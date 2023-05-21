От "ласкового парня" к отвращению и целеустремленности: эксперт проанализировала изменения на лице Зеленского

Специалист проанализировала, как менялся Зеленский.
Специалист по физиогномике Татьяна Ларина рассказала, как во время войны изменился президент Владимир Зеленский. Она отметила, что украинский лидер прошел сложный путь, и его лицо очень изменилось.
Об этом она сообщила в интервью ТСН.ua.
"В начале 2022 года, когда еще не началась полномасштабная война, президент был хорошим мужчиной, я бы даже сказала парнем. Он пытался быть приятным, кротким, понравиться всем. В 2022 году он говорил о мире. Было чувство обеспокоенности. В одной из его речей. можно наблюдать крик души, хотя он пытается быть ласковым", — сказала она.
Специалист по физиогномике отметила, что лицо президента начало меняться в апреле-мае 2022 года.
"А потом начало меняться лицо президента. Сначала заметно, что он очень долго не спал — видно темные круги под глазами. Проблемы начинались в апреле-мае. Тогда же его речи начинают меняться — он становится более агрессивным, жестким. Челюсть напряжена, губы становятся тоньше. У него появляется морщинка отвращения (у носа — ред.) на все, что происходит. Когда мы все время думаем, у нас (на лбу — ред.) появляется морщина, это свидетельство целеустремленности", — сказала она.
Татьяна Ларина отметила, что именно тогда Зеленский перестал думать о том, чтобы понравиться людям. Он становится более агрессивным.
"Где-то в сентябре я увидела, что "мешки" под глазами исчезают, но появляются морщины. Тогда лицо приобретает другой вид. Сейчас я все равно вижу, что лицо меняется", — сказала она.
Специалист также проанализировал поведение Зеленского, когда он встречается с иностранными партнерами, то одной рукой давит руку партнера, а другой — касается его плеча. Это может свидетельствовать, как о дружеском отношении, так и о пренебрежительном.
"Когда мы чувствуем себя в близких отношениях или даже более — мы можем себе подобное позволить", — сказала Ларина.
Эксперт заметила, что по сравнению с Путиным, Зеленский гораздо больше изменился.
"Я бы не пожелала никому пройти через то, что Зеленский. Путин менялся долго и это не так поразительно можно увидеть", — сказала она.
Напомним, Зеленский сообщил о результатах переговоров с Байденом и другими лидерами G7.
Также Зеленский рассказал о "очень важной задаче", которую выполняют сейчас ВСУ в Бахмуте.
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