От Мюнхена до Гааги: что делать с Россией и Путиным – главный вопрос Мюнхенской конференции по безопасности

В пятницу, 17 февраля, в столице Баварии начинается трехдневная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. Основанная во времена Холодной войны в 1963 году, она собирала топовых лидеров со всего мира.

Именно в Мюнхене за год до начала Второй мировой в 1938 году было подписано соглашение о расчленении Чехословакии. Тогда западные лидеры тоже пытались умиротворить агрессора. И именно на конференции в Мюнхене в 2007 году в своей речи об "однополярном мире" во главе с США и "власти одного суверена", Путин фактически объявил войну Западу, который сделал вид, что этого не заметил. Даже война против Грузии в августе 2008 года не заставила мир проснуться, а год спустя в Женеве, США и Россия заявили о печальноизвестной перезагрузке.

Прошлогодняя Мюнхенская конференция проходила всего за несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения. Владимир Зеленский, лично участвовавший в ней, 19 февраля 2022 года произнес следующие слова:

"Неужели мир забыл свои ошибки ХХ века? К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос "зачем умирать за Данциг?" обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк, и за десятки других городов Европы и мира. Ценой в десятки миллионов жизней. Это страшные уроки истории. Я только хочу убедиться, что мы с вами читали одни и те же книги, а значит, все равно понимаем ответ на главный вопрос: как так произошло, что в XXI веке в Европе снова идет война и гибнут люди? мировая? Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен холодной войны?".

Похоже, ответа на этот вопрос через год после начала крупнейшей со времен Второй мировой войны на европейском континенте до сих пор нет. Или, по крайней мере, о ней не говорят вслух. Чем дальше, тем больше Запад боится неконтролируемой эскалации со стороны России вплоть до риска применения ядерного оружия. Именно поэтому раздаются спорадические призывы в адрес Украины подумать о переговорах с Россией, потому что ситуация заходит в тупик.

Именно это и будет в фокусе внимания нынешней Мюнхенской конференции безопасности. которую будет официально открывать Владимир Зеленский. В этом материале прямо из Мюнхена ТСН.ua собрал все интересности об очередной встрече в Баварии.

"Хорошие" россияне

В пятницу, 17 февраля, аэропорт Мюнхена отменил прием всех пассажирских рейсов из-за забастовки профсоюзов работников этой отрасли. Поэтому вовремя попасть на Мюнхенскую конференцию безопасности смогут не все. Кроме россиян. В этом году доступ на конференцию вообще закрыт. Хотя каждый год до этого, даже после 2014-го, министра иностранных дел Сергея Лаврова, сумасшедшего заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других здесь радушно принимали.

Москва вкладывала сумасшедшие средства в лоббирование своих интересов в Германии. В один год корреспонденту ТСН.ua удалось попасть на закрытый российско-германский обед на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Модерировал его уже бывший руководитель Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин – бывший кадровый российский военный – рассказывавший о плодотворном сотрудничестве России и Германии по бокалу красного вина.

"Никто не может ожидать, что мы пригласим Лаврова, который, по сути, рупором Путина, чтобы он использовал конференцию для собственной пропаганды", — заявил глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.

Хотя Financial Times в статье о Мюнхенской конференции, приводя слова ее бывшего главы Вольфганга Ишингера, пишет о некоторой печали и сожалении, что пришлось сократить список приглашенных.

"Лично я считаю, что очень жаль. Я всегда считал, что конференция была важной платформой для неформальных разговоров со сложными противниками — странами, с которыми наши официальные контакты были плохими или вообще не существовали", — считает Ишингер.

Эта жалость, ностальгия и страх здесь, в Мюнхене, очень чувствуются. Но не из-за невозможности пригласить россиян. Нет. Ностальгия и жалость скорее по временам, когда, как казалось немцам, было все в порядке, и можно было закрывать глаза на агрессивные действия Москвы посредством экономического сотрудничества по умиротворению агрессора. А вот страх здесь царит скорее из-за неизвестности – незнания, что делать с Россией.

Правда, не всем россиянам закрыли доступ к нынешней Мюнхенской конференции. В преддверии официального дня открытия, в четверг вечером, 16 февраля, здесь в Мюнхене состоялась панельная дискуссия с участием Михаила Ходорковского. Это бывший глава "ЮКОСА", которого Путин посадил за решетку. В зале присутствовал и Гарри Каспаров, с Ходорковским отстаивающий концепцию сохранения России в ее действующих границах, и, конечно, с ядерным оружием.

