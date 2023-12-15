От Лиссабона до Луганска: как лидеры ЕС "заткнули" Орбана и сделали исторический пас Байдену

Через десять лет после Евромайдана и Революции Достоинства, когда Россия начала настоящую войну против Украины, ЕС открыл для нас официальные переговоры о членстве. Решение было принято поздно вечером в четверг, 14 декабря, в первый день саммита Евросоюза в Брюсселе. Хотя до последнего момента казалось, что страны-члены не смогут преодолеть сопротивление Венгрии и Австрии. Особенно Виктора Орбана, который, в угоду Путину, так и не согласился проголосовать за открытие официальных переговоров о вступлении для Украины. Решение, которому предшествовали многочисленные баталии в течение многочасовых переговоров за закрытыми дверями, фактически было принято без него.

Это, без преувеличения историческое решение, не означает, что уже завтра, или через два года, Украина станет членом ЕС. Впереди очень сложный процесс реформ и адаптации к европейским нормам и стандартам. Особенно в экономической сфере и торговле, как показали последние споры с Польшей. В свое время наши соседи проходили этот путь в среднем за семь лет. Но ЕС – это прежде всего о правилах и процедурах. И официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС – одно из них. Это очень важная процедурная ступенька на нашем евроинтеграционном пути.

Как же лидерам ЕС, наконец, удалось принять это историческое решение? Почему президента Зеленского в последний момент попросили не приезжать на саммит? И что сделали с Орбаном? ТСН.ua прямо из Брюсселя расскажет в этом тексте.

Троянская лошадь Путина: кулуары саммита ЕС в Брюсселе

С самого утра четверга, 14 декабря, на саммите ЕС в Брюсселе царила довольно удручающая атмосфера. Все понимали, что из-за позиции Виктора Орбана, который угрожал заблокировать все решения по Украине, выход из тупика найти не удастся. Прибыв на саммит, венгерский премьер с удовольствием подошел к прессе, купаясь в лучах "славы", чтобы сказать:

"Нет никакой причины обсуждать членство Украины (в ЕС – ред.) сейчас".

Формально в своих комментариях он ссылался на невыполнение Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), которые служили предпосылкой для открытия официальных переговоров о вступлении. Орбан говорил, что Киев не выполнил три из них, а возможно даже и больше, что является полным бредом. За неделю до саммита ЕС в Брюсселе Верховная Рада приняла все необходимые законопроекты по антикоррупции и нацменьшинствам, кроме закона о лоббизме, который уже зарегистрирован в украинском парламенте.

ТСН.ua писал, что Орбану постоянно мерещились мифические притеснения венгерского нацменьшинства в Украине. До недавнего времени это было его главной претензией. Однако за несколько месяцев до декабрьского саммита ЕС, когда стало ясно, что среди стран-членов есть консенсус открыть для Украины официальные переговоры о вступлении, у Орбана появились новые требования. Сначала он говорил, что о членстве не может быть и речи, пока идет война. Потом – что Украина не сможет победить Россию на поле боя. А недавно и подавно предложил подписать с Киевом соглашение о стратегическом партнерстве, а к переговорам о вступлении вернуться за пять-семь лет.

В преддверии этого саммита Еврокомиссия даже пошла на беспрецедентный шаг — разблокировала для Венгрии 10 млрд евро из европейских фондов, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране, свободой слова и коррупции. То есть, из-за всего того, что Виктор Орбан также забрасывает Украину, как препятствие для открытия переговоров о вступлении. И многие в ЕС критиковали ЕК и лично Урсулу фон дер Ляен за эту уступку Орбану. Было даже письмо бывших бельгийских чиновников о возможности выражения недоверия руководству Еврокомиссии.

Однако президент Европарламента Роберт Мецол успокаивал, намекая на Орбана: "В этой комнате есть много людей, которые умеют убеждать".

