От братского государства к полному слиянию: эксперты рассказали о новом "Советском союзе" от Путина и Лукашенко

От братского государства к полному слиянию: эксперты рассказали о новом "Советском союзе" от Путина и Лукашенко

Украина должна быть готова, что на границе появится дополнительная опасность

Уже 9 сентября кремлевский Путин с самопровозглашенным белорусским Лукашенко собрались подписать указ об интеграции двух стран. Говорится о политической, экономической и политику безопасности — тесное сотрудничество. Это, конечно — официальное объяснение. На самом деле эксперты отмечают, что можно говорить о фактическом слияние. И из-за подписания такого документа, прежде всего Лукашенко, которого не признает совершенно весь цивилизованный мир — хочет заручиться максимальной поддержкой Путина и получить личные гарантии безопасности. Независимость Беларуси, в той формуле, очевидно выступает лишь разменной монетой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Спецкор" Юлия Кириенко.

«9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство — заседание будет, где будут подписаны все эти "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции», — отмечает посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Беларусь и Россия в конце концов договорились подписать план интеграции двух государств. С тех пор как впервые прозвучало заявление о союзных государства на постсоветском пространстве риторика Лукашенко менялась кардинально. «Мы постоянно в экономике что-то теряем и теряем. Нафига нам нужен такой союз», — заявлял Лукашенко.

Но сейчас выдает абсолютную приверженность: "Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связи Беларусь — Россия или Россия — Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона», — отмечает он.

Эксперты отмечают, такие изменения в настроении по сближению с Кремлем в Минске зависели сначала от цены на газ. Чем она меньше для Беларуси, тем объятия для России более дружны. Однако, когда президентское кресло под Лукашенко закачали те, кто хочет демократического развития страны, самопровозглашенный лидер понял, без Путина удержать власть надолго не виде.

«Ему нужно сохранить устойчивость своего режима. Количество штыков, которые защитят то яйцо, где лежит игла», — убеждает эксперт Центра исследования армии Михаил Самусь.

Поэтому через 30 лет после развала СССР он рискует появиться вновь, хотя и не в полном составе. И это при том, что сейчас Россия воюет с Украиной, Киеву такой союз не просто не выгоден, а опасный — говорят эксперты.

«Украина должна быть готова, что за несколько дней там могут появиться базы десанта, ракеты», — добавляет эксперт.

Но подписание этого договора об интеграции может быть более выгодным на самом деле Кремлю, чем Минске. И не только потому, что Москва взамен получит еще больше стратегических точек для размещения армии, но и приверженность перед выборами в Думу электората, который мечтает вернуться в Советский Союз. И как бы намекая, что без войны слияния тоже возможно.

«Путин спешит. Рейтинги перед выборами падают. Нужен избирателям подарок — новое союзное государство для тех, кто хочет колбасу по 2.20», — уверяет военный эксперт Олег Жданов.

И подписать договор и не значит воплотить его в жизнь. Пойти дальше — к полному слиянию государств для Беларуси — это значит превратиться в российскую губернию. Вряд ли даже в стремлении сохранить власть Лукашенко может согласиться на такой статус.

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