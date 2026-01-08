От героини до хейта: все о скандале с итальянцем Рокко на границе и его обличительнице

Итальянец Рокко и украинка Дарья Мельниченко / © ТСН

Уже несколько дней украинцы следят за скандальной историей с итальянцем Рокко, который ехал в Украину на собственную свадьбу и по дороге восхвалял российского диктатора Владимира Путина. Из-за вирусного сообщения и усилий украинки Дарьи Мельниченко иностранца таки не впустили в страну еще и запретили въезд на три года. Эта история получила новое продолжение — теперь о Дарье. После волны положительных отзывов о ней украинцы заметили, что сама девушка подписана на всевозможных пророссийских людей и постит видео с музыкой российских исполнителей, которые поддерживают войну.

Все о скандале с итальянцем Рокко на границе и украинке Дарье читайте на ТСН.ua.

Скандал с итальянцем на границе

Во вторник, 6 января, украинцев в соцсетях всколыхнула история в рейсовом автобусе из Италии в Украину. Гражданин этой страны ЕС, 53-летний Рокко публично восхвалял Путина и оскорблял Украину. В то же время мужчина был одет в вышиванку, которую ему подарила любимая-украинка.

Во время одной из остановок автобуса Рокко с возлюбленной вышли на улицу. Он подошел к 22-летней украинской блогерше из Киева Дарье Мельниченко и завел с ней разговор. Узнав, что девушка из Украины, иностранец начал поливать грязью государство.

«Я не знаю, почему только ко мне обращался. Все началось с того, что я ему сделала комплимент про вышиванку. Он мне говорит: „Да, спасибо, это мне подарила моя любимая, ма“, что с перевода итальянского означает „но“. И начинает рассказывать: «Ваш президент такой плохой, я поддерживаю Путина. Путин такой величественный, а Зеленский — кретин«, — рассказала уже позже Дарья «Суспильному».

Между девушкой и мужчиной возникла ссора.

«Я развернулась, пошла, села в автобус и уже ждала второй остановки. Уже на второй остановке снова продолжилась эта тема, но там уже он кричал: «Хай Гитлер!» Он кричал, что Зеленский — наркоман«, — поделилась украинка.

Наибольшее возмущение вызвал цинизм ситуации: итальянец ехал домой к своей партнерше в Белую Церковь, был одет в вышиванку, но открыто поддерживал агрессора, который ежедневно убивает украинцев. Кроме того, Рокко настаивал: его невеста разделяет эти взгляды, хотя, как и Дарья, является украинкой.

«Я говорю: „Нет, значит, мы совсем разные украинки, потому что я не такого же мнения“, — ответила девушка.

Что сделала Дарья Мельниченко?

Дарья решила действовать мгновенно. Она сделала сообщение об инциденте в Threads, где заявила, что такие люди не имеют права пересекать украинскую границу во время войны. Девушка предупредила, что сообщит об итальянце соответствующим службам.

«Он у меня границу не пройдет. Я сделаю все. Я лягу, но оно не заедет в Украину», — пообещала она подписчикам.

История быстро стала вирусной: за считанные часы на страницу Дарьи подписалось почти 20 тыс. человек, которые следили за развитием событий.

«Я просто выложила это сообщение. Я думала, ну, там будет человек 50, которые меня поддержат и мне будет немного легче ехать со своими мыслями», — поделилась впоследствии девушка.

Она совсем не ожидала такой масштабной огласки. Казалось, что эта история разлетелась уже по всему миру. Дарье писали итальянцы, которые выражали поддержку Украине.

Когда автобус прибыл в пункт пропуска «Чоп — Загонь», иностранца там уже ждали.

«Мне написал журналист, я не помню его имя, что уже все службы на границе нас ожидали благодаря этому журналисту, который предупредил все границы Украины. Просто он не знал, на какую именно границу мы приедем. Но уже все ждали того итальянца», — рассказала Дарья.

На украинской границе пограничники вывели из автобуса итальянца вместе с его спутницей, а впоследствии пригласили и Дарью. Она сначала поговорила с СБУ и написала заявление.

