенка SOVA расположен в Умани. Его создала Оксана Войтик — участница Ukrainian Women Entrepreneurs, сообщества, которое меняет женское предпринимательство в Украине. Одним из доноров U&We Hub является украинский Райффайзен Банк. Все начиналось скромно, но с большим внутренним запалом. Оксана, по специальности преподаватель английского языка, работала на частных курсах. После декретного отпуска появилось стремление создать что-то собственное.

«Я вообще по образованию — учительница английского языка и работала на частных курсах, потом ушла в декрет и поняла, что хочу открыть что-то свое, иметь какое-то собственное дело. Конечно, все началось с курсов английского языка. Это было 30 квадратных метров, где я работала и учителем, и директором, и бухгалтером», — делится Оксана Войтик.

В этих 30 квадратах родилась и теплилась идея. Понемногу начали поступать обращения от родителей: кто-то хотел подготовку к школе, кто-то — логопеда, кто-то — психологическую поддержку. И пространство начало расти.

С началом полномасштабной войны в Центр все чаще стали обращаться родители детей с трудностями в развитии. Это стало толчком к важному решению — создать отдельное направление для работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

«Именно тогда мы начали логопедическую, коррекционную работу, психологическую поддержку для детей. Сейчас мы расширяем, масштабируем это все. У нас уже есть физическая реабилитация, массажи, эрготерапия, сенсорная интеграция и нейрокоррекция. И дальше будем продолжать развиваться», — рассказывает Оксана Войтик, основательница Центра развития ребенка SOVA.

На пути к созданию полноценного центра для детей с особыми образовательными потребностями Оксане пришлось пройти через немало вызовов. Один из самых сложных — найти подходящее помещение. Центр менял локацию пять раз, и каждый переезд становился настоящим испытанием.

«Это все начиналось раньше с одной машины, а потом большие грузовые машины перевозили нас. Поэтому помещение — это действительно самое сложное. К сожалению, приобрести собственное очень финансово затратно. Поэтому пока аренда», — говорит Оксана Войтик, основательница Центра развития ребенка SOVA.

Следующим вызовом стали кадры. Ведь когда речь идет о детях, а тем более о детях с особыми образовательными потребностями, здесь нельзя довериться случайным людям. Нужны настоящие специалисты. Те, кто не просто имеет диплом, а действительно понимает, как работать с детской чувствительной психикой, как поддержать, направить, не навредить. Но чтобы мечта о таком пространстве стала реальностью, нужна была еще одна важная составляющая — финансы.

«Знаете, до определенного момента, когда только начинала бизнес, еще года три я думала — все, что есть в бизнесе, должна покупать обязательно за кровно заработанные деньги. Но потом я дошла до того, что не хватает, потому что аренда, достойная заработная плата, налоги, материалы учебные, и поняла, что нужно искать различные инвестиции, доноров, писать в различные гранты для того, чтобы привлекать средства для развития бизнеса, для оборудования», — говорит Оксана Войтик, основательница Центра развития ребенка SOVA.

Проект U&We Hub

Несмотря на трудности с имуществом, кадрами, финансами — Центр работал. И с каждым годом все больше детей получали помощь. Параллельно открывались сенсорные комнаты, кабинеты логопедии, коррекции, психологии. А в 2024 году Оксана присоединилась к программе U&We Hub, которая изменила ее подход к бизнесу — дала системность, поддержку, идеи, сообщество.

«Эта программа была для меня чрезвычайно важной и таким мощным шагом для развития моего бизнеса. В то время у меня был центр развития и уже садик, и я как предпринимательница понимала, что у меня не хватает уже знаний, именно предпринимательских, для того, чтобы контролировать, организовать, систематизировать это все», — говорит Оксана Войтик, основательница Центра развития ребенка SOVA.

По словам Оксаны, программа — уникальная, ведь кроме обучения, нашлось много единомышленников — женщин-предпринимательниц, которые вдохновляют и поддерживают.

Ежеквартально мы обучаем женщин-предпринимателей, и мы постоянно для них разрабатываем программы. Если говорить о постоянных ячейках, то это наши U&We Hub-ы. И, конечно, я здесь не могу не сказать о большой поддержке правительства Нидерландов, которую они оказали и оказывают, за это я очень благодарна», — говорит Марина Сапрыкина, основательница проекта U&We Hub.Большая социальная миссия, которую воплощает U&We Hub, — это возрождение Украины. Особенно важно, что эта поддержка направлена на женщин, ведь именно они много вкладывают в развитие общин и украинской экономики.

