От Беларуси до Сомали: кто, кроме бойцов КНДР, воюет на стороне России

Наши бойцы брали в плен наемников из разных стран. Начиная с постсоветских — Белоруссии, Таджикистана — и до экзотических африканских — как из Сомали.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, такие наемники обычно не знают ничего о войне, для них это лишь быстрый заработок денег.

“В этом плане северокорейские военные более опасны, потому что они, по крайней мере, военные, уже имеют подготовку и какое-то согласие между собой. Даже если они не знают русского языка и сущности этой войны, в определенных условиях они могут просто сражаться за выживание и взаимодействовать между собой. Поэтому если они действительно направлены на войну, вероятно, их не будут беречь, отправят на передовую, и тогда скоро мы их увидим наглядно”, — говорит Максим Таран.

Ранее военный ответил, могут ли бойцы КНДР повлиять на ситуацию на фронте.

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