Хотя как раз в этот момент появились сообщения, что рабочий завтрак канцлера Германии Олафа Шольца с Виктором Орбаном в четверг, 14 декабря, не принес результатов. И за дело взялась премьер Италии Джорджа Мэлони, которая сразу после этого встретилась с Орбаном за обедом. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что не может один человек, намекая на венгерского премьера, постоянно не прислушиваться к аргументам большинства, все блокируя, "потому что Украина воюет сегодня, а не завтра".

И на этом новости окончились. Казалось, что лидеры не договорятся никогда из-за ожесточенного сопротивления Орбана, когда уже и Австрия изменила свою позицию. До самого вечера в первый день саммита четверга, 14 декабря, позитивных новостей для Украины не было. Периодически к журналистам в пресс-центр кулуаров саммита выходили еврочиновники из разных делегаций стран-членов ЕС, говоря, что лидеры не договорились о выделении дополнительной финансовой и вооруженной помощи Украине, потому что Венгрия продолжает все блокировать.

Даже Владимир Зеленский не приехал в Брюссель, хотя имел, обратившись к лидерам ЕС на закрытом заседании онлайн. По многочисленным утечкам в европейской прессе, его лично отказывали от этого лидеры ключевых стран-членов ЕС, чтобы не повторить опыт нынешнего печально известного Вильнюсского саммита НАТО.

Тогда скандальный твит украинского президента и его личный приезд на саммит вызвал шквал критики среди лидеров Альянса, особенно со стороны Джо Байдена. И решение того саммита нельзя назвать прорывным для Украины, потому что четкой перспективы членства в НАТО мы так и не получили. И в этот раз президента Зеленского убеждали, что не нужно лично приезжать в Брюссель, потому что тогда точно не удастся преодолеть вето Венгрии, к которой присоединилась и Австрия. Однако, возможно, это и самое лучшее. Ведь Виктор Орбан – это прежде всего проблема самого ЕС, а не Украины, которую им нужно решать.

Шольц выгнал Орбана: как лидеры ЕС дожали Венгрию

Прежде чем мы перейдем к личностным разборкам, которые имели место за закрытыми дверями между лидерами стран-членов ЕС, а там, на самом деле, было далеко не до дипломатии и все перешло на личности, надо отметить, что уступка Урсулы фон дер Ляен в адрес Виктора Орбана все же частично сработала, хотя и была ложной. Как только приехал на саммит, венгерский премьер неожиданно заявил, что не против выделения Украине дополнительного финансирования. Правда, потом по мере продолжительности саммита ЕС этот вопрос вообще застопорился, и лидеры стран-членов вернутся к его обсуждению и утверждению в пятницу, 15 декабря.

О чем идет речь? Речь, во-первых, о 50 млрд евро для Украины до 2027 года, которые должны пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны. Деньги на это планируется частично привлекать также из доходов от замороженных российских активов, потому что ни США, ни ЕС не готовы передавать нам их полностью напрямую. Во-вторых, речь также идет о военной помощи Украине из Европейского фонда мира на 20 млрд евро на следующие 4 года, которые Орбан также угрожал заблокировать. И, судя по тому, что эти вопросы на саммите ЕС в Брюсселе перенесены к обсуждению на пятницу, 15 декабря, речь идет не только о позиции Будапешта. Нет единства по целому бюджету ЕС и как в принципе распределять средства блока.

Тем не менее, вернемся к тому, что на самом деле происходило за закрытыми дверями встречи лидеров стран-членов ЕС. Неожиданно для всех поздно вечером в четверг, 14 декабря, в X появляется сообщение президента Европейского Совета Шарля Мишеля об утвержденном решении – начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Это стало абсолютной неожиданностью для всех. Ведь, напомним, все были убеждены, что вето Венгрии (а к тому моменту Австрия уже изменила свою позицию) было почти невозможно преодолеть.

Что произошло? Сначала появилось сообщение, что Олаф Шольц посоветовал Виктору Орбану покинуть зал заседаний, если он не хочет голосовать за открытие для Украины и Молдовы официальных переговоров о вступлении в ЕС. Затем стало известно, что премьер Бельгии Александер де Кроо порекомендовал Орбану "заткнуться и держать язык за зубами". Как оказалось, венгерский премьер действительно прислушался к немецкому канцлеру и бельгийскому премьеру и вышел из зала заседаний, именно когда лидеры стран-членов принимали историческое решение об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении.