«Мне задавали вопросы в пограничной службе, что именно он (итальянец — ред.) говорил, какую позицию имел, что он транслировал. Пока я была на границе, нашли социальные сети этого человека и увидели, что он является пророссийским, то есть полностью. И это уже было таким основанием, чтобы его не пустить в Украину. Затем я начала говорить то, что он мне сказал в течение той поездки», — рассказала девушка.

Рокко действительно оказался сторонником «русского мира»: в соцсетях он публиковал флаги РФ и коллажи, где прифотошопил себя к Путину. Свою любовь к агрессору объяснял просто — когда-то был женат на россиянке.

TikTok-аккаунт итальянца Рокко

Отказ во въезде Рокко в Украину

Украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко подтвердил информацию о происшествии.

«Во время прибытия этого лица в пункт пропуска в отношении него осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решения будут приниматься исключительно в правовом поле», — подчеркнул Демченко.

По данным источников, СБУ также уже была в курсе ситуации. Впоследствии журналист сообщил, что Рокко оформили карточку отказа во въезде в Украину и запрет на въезд сроком на три года.

Рокко ехал в Украину на собственную свадьбу: что с ним и невестой было дальше

Как выяснилось, Рокко направлялся в Украину, чтобы сыграть там собственную свадьбу со своей возлюбленной-гражданкой государства.

Дарья рассказала, как итальянец отреагировал на запрет въезда.

«Он улыбался, он сказал: „Хорошо, нет никакой проблемы. Тогда я поеду в Италию жениться, и все“, — сказала девушка.

Компания AL-TRANS, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки, официально заявила об отказе в дальнейшем обслуживать итальянца.

«Отвечаем сразу на популярный вопрос. Рокко обратно в Италию мы не повезем и другим не рекомендуем, пусть идет пешком! Наши автобусы уже в Венгрии, Рокко на борту нет», — сообщили в компании 6 января.

В AL-TRANS выразили восхищение позицией Дарьи и поблагодарили ее за бдительность, которая помогла «отфильтровать» пассажира с пророссийскими взглядами.

По словам Демченко, после того, как Рокко было отказано в пропуске на территорию Украины, его спутница решила не продолжать путешествие на Родину самостоятельно.

«Вместо этого сама женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины, а вернуться вместе с этим мужчиной в обратном направлении», — сказал представитель ГПСУ.

Он также отметил, что гражданин Украины при любых условиях имеет неоспоримое право попасть на территорию своего государства. Поэтому возвращение женщины за границу было исключительно ее личным и добровольным решением.

Безумная поддержка Дарьи: что известно о девушке

После инцидента Дарья получила бешеную поддержку от украинцев и отечественного бизнеса. Пользователи благодарили девушку за бдительность и уверяли: именно такая гражданская позиция делает нашу страну сильнее.

Глагола сообщил, что Дарья — дочь украинского военного, который защищает страну на фронте.

«У Дарьи, которая завирусила итальянца Рокко, отец сейчас на фронте в окопе и без связи, и еще не знает, что она теперь звезда, потому что проявила патриотическую позицию», — написал журналист в Сети.

Дарья Мельниченко / © Виталий Глагола

Что нашли в соцсетях самой Дарьи?

Как сообщила украинская журналистка Лена Чиченина, уже на следующий день после истории с Рокко люди досмотрели, что сама Дарья подписана на всевозможных пророссийских людей и в TikTok публикует видео с музыкой российских исполнителей, которые поддерживают войну против Украины. После этого девушка закрыла свою страницу.

Закрытая страница Дарьи Мельниченко

«Это же просто невероятная история мгновенного успеха и мгновенного падения. А тредс, мне кажется, сейчас является концентрацией такой нашей эмоциональности. С одной стороны она очень искренняя, с другой — невероятно инфантильная и быстро трансформируется в агрессию. Но эта история выглядит какой-то гипертрофированной даже для такого нашего контекста», — прокомментировала ситуацию Чиченина.