«Мы очень настойчиво просим женщин регистрировать свою деятельность. К нам прямо на каждой программе девушки приходят и в течение двух месяцев они регистрируют такие небольшие ФЛП. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они идут на это, регистрируют для того, чтобы усиливать общины. Для меня это самая мощная история», — отмечает Марина Сапрыкина, основательница проекта U&We Hub.

История Оксаны — одна из тысяч успешных примеров, которые появились благодаря поддержке женского предпринимательства в Украине. С 2023 года Ukrainian Women Entrepreneurs объединяет более 8000 женщин, и среди них есть те, которые поражают своей силой.

«У нас есть женщина-предпринимательница с оккупированной территории, которая была в плену, потому что у нее сын в ВСУ, и потом она смогла выйти, переехать в Запорожье, кто-то ей подарил машинку. И она приехала со своей собачкой, начала ей шить. В плену она потеряла голос, начала в Запорожье уже восстанавливаться, нашла U&We Hub, пришла, выиграла питчинг, там, где нужно было говорить, потому что к ней вернулась ее речь, и она сейчас шьет невероятную одежду для наших домашних животных», — рассказывает Марина Сапрыкина, основательница проекта U&We Hub.

Как Райффайзен Банк помогает предпринимателям

Это еще раз доказывает, что поддержка и развитие женского предпринимательства во время войны — сверхважные. С 2023 года к инициативе присоединился и Райффайзен Банк. Он обучает предпринимательским основам финансовой грамотности, куда входят:

выбор банковских продуктов и оптимального пакета обслуживания;

правила финансового мониторинга и его значение для безопасности и репутации бизнеса;

пересмотр банковских услуг, включая эквайринг, кредитование, депозиты;

а также роль страхования в условиях военного времени как инструмент защиты бизнеса.

Основная цель образовательной программы от Райфа — помочь женщинам научиться запускать собственный бизнес или развивать уже существующий. Но это не только о финансах. Часто женщинам не хватает веры в себя и поддержки. И именно здесь банк готов помогать — оказать поддержку, развеять сомнения и поддержать на первом важном шаге.

«Финансовая грамотность нужна предпринимателям на любом уровне. Прежде всего, начиная с микро, с малых бизнесов. Потому что именно закладывая эту составляющую финансовой, а также диджитальной грамотности, мы вместе создаем новый пул малого бизнеса, осведомленных предпринимателей, которые готовы работать „в белую“, платить налоги и двигаться к собственным достижениям и развитию экономики страны», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Более 200 женщин полностью прошли программу обучения. Они овладели всеми этапами — от понимания, что такое бизнес, до создания бизнес-плана и его реализации. И уже сделали первые шаги — запустили собственное дело или закупили все необходимое для его развития.

«Результаты таких партнерств — впечатляют. Когда ты видишь женщин, которые проходят обучение, которые на последнем питчинге презентуют собственные проекты, придя с созданной „с нуля“ идеей, — это невероятные вещи, которые вдохновляют. Мы знаем, что более 60% вынужденно переселенных лиц в Украине — это женщины. И это женщины, которые потеряли почти все. И это женщины, которые жили со своей мечтой, но действительно боялись сделать этот первый шаг. И именно благодаря поддержке, благодаря надежным партнерам, они этот шаг делают и начинают собственные бизнесы», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления

Оксана, к примеру, не собирается останавливаться на достигнутом.

«Планов много, я даже себя ловлю на мысли — „Когда уже я остановлюсь?“, но постоянно что-то новое и новое реализуется и возникает. Из первоочередных планов — это открытие общественной организации, для того, чтобы усилить возможность социальных проектов. Я очень сильно хотела, чтобы у нас был проект для семей, которые финансово не могут покрыть всю реабилитацию для детей, и чтобы каждый год мы могли принимать от 10 до 20 детей по стипендиальной программе, где они получают эту услугу бесплатно», — говорит Оксана Войтик, основательница Центра развития ребенка SOVA.

Женщинам, которые только мечтают о собственном деле, Оксана советует учиться, консультироваться и не бояться задавать вопросы — использовать все доступные возможности. Она отмечает, что самое важное — это вера в собственный бизнес. Предпринимательство — это путь со взлетами и падениями, когда бывает то легко, то сложно. Но даже в самые трудные моменты всегда есть выход. Важно верить в себя, искать новые возможности и продолжать развивать свое дело.