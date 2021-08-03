От коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только не вакцинированные люди

От коронавируса за летние месяцы в Украине умирали только не вакцинированные люди

Один человек, который умер, имел только одну дозу.

Вакцинация существенно снижает риск смерти от коронавируса.

Такие данные привели в Центре общественного здоровья Украины корреспонденту ТСН Ирине Маркевич.

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За июнь-июль в Украине на коронавирус заболели более 49 000 украинцев. Из них только 170 человек были привиты одной или двумя дозами. Это всего 0,3% от общего количества больных.

Вакцинация полностью не страхует от недуга, однако защищает от тяжелого течения и смерти. За два летних месяца от коронавируса умерли 2256 человек. Все инфицированные были непривитые. И только один пациент получил первую дозу вакцины от коронавируса.

«Человек не был полностью вакцинирован, он получил только один курс, у него был не завершен курс. Это был старший человек, имевший хронические заболевания. Если человек получил бы две дозы, у него гораздо ниже шанс получить тяжелый период заболеваемости и быть госпитализированным», — заверила заведующая отделом эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко.

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