От обороны до контрударов в течение суток: военные под Бахмутом делают невозможное

Чаще всего враг идет на штурм темной порой, выходят небольшими группами, сокращают расстояние до минимума и… копают.

Севернее Бахмута сейчас идет очень динамичная война, тяжелые вражеские снаряды взрываются вокруг позиций украинских военных сотнями. Одновременно "вагнеровцы" небольшими группами пытаются вплотную приблизиться к украинской линии обороны. Наши воины, в частности из 71-й егерской бригады десантно-штурмовых войск, не только сдерживают нашествие оккупантов, а при первой возможности контратакуют оккупантов, говорится в ТСН.

После многих часов подряд под непрерывным, вражеским огнем, группа бойцов 71-й, броневиком возвращается в тыловое расположение, но лишь на несколько часов, чтобы отдохнуть. В те же минуты на северо-восточных окраинах Бахмута вспыхивает новое, очередное сражение. “Прием-прием! Нас разбирают на запчасти. Я нуждаюсь в огневой поддержке”, — звучит в рации.

За таким нельзя только хладнокровно наблюдать, признается командир отряда, да и руководить боем с дистанции, говорит "Сапсан", нет большого смысла. Но передвижной бронированный командный пункт несется в направлении передовой. “Противник борется за высоты, укрепляется на высотах, оттуда диверсионными группами просачивается. Противотанковые управляемые ракеты наносят удар по нашим позициям. Каждый день мы проводим бои. Они штурмуют, мы отбиваем. Они пытаются подойти к Богдановке, село. Овладеть хотят железной дорогой”, — говорит командир отряда 71 ОЕБр ДШВ ВСУ “Сапсан”.

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Вокруг той железнодорожной насыпи, которая идет в самый Бахмут, по много раз в сутки загораются интенсивные, пехотные бои на минимальных дистанциях. "К нашим позициям подходит 50-100 метров, но чаще 50 метров", — говорят бойцы.

В небе же постоянно летают вражеские самолеты, они нарезают круги прямо над Бахмутом, а чуть-чуть на север, вдоль украинской линии обороны, с интервалом до полудесятка в минуту, взрываются тяжелые вражеские снаряды. На этом участке украинские воины теперь стараются не дать врагу сомкнуть клещи вокруг Бахмута. "Мы пытаемся штурмовать, и нас штурмуют еще больше", — говорят бойцы.

Чаще всего враг идет на штурм темной порой, выходят небольшими группами, сокращают расстояние до минимума и… копают. "Вот так он падает и сразу начинает вкапываться. Сразу на месте. Ну, мы тогда артиллерией отрабатываем”, — рассказывает военнослужащий 71 ОЕБр ДШВ ВСУ “Зевс”.

60-миллиметровыми минами, бойцы отряда "Сапсан" останавливают вражескую пехоту и ими же поддерживают идущих на штурм побратимов.

Воины 71-й егерской, говорят, на передовой в районе Бахмута от обороны до локального контрудара, в буквальном смысле, один шаг. “Разные задачи бывают. Бывает занятий ссуды. Бывает удержать позицию. Бывает отразить позицию. Бывает штурмовать. Все есть”, — уверяет военнослужащий 71 ОЕБр ДШВ ВСУ “Харьков”.

Уже через несколько часов после этого интервью группе "Харькова" пришлось делать, наверное, самое сложное. При поддержке собратьев по аэроразведке егеря 71 пошли на штурм вражеских позиций севернее Бахмута. Там было длительное сражение на минимальных дистанциях, иногда, до полудесятка метров. Автоматные очереди сменялись вбросами гранат.

"Харьков" в том бою получил ранения, но егеря-десантники задачу выполнили. Еще вчера – враждебные позиции, перешли под контроль украинских военных.

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