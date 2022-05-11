От кровавых убийств до тайных операций: как российские спецслужбы уничтожают неугодных

Среди врагов России сегодня оказалась большая часть населения старого и нового мира. На протяжении веков Россия ликвидировала неугодных кроваво и массово в пределах собственных границ. За границей проводили тайные операции.

Уничтожать своих врагов россияне продолжать столетиями. Если в пределах собственных неугодных границ убивали обыденно, кроваво и массово, то за границей Российской империи – а затем Советского союза и современной России – для убийства каждого конкретного врага спецслужбы проводили тайные операции.

О некоторых из них в среду, 11 мая, идет речь в сюжете ТСН.

Так, 23 мая 1938 председатель ОУН Евгений Коновалец встречается в Роттердаме с членом одной из советских подпольных организаций. Во время встречи он передает Коновальцу коробку конфет с украинскими узорами. Ровно через полчаса бомба в этой коробке разносит лидера украинского подполья в клочья. Позже станет известно – убийцей Евгения Коновальца является молодой сотрудник НКВД Павел Судоплатов. Его интегрировали в среду украинских националистов за несколько лет до этого убийства.

Еще один тайный агент – Богдан Сташинский – по приказу Сталина в течение нескольких лет подбирался к двум другим лидерам украинской освободительной борьбы. В 1957 году в Мюнхене на лестнице дома он стреляет в одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Специальный газовый пистолет выпустил в лицо жертвы тонкий струю цианида. Яд действует мгновенно, Лев Ребет падает мертвым. Патологоанатом не замечает следов яда и констатирует – смерть наступила от сердечного приступа. Через два года таким же образом Богдан Сташинский у дверей собственной квартиры убивает лидера украинских националистов Степана Бандеру. Впрочем, в этом случае цианид подействовал не сразу – и на лице Бандеры судмедэксперт заметил разноцветные пятна. Именно эти симптомы позволили установить подлинную причину смерти. Позже западногерманский суд признает – виновником смерти Бандеры является советское правительство. Сам Богдан Сташинский через несколько лет уйдет на Запад и исчезнет навсегда.

В 1978 году в Лондоне после укола отравленным зонтиком умирает болгарский диссидент Георгий Марков. Он был уничтожен за то, что при работе на радио BBC критиковал коммунистический режим. После укола Марков будет жить еще три дня. Ведь яд, который находят в маленькой платиновой капсуле в ноге диссидента – это рицин. Этот природный токсин, попадая через кровь, затрудняет дыхание и пищеварение, разрушает кровеносную систему, убивая человека в страшных муках.

Смерть Маркова стала последним известным фактом так называемой "иностранной ликвидации" врага СССР работниками КГБ. Пройдет четверть века – и в это дело вернутся потомки советских убийц из российских спецслужб. В 2004-м в Катаре при взрыве бомбы, заложенной в автомобиль, погибает сподвижник первого президента Ичкерии Зелимхан Яндарбиев. Катарцы находят убийц – но после долгих переговоров их передают Москве.

Впрочем, бомбы и традиционные яды давали владельцам Кремля лишь кратковременное удовольствие от процесса мести. Потребовалось что-то такое, что стало бы визитной карточкой новых московских убийц. Что-то, что бы заставило дрожать в ожидании расплаты каждого, кого записали во «враги».

В 2006-м – через 28 лет после убийства в Лондоне Георгия Маркова – там же, в британской столице, агенты ФСБ подсыпают радиоактивный полоний 210 в чай своему бывшему коллеге Александру Литвиненко. Литвиненко – старый враг ФСБ и лично Путина – в 1998 году он обнародовал приказ генералов спецслужбы ликвидировать олигарха Бориса Березовского. Затем – уже после пребывания в Лефортово и бегства в Британию – Литвиненко пишет книгу «ФСБ подрывает Россию» – в которой раскрывает причастность этой службы к взрывам жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Эта серия терактов позволила Путину начать вторую чеченскую войну и стать президентом России.

Литвиненко проведет в больнице 24 дня и умрет от лучевой болезни. А Москва получит свою визитную карточку. Полоний-210 – это вещество, производимое только на атомных электростанциях, оружие, которое никогда не сможет выработать или приобрести ни один частный киллер. Полоний-210 в теле Литвиненко, как и боевое ядовитое вещество "Новичок", которым пытались убить разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в 2018-м – это дерзкая демонстрация всему миру – мы это делаем и будем делать – просто потому, что можем. Но именно это дерзкое поведение россиян и превратило британцев в самых главных союзников Украины. Все эти ликвидации на собственных улицах позволяют обычно осторожной Европе реагировать быстрее – передавая Украине столь необходимое оружие.

Всем очевидно – страна-маньяк не остановится, а среди врагов России сегодня оказалась большая часть населения старого и нового мира.

Как российские спецслужбы уничтожают "неугодных"

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