От Кравчука до Зеленского, от Буша старшего и до Трампа: как украинские президенты встречались с американскими

От Кравчука до Зеленского, от Буша старшего и до Трампа: как украинские президенты встречались с американскими

Каждый раз к таким встречам особое внимание. Место, время, повестка дня, детали и даже взгляды — все имеет значение.

Украинские президенты встречались с американскими — 28 раз. Рекордсменом пока остается Леонид Кучма — он дважды принимал Билла Клинтона в Киеве, а сам летал к нему целых пять раз.

О том, как встречались президенты — 31 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

1 августа, 1991. Буш-старший приезжает в Киев из Москвы. Он глубоко очарован Горбачевым. И с трибуны Верховной Рады призывает украинцев слушаться старшего брата.

"Свобода — не то же, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить отдаленную тиранию на локальный деспотизм. Они не станут помогать тем, кто продвигает суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти", — отметил он.

Несмотря на аплодисменты в Раде, это вызывает ярость и у многих украинцев, и у американских консерваторов. Тогдашний редактор Нью-Йорк Таймс Уильям Сафир обвиняет Буша в невероятном историческом просчете, именно он называет речь президента котлетой по-киевски. На английском это блюдо называется "чикен Киев" — а у слова чикен — цыпленок — есть переносное значение. Трус.

Через три недели после этих слов Украина провозглашает независимость. Но Штаты все еще боятся обижать Кремль и признают ее лишь в конце 91-го, после референдума.

94-й. Клинтон принимает Кравчука в Белом доме после ратификации Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Теперь Украина — друг, партнер, союзник. Ведь она готовится отказаться от ядерного оружия.

"Во время нашей встречи я выразил решительную поддержку украинской независимости, суверенитету и территориальной целостности", — сказал он.

Как только украинцы избрали второго президента — Клинтон уверяет Леонида Кучму: экономическая помощь не заставит себя ждать. И возвращается к вопросу полного отказа от ядерного оружия.

Трехстороннее соглашение о разоружении стало надежным инструментом, благодаря которому Соединенные Штаты и Россия неоднократно поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее нынешних границ.

Уже осенью 94-го в Белом доме во второй раз за год принимают украинского президента.

В следующем году после подписания Будапештского меморандума Клинтон по приглашению Кучмы — впервые посещает Киев. Тогда с трибуны Киевского национального университета от Клинтона раздается: "Слава Украине!"

Десять лет спустя третий президент Украины Виктор Ющенко — становится первым, кто во время государственного визита в Соединенные Штаты выступает в американском Конгрессе. В оранжевом галстуке — символе оранжевой революции, которой украинцы показали миру, что ценят свой выбор — и заставят его ценить всех.

За полчаса Ющенко 26 раз прерывают аплодисментами, несколько раз — стоя.

Буш-младший — приехал в Киев в 2008 вместе с госсекретарем Кондолизой Райс. Той самой женщиной, написавшей Бушу-старшему речь "цыпленка по-киевски". В графике президента — посещение одной из центральных киевских школ.

Янукович — в Белый дом так и не попал. Хотя был и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. С Бараком Обамой он оба раза встречался на полях — Генассамблеи ООН и саммита по ядерной безопасности.

С начала войны Петр Порошенко в Белом доме был дважды: и каждый раз просил летальное оружие. Администрация Обамы соответствующий законопроект ветировала. Джавелины, мощные противотанковые ракетные комплексы едут в Киев только при Трампе.

Государство, которого 30 лет назад для Буша-старшего не могло существовать — в 2019 внезапно попадает на первые полосы американских газет, о нем каждый день говорят по-телевизору. Импичмент Дональда Трампа неразрывно связан с Украиной, о которой отныне — знает каждый американец.

Новости мира: как проходили встречи украинских и американских президентов

Зеленский встречается с Трампом в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, на следующий день после того, как демократы начинают процедуру импичмента. За злоупотребление властью и шантаж ... украинского руководства. Демократы обвиняют Трампа: он пытался обменять военную помощь и даже личную встречу с Зеленским в Белом доме — на хоть какой-то компромат на соперника на выборах, демократа Джо Байдена.

Протокольная съемка — президенты заходят, обмениваются рукопожатиями, фотографируются. Если есть время — то говорят друг о друге. Весь ее смысл в том, чтобы встреча была зафиксирована на камеры. Далее журналисты должны выйти. Но протокол превращается в 20-минутную пресс-конференцию. Трампу было просто необходимо с помощью Зеленского продемонстрировать: все в порядке.

До конца визита в Соединенные Штаты на Зеленского охотятся все камеры мира, вопрос: давил ли на него Трамп — ему задают с тех пор более сотни раз. Давления — Зеленский так и не признает. Устранить Трампа от власти досрочно демократы не смогли, но и у его команды не получилось запятнать — с украинским помощью — репутацию Байдена. И теперь уже следующий, сорок шестой президент Соединенных Штатов призывает нас к реформам и преодолению коррупции, а Россию — к миру. В Украине Байден был более десяти раз, а потому хорошо понимает, с чем имеет дело.

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