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В целом это была часовая дискуссия, на которую попал корреспондент ТСН.ua, о "хороших" россиянах, именно путинской войне против Украины, а не войне всех россиян (и, очевидно, чихать российские либералы хотели на 80% россиян, поддерживающих Путина его геноцидной войне против Украины) и вредность призывов к распаду России, потому что там внутри вспыхнет ядерный конфликт и придет еще хуже Путина диктатор. Все это основные нарративы российской пропаганды, которые Кремль сейчас распространяет на Западе. Наряду с еще одним: россиян просто количественно больше, поэтому Украине никогда не выиграть эту войну.

Что делать с Россией?

Именно этот вопрос больше всего волнует мир. Именно мир, а не только Запад. Поскольку личное участие в Мюнхенской конференции по безопасности главного китайского дипломата Ван И, его личные переговоры здесь в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой очень мощный сигнал. Си Цзиньпин, по сообщениям СМИ, планирует выступить с речью о мире именно 24 февраля, когда будет ровно год с начала российской полномасштабной войны.

"Впервые за много лет на Мюнхенской конференции не будет России. Это красноречивый итог года. И это не просто вопрос солидарности с борющимся за свою жизнь народом Украины, а прагматический расчет. Это политическая гигиена", — дописал в Instagram Дмитрий Кулеба, отправляясь в Мюнхен.

Пока вопрос предоставления Украине западных истребителей, без которых невозможно увольнение Крыма, подвис в воздухе, так кажется, что Запад до сих пор делает ставку на то, что режим Путина под давлением санкций и поражений на поле боя пошатнется.

"Думаю, более интересный вопрос — выдержит ли русский народ, учитывая, сколько своих сыновей он теряет — более 200 тыс. россиян, убитых или раненых в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, а более миллиона — самых ярких и лучших россиян покинули страну. Поэтому интереснее, выдержит ли это русский народ и сможет ли российская армия вообще дать отпор, когда мы видим, как это происходит в Бахмуте", — сказала на брифинге заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечая на вопросы ТСН. ua.

Интересно, что параллельно с этим у Politico вышла статья об сомнениях в Администрации Байдена, в частности Энтони Блинкена, по освобождению Крыма именно военным путем. По мнению Вашингтона, это может стать красной линией для Путина и еще больших ударов по Украине. Очевидно, тактическим ядерным оружием. Отчасти это подтверждает и заявление

председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, считающего, что как Киев, так и Москва достаточно сильно зациклились на своих целях и не желают вести переговоры, добавив, что в этом году Украине будет очень тяжело продолжить освобождение своих территорий.

"Мы имеем дело с большой страной, которая имеет ядерное оружие. Поэтому вы должны быть очень, очень сознательными по управлению эскалацией. В то же время вы должны отстаивать принципы, на которых была основана ООН (которая уже доказала свою несостоятельность – ред.) и на которых основывается международный порядок", — сказал Марк Милли.

Возможно, именно этим объясняется очередная информационная активность Кремля в последнее время. Там очень хорошо понимают, что в ближайшие несколько недель все внимание будет приковано к Украине и этой ужасной дате — 24 февраля — когда будет ровно год от начала полномасштабного российского вторжения. ЕС уже ужесточил санкции против России. К аналогичному шагу готовятся и США вместе с предоставлением очередного пакета помощи Украине на $10 млрд.

Поэтому Кремль, на фоне их очередного большого наступления на уже пробуксовывающем Донбассе, решил вытащить из "нафталина" Медведчука и Суркова, сигнализируя таким образом о готовности к переговорам. Конечно, на своих условиях, и не с Украиной, а с западными лидерами о разделе сфер влияния.

Главное же для Украины, как на Мюнхенской конференции по безопасности, так и в ближайшие недели, – доказать миру, что нельзя зацикливаться исключительно на вопросе "путинской войны" против Украины. За Путиным стоит русский народ, поддерживающий эти убийства и геноцид. Потому это еще и вопрос коллективной ответственности и будущих репараций. И, конечно, поиск ответа на вопрос, а что же делать с Россией, что такое поражение России, и как быть с ее ядерным оружием.