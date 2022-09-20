От этого может зависеть будущее и жизнь: как уберечь себя от сексуальной эксплуатации во время войны

Во время полномасштабной войны, которую развязала Россия, украинцы стали более уязвимыми к попаданию в ситуацию торговли людьми и эксплуатации, особенно женщины и дети.

Более 14 миллионов украинцев вынужденно покинули свой дом и искали убежище за границей. Среди них почти 90% – это женщины в возрасте от 35 до 60 лет. Половина из них имеет высшее или техническое образование. Среди внутренних переселенцев только 26% женщин имеют оплачиваемую работу. Поэтому основная потребность — это деньги и финансовая поддержка семьи. Это увеличивает риск попасть в сексуальную эксплуатацию на выживаемость.

С 2004 года Представительство Международной организации по миграции (МОМ) предоставило помощь более 4 тысячам украинцев, пострадавшим от сексуальной эксплуатации. Однако большинство таких случаев просто умалчивают из-за страхов.

Что такое сексуальная эксплуатация, как себя обезопасить при поиске работы и жилья и что делать, если уже стали жертвой сексуального рабства, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала национальный специалист по защите Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Что такое сексуальная эксплуатация

Так, по ее словам, сексуальная эксплуатация – это, когда человека заставляют оказывать сексуальные услуги против его воли.

"Это когда кто-то заставляет вас предоставлять сексуальные услуги против вашей воли, когда вы этого не хотите, когда вы этого не предпочитаете, когда это не ваше желание. И, действительно, сейчас, с началом полномасштабного вторжения, когда очень много украинок с детьми уезжали из страны, спасаясь от войны, очень много говорили о том, что украинки очень уязвимы к сексуальной эксплуатации", — отметила Ирина Мидловец.

Признаки сексуальной эксплуатации, когда вас принуждают на сексуальные контакты в обмен на:

гуманитарную помощь;

деньги;

обучение;

работу;

товары или услуги.

Виды сексуальной эксплуатации

МОМ создала специальные социальные ролики, чтобы проинформировать украинцев о примерах сексуальной эксплуатации, поддержать тех, кто уже стал ее жертвами и призвать не бояться говорить об этом и просить помощь.

Так, одним из примеров сексуальной эксплуатации является предложение убежища в обмен на сексуальные контакты, если нет возможности платить за жилье.

Как уберечься от сексуальной эксплуатации при поиске жилья?

Не платишь за квартиру – выметайся или плати собой: как уберечься от сексуальной эксплуатации при поиске жилья

Еще одним из примеров сексуальной эксплуатации является предложение трудоустройства на нелегальную работу.

"Как это происходит? Человеку предлагают работу, условно домохозяйкой, чтобы он получал деньги. Он проходит, убирает дом и здесь хозяин дома заставляет его заниматься сексом. За границей у нас были случаи, когда женщинам обещали работу официантками, а по приезду у них забирали документы, их закрывали и заставляли оказывать сексуальные услуги. Большинство боятся об этом говорить, потому что думают, что будет осуждение и им скажут: "Так ты сама виновата, а что ты не знала, куда ехала. А чего ты не обратилась за помощью". Поэтому очень важно об этом говорить, чтобы женщины не боялись обращаться за помощью и рассказывать об этом анонимно. Поскольку не ты виновата, а тобой воспользовались", — объясняет Ирина Мидловец.

Как не попасть в сексуальное рабство при поиске работы?

На границе забрали паспорт: как не попасть в сексуальное рабство во время поиска работы

Онлайн-поиски на сексуальный доступ к украинкам значительно выросли после 24 февраля, таковы данные медиакомпании Thomson Reuters. В то же время в Сети появилось много "замаскированных предложений" от работорговцев о работе или социальной помощи для переселенцев. Если какая-то из этих двух историй похожа на вашу — звоните на 527, призывает национальный специалист по защите Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.



Как уберечься от сексуальной эксплуатации:

Оставьте рабочий и домашний адреса родственникам.

Оформите трудовые отношения.

Сделайте копии всех документов.

Придумайте кодовое слово.

Если же вы уже стали жертвой сексуальной эксплуатации, не бойтесь обращаться за помощью и звоните по телефону на горячую линию.



Как работает горячая линия? Возможно ли обратиться анонимно?

Горячая линия по противодействию сексуальной эксплуатации 527 или 0 800 505 501 работает бесплатно и анонимно ежедневно с 8:00–20:00.

На телефон 527 можно также звонить по телефону из-за границы, в роуминге это делать бесплатно. У 527 также есть чат-бот, который можно найти в Telegram – @SafeMigrationBot – можно просто написать. Кроме того, если вы находитесь, например, в Нидерландах или Германии и не возвращаетесь в Украину, 527 подскажет контакты общественных и международных организаций в той стране, где вы находитесь, куда можно обратиться за помощью, отмечает Ирина Мидловец.

Больше информации ищите на портале stoptrafficking.org.