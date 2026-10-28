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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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От косметолога в реанимацию: в Украине из-за "уколов красоты" разразилась опасная болезнь — видео

В Украине зафиксированы случаи ятрогенного ботулизма после инъекций у косметологов. Симптомы, правила безопасности и советы врачей — в материале ТСН.

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Фото автора: Ирина Маркевич Ирина Маркевич
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В Украине из-за «уколов красоты» разразилась опасная болезнь

В Украине из-за «уколов красоты» разразилась опасная болезнь / © pexels.com

Ботулизм из-за «уколов красоты»: в Украине зафиксировано три случая ятрогенного ботулизма в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Пациентки попали в реанимацию. Риск заражения ботулизмом повышается, когда инъекции делает косметолог без медицинского образования, а также из-за поддельных препаратов и неправильного хранения.

Как обезопасить себя — об этом узнавала корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

История пациентки и сложное лечение

Об этой истории ТСН рассказали харьковские медики — к ним поступила пациентка с слабостью лицевых мышц и проблемами с глотанием. Сначала врачи заподозрили неврологические проблемы и госпитализировали её с подозрением на нарушение мозгового кровообращения.

Но симптомы усугубились, появились проблемы со зрением и глотанием, в результате чего женщина оказалась в реанимации.

Инфекционисты заподозрили ботулизм. А при беседе с пациенткой выяснилось, что накануне она посетила частный косметологический кабинет. Это была её седьмая процедура ботулинотерапии — так женщина в возрасте 40+ боролась с морщинами на лице.

Через несколько дней после «уколов красоты» она почувствовала сильную слабость, туман перед глазами, сухость во рту, нарушение речи. Все это — симптомы ботулизма. После обследований и консилиума ей ввели антитоксин (это государственная закупка, одна доза такой сыворотки стоит 230 тысяч гривен).

«Ботулотоксин — это самый сильный токсин в мире. Если сравнивать с ядом гремучей змеи, то он в 375 тысяч раз сильнее», — говорят медики.

В целом лечение после «уколов красоты» длилось 3 недели. Подобный случай в этом году повторился в Хмельницкой и Полтавской областях. В практике инфекционистки Людмилы Волошиной именно ятрогенный ботулизм — это первый случай за долгие годы работы:

Инфекционистка Людмила Волошина: «Это отражалось и на речи, и на движениях челюсти».

Чем опасен ятрогенный ботулизм и каковы его симптомы

В целом симптомы пищевого и ятрогенного ботулизма схожи.

Генеральный директор Центра общественного здоровья МЗ Украины Владимир Курпита: «Общая слабость, «мушки» или двоение перед глазами, появляется сухость слизистых оболочек, нарушение речи, человек не может глотать. Если болезнь прогрессирует, то человек не может глотать — и тогда он умирает».

Пищевой ботулизм возникает в результате употребления продуктов, в которых накопился ботулотоксин. Бактерии, содержащие один из самых сильных в природе ядов, размножаются в условиях отсутствия кислорода. Поэтому они могут содержаться в консервах, копченой рыбе и мясе, приготовленных с нарушениями.

«Уколы красоты», в свою очередь, содержат ботулотоксин — и именно это может вызвать ятрогенный ботулизм, если препарат поддельный, незарегистрированный или хранился ненадлежащим образом.

«Узнайте, какой препарат вам предлагают. Все зарегистрированные лекарства, включая ботулотоксин, должны быть включены в реестр. Реестр доступен на сайте Государственного экспертного центра: проверьте по торговому наименованию. Если вы его там не видите — значит, он не зарегистрирован в Украине, и вы подвергаете риску свое здоровье», — говорят эксперты.

Лицензия, подделки и правила безопасности

Ботулинотерапия как процедура в последние годы находится на пике популярности. В Украине ежегодно делают миллионы инъекций. Официально зарегистрированных препаратов у нас всего 5, но Государственная служба Украины по лекарственным средствам фиксирует и фальсифицированные препараты. Отследить это очень сложно, ведь есть много случаев, когда косметологи предлагают проводить процедуры в домашних условиях.

«Проводить любые инъекции, которые делают в косметических салонах, могут только те организации, у которых есть лицензия на медицинскую практику. А лицензия предполагает наличие врача», — говорится в материале.

В клинике, работающей в сфере косметологии более 20 лет, используются только два зарегистрированных препарата мировых брендов, поскольку именно они наиболее тщательно изучены и имеют официальных представителей в Украине. Именно они следят за тем, чтобы во время транспортировки не была нарушена холодовая цепь, ведь эти препараты имеют особенности при перевозке и хранении (пока препарат не разведён — он должен храниться в морозильной камере, во флаконе содержится сухой препарат).

Кроме того, врач обращает внимание на то, что на каждом препарате указана серия и имеются документы, относящиеся именно к этой серии. Пациент имеет полное право поинтересоваться ими.

Врач-дерматолог Татьяна Хабарова: «На коробке указаны серия, активность препарата, дата производства, срок годности и обязательно текст на украинском языке. Разведение ботулотоксина — это почти врачебная функция: мы должны получить именно то количество единиц, которое нам нужно… Для этого используется инсулиновый шприц с микроделениями».

Врач-дерматолог Татьяна объясняет, почему эстетическую процедуру должны проводить исключительно специалисты с медицинским образованием:

Врач-дерматолог Татьяна Хабарова: «На лице находятся сосуды, нервы, мышцы… Здесь такое переплетение мышц, что нужно очень точно попасть в ту точку, куда должен быть введен препарат».

Как защитить себя от ятрогенного ботулизма?

Чтобы не заболеть ятрогенным ботулизмом, перед процедурой убедитесь, что:

  1. Учреждение имеет лицензию на медицинскую практику.

  2. Препарат зарегистрирован в Украине (это можно проверить в Государственном реестре лекарственных средств по торговому наименованию).

  3. Упаковка, серия и срок годности препарата не имеют нарушений и несоответствий, а на коробке есть маркировка на украинском языке.

  4. Инъекцию делает именно врач. Неправильно введенный препарат (например, в сосуд, когда микродоза сразу попадает в кровь) может спровоцировать ятрогенный ботулизм.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗВОНОК ПУТИНУ! ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ в Абу-Даби! УДАР по мосту в Киеве | ТСН 20:00 27 октября

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