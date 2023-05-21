От "ласкового парня" к отвращению и целеустремленности: эксперт проанализировала изменения на лице Зеленского

Специалист по физиогномике Татьяна Ларина рассказала, как во время войны изменился президент Владимир Зеленский. Она отметила, что украинский лидер прошел сложный путь, и его лицо очень изменилось.

Об этом она сообщила в интервью ТСН.ua.

"В начале 2022 года, когда еще не началась полномасштабная война, президент был хорошим мужчиной, я бы даже сказала парнем. Он пытался быть приятным, кротким, понравиться всем. В 2022 году он говорил о мире. Было чувство обеспокоенности. В одной из его речей. можно наблюдать крик души, хотя он пытается быть ласковым", — сказала она.

Эксперт считает, что до войны Зеленский хотел всем нравиться. / Фото: facebook.com/Слуга народа

Специалист по физиогномике отметила, что лицо президента начало меняться в апреле-мае 2022 года.

"А потом начало меняться лицо президента. Сначала заметно, что он очень долго не спал — видно темные круги под глазами. Проблемы начинались в апреле-мае. Тогда же его речи начинают меняться — он становится более агрессивным, жестким. Челюсть напряжена, губы становятся тоньше. У него появляется морщинка отвращения (у носа — ред.) на все, что происходит. Когда мы все время думаем, у нас (на лбу — ред.) появляется морщина, это свидетельство целеустремленности", — сказала она.

Татьяна Ларина отметила, что именно тогда Зеленский перестал думать о том, чтобы понравиться людям. Он становится более агрессивным.

"Где-то в сентябре я увидела, что "мешки" под глазами исчезают, но появляются морщины. Тогда лицо приобретает другой вид. Сейчас я все равно вижу, что лицо меняется", — сказала она.

Эксперт проанализировала, как менял президент. / Фото: facebook.com/Слуга народа

Специалист также проанализировал поведение Зеленского, когда он встречается с иностранными партнерами, то одной рукой давит руку партнера, а другой — касается его плеча. Это может свидетельствовать, как о дружеском отношении, так и о пренебрежительном.

"Когда мы чувствуем себя в близких отношениях или даже более — мы можем себе подобное позволить", — сказала Ларина.

Эксперт заметила, что по сравнению с Путиным, Зеленский гораздо больше изменился.

"Я бы не пожелала никому пройти через то, что Зеленский. Путин менялся долго и это не так поразительно можно увидеть", — сказала она.

Напомним, Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7.

Также Зеленский рассказал о "очень важной задаче", которую выполняют сейчас ВСУ в Бахмуте.

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