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС. Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным. Выбор России вместо свободы, дух 1956 года (когда российские танки ездили в Будапешт — ред.) оставил венгерский режим навсегда", – написал в Х депутат Европарламента от Бельгии, бывший премьер страны Ги Верхофстадт.

Следует ли считать такое решение ЕС нелегитимным? Отнюдь. Как неофициально объяснил журналистам на саммите в Брюсселе один из еврочиновников, сугубо юридически – это в абсолютном соответствии правилам. Так, Орбан сознательно оставил закрытые переговоры лично подтвердивших лидеров стран-членов, а затем дописал в соцсетях, что "Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении".

"Самое главное, что никто не выступил против этого. Поэтому, ЕС согласовал решение о начале переговоров с Украиной. Сугубо юридически — это в абсолютном соответствии с правилами ЕС. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Вместо себя он не направил на заседание ни одного из представителей Венгрии. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты", – отметил представитель ЕС из команды президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Как только завершилась высокая сессия лидеров ЕС, как Виктор Орбан во всех своих соцсетях сообщил, что ЕС принял "плохое решение относительно Украины, и Будапешт не будет в нем участвовать". Но это выглядело скорее как бегство из тонущего корабля, прежде всего для Венгрии. Ибо откровенный демарш лидеров ЕС против Орбана — это для него скорее последний колокольчик, — что таких уступок, как сделала Урсула фон дер Ляен, больше не будет, и что реформа ЕС, которая предусматривает отход от принятия всех решений в ЕС на базе консенсуса, уже началась. Но без Орбана.

Значит ли это, что официальные переговоры по вступлению ЕС начнет с Украиной уже сейчас? Ответ – нет. Возвращаясь к тому, что мы описали в начале этой статьи, ЕС — это, прежде всего, правила и процедуры. А технически Украина не выполнила все семь ремокендаций ЕК. Впереди еще принятие закона о лоббистской деятельности. Поэтому, скорее всего, чисто технически переговоры для нас откроются в марте – на последнем саммите ЕС перед выборами в Европарламент в июне 2024 года. Об этом четко говорится в выводах Европейского совета по Украине, расширении и реформах, принятых на этом саммите ЕС:

"Европейский Совет предлагает принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут приняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях ЕК от 8 ноября 2023 г. (где указаны семь рекомендаций, среди которых и закон о лоббизме — ред.)".

Поэтому, в пятницу, 15 декабря, лидеров стран-членов ЕС еще ожидает принятия дополнительного финансирования помощи Украине, как и по утверждению расходов на блок в целом. Тем не менее, неправы сейчас те, кто в соцсетях доказывает, что решение Евросоюза о начале официальных переговоров о вступлении Украины — это лишь фикция, приводя пример Турции, которая ведет аналогичные переговоры уже более 70 лет.

Во-первых, не следует забывать, что Турция является страной-членом НАТО уже очень давно.

Во-вторых, именно в день принятия этого исторического решения со стороны ЕС, Путин устроил свою первую после начала полномасштабного вторжения в Украину, большую прямую линию и пресс-конференцию, явно надеясь, что его друг Орбан все-таки заблокирует.

В-третьих, ЕС дал мощный пас США: если Европа уже смогла преодолеть все противоречия, то Конгресс точно способен, равно как и ЕС накануне выборов, принять решение о дальнейшей поддержке Украины в войне против России.

Ну а в отношении ЕС, надеемся также на дальнейшее увеличение военной помощи. Ведь до сих пор страны-члены не подтвердили, что смогут хотя бы поставить нам обещанный миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

"Европейский Совет отмечает настоятельную необходимость ускорить доставку ракет (для систем ПВО и не только — ред.) и боеприпасов, в частности в рамках инициативы в отношении одного миллиона артиллерийских снарядов, а также предоставить Украине больше систем ПВО", — говорится в выводах Европейского Совета.