От мобилизации к провалу контрнаступления: Залужный рассказал, какую ИПСО разгоняют оккупанты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный довольно редко обращается к украинцам, но 1 ноября он сделал важное заявление.

О случившемся рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Срочное обращение Залужного

"Дорогие друзья" — именно так к украинцам обратился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный со срочной новостью — поспешил предупредить, что от его имени работает неизвестный. Залужный уточнил, что аноним, выдавая себя главнокомандующим ВСУ, рассылает личные сообщения известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера.

Залужный предупредил: в Сети создали много фейковых аккаунтов от его имени.

“Прошу каждого, кто получит нечто подобное, не доверять содержанию сообщения. Отмечаю: Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)”, – говорится в сообщении Залужного.

Скриншот/Telegram

Кто за этим стоит?

Что именно содержится в сообщениях известных людей, Залужный оставил в тайне, но можно и так понять, откуда “растут ноги”. Россиянам, ну тем, которые мечтали Киев за три дня, пока ничего не остается, кроме подло втираться в доверие.

В последнее время под раздачу попадают все украинцы. На днях люди массово по всей стране получили сообщение, в котором предлагалось сдавать информацию о Вооруженных силах Украины. Но СБУ поторопилась предупредить украинцев.

“Служба безопасности фиксирует постоянные попытки врага дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Подобные рассылки – это один из методов проведения целенаправленных информационно-психологических операций. Гражданам рекомендуем игнорировать такие сообщения и не переходить по ссылке от сомнительных контактов”, — говорится в сообщении СБУ.

Враждебная пропаганда активно прогрессирует

Россия регулярно применяет ИПСО против украинцев, делали они это и до начала как полномасштабной войны, так и далеко до 2014 года, вливая в главы украинцев баланду о "братских народах" и т.д.

Фото: X (Twitter)

2 августа 2023 г. о работе российских пропагандистов высказались и в Главном управлении разведки. Там сообщили, что российские политтехнологи подготовили новый пакет лжи, рассчитанный на целевые аудитории в Украине, США, Европе и Израиле.

Ну а цель всех этих материалов понятна — убедить украинцев и союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть более "важные" проблемы.

А уже в конце августа стали известны основные положения, которыми будут апеллировать россияне. Среди них " массовая мобилизация ", что вроде бы на войну пойдут все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья и даже это коснется несовершеннолетних;

Еще один нарратив — " уныние украинских партнеров в возможности победы ". Россияне уже пытаются внушить в головы украинцев информацию о мнимых "договорняках" о "мире в обмен на территории", утверждают о существовании каких-то политических соглашений и собираются сфабриковать материалы о якобы " тайной договоренности " киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США относительно поддержки его на предстоящих выборах президента Украины, говорят в ГУР.

Говорить будут также о том, что " Украина отказывается от оккупированных территорий ", а для этого продемонстрируют сфабрикованные документы. Вспомните только, сколько раз за последний месяц украинские власти вроде бы "сдавали" Купянск, а потом туда лично ездил Залужный.

Ну и куда же без дискредитации украинского контрнаступления, которое "не имеет успехов". Планируют также обвинять тезисы о поиске виновных в мнимых "провалах" ВСУ ради дискредитации украинских военачальников и чиновников. Трубить будут и о "тотальной коррупции", а точнее, убеждать, что государство с ним не борется. Хотя видим сколько за последние месяцы были пойманы взяточники, кое-где дела уже в суде, а подозреваемые в СИЗО.

Ну и любимее всего у российских пропагандистов — прославлять "прекрасную" жизнь на оккупированных территориях, рассказывать, какие высокие зарплаты и низкие цены, как "развивается" инфраструктура, отстраивается разрушенное жилье, а голосование на выборах "свободны и по желанию" самих людей. Правда, под дулами автоматов, но об этом почему-то молчат.

А чтобы не поддаваться всей этой вражеской пропаганде, соблюдайте информационную гигиену, доверяйте только официальным источникам информации и всегда проверяйте все слухи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Дорогие друзья!” Залужный внезапно обратился к украинцам! Что произошло?

Читайте также: