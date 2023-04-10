От 4 до 500 тысяч гривен в месяц: сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (фото)

Киевляне, выезжавшие из города на зимний период, начали массово возвращаться как только потеплело и стабилизировалась ситуация с электроэнергией. Вместе с тем люди стали активно искать жилье, говорит столичный риелтор. Со спросом поднялись и цены на аренду квартир.

В киевском агентстве недвижимости рассказали ТСН.ua, что стоимость аренды жилья немного подскочила в марте и держится на этом уровне. Однако прогнозируют, что цены могут снова пойти вверх.

"Цены выросли, особенно сейчас, когда в марте резко поприезжали люди. Их стало больше в городе, это видно даже по пробкам в Киеве. Квартиры не подешевели. Наоборот – пошел спрос и они немного поднялись в цене. Даже премиальная недвижимость выросла в цене", – говорит риелтор Олег Иродовский.

По его словам, чаще всего люди сейчас ищут бюджетное жилье стоимостью до 10 тысяч гривен в месяц. За такую сумму можно арендовать однокомнатную квартиру.

Наиболее ходовые – двухкомнатные квартиры с евроремонтом, отмечают в агентстве. Такое жилье предлагают в среднем за 14–15 тысяч гривен. Снять хорошую трехкомнатную квартиру стоит от 17 тысяч гривен.

"Я думаю, что аренда еще немного вырастет. Но не намного, потому что пока люди не готовы столько платить. Ситуация сейчас особо не изменится. Дальше все будет зависеть от новостей с фронта. Вот ближе к сентябрю, я думаю, цены вырастут. Сейчас пока что все стоит на месте. В марте немного поднялись цены и они будут держаться до осени", – прогнозирует риелтор.

В агентстве отмечают, что арендаторы перестали приходить с особыми запросами после того, как в Киеве перестали постоянно отключать свет, а количество российских обстрелов уменьшилось.

"Раньше люди смотрели на этажность, хотели чуть ниже. Условно хотя бы до пятого этажа – мы получали такие запросы. Сейчас же, последние полтора-два месяца, свет практически не выключают, поэтому таких запросов нет. Люди спрашивают даже о видовых квартирах", – говорит Олег Иродовский.

По словам риелтора, владельцы квартир при заселении по-прежнему просят оплату за первый месяц проживания и залог за порчу имущества, который возвращают при выселении из квартиры.

"Попадаются собственники, которые просят заключить договор аренды на год вперед. Но тут непонятно, что завтра будет, поэтому такое бывает редко. Снять квартиру на короткий срок можно, но это очень проблематично. Для этого нужно уговаривать собственника, объяснять ему ситуацию. Как правило, хотят заключать договор аренды на срок от полугода", – рассказывает Олег Иродовский.

Он добавляет, что вариантов аренды жилья в Киеве много. Однако квартир с хорошим ремонтом мало – их быстро разбирают из-за большого спроса.

Самые дешевые и самые дорогие квартиры в Киеве

Цены на аренду квартир в Киеве на самом большем сайте по поиску недвижимости стартуют от 4 тысяч гривен. Однако такое бюджетное жилье не всегда укомплектовано всей мебелью и техникой, необходимой для проживания. Кроме того, ремонт в таких квартирах делался очень давно. Однокомнатная квартира со свежим ремонтом будет стоить не менее 8,5 тысяч гривен. Чем лучше и ближе к центру, тем дороже. Арендовать дизайнерскую квартиру в элитном жилом комплексе можно за 30-40 тысяч гривен.

Однокомнатная квартира за 4 тысячи гривен / Фото: OLX

Однокомнатная квартира за 4 тысячи гривен / Фото: OLX

Однокомнатная квартира за 8,5 тысячи гривен / Фото: OLX

Однокомнатная квартира за 36,5 тысяч гривен / Фото: OLX

Двухкомнатные квартиры в столице стоят от 5 тысяч гривен в месяц. За такую сумму предлагают жилье, в котором ремонт последний раз делался более 40 лет назад. Неплохие варианты с современным ремонтом, всей мебелью и техникой предлагают от 10 тысяч гривен. Цены на двухкомнатные квартиры с дизайнерским ремонтом в центре Киева достигают более 100 тысяч гривен.

Двухкомнатная квартира за 5 тысяч гривен / Фото: OLX

Двухкомнатная квартира за 7 тысяч гривен / Фото: OLX

Двухкомнатная квартира за 15 тысяч гривен / Фото: OLX

Двухкомнатная квартира за 73 тысячи гривен / Фото: OLX

Найти трехкомнатную квартиру можно не менее чем за 6 тысяч гривен. Жилье с мебелью, техникой и свежим ремонтом можно найти за 10 тысяч гривен. Дизайнерские трехкомнатные квартиры в элитных жилых комплексах Киева предлагают за 80-500 тысяч гривен в месяц.

Трехкомнатная квартира за 8,5 тысячи гривен / Фото: OLX

Трехкомнатная квартира за 9 тысяч гривен / Фото: OLX

Трехкомнатная квартира за 10 тысяч гривен / Фото: OLX

Трехкомнатные квартиры в Киеве / Фото: OLX

Напомним, из-за полномасштабной войны большая часть новостроек в Киеве заморожена. Работы ведутся только на некоторых объектах. Это вызывает тревогу у инвесторов, вложивших в строительство собственные средства. Что именно происходит на рынке новостроек, выяснял ТСН.ua.

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