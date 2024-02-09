От очередей из добровольцев в ТЦК до "облав": что пошло не так с мобилизацией в Украине

ТСН.ua разбирался, почему у Украины столько проблем с мобилизацией и действительно ли по жесткости мобилизационного процесса мы уже "опередили" россиян.

19 февраля 2022 года – 5 дней до начала полномасштабного вторжения России

Марионетки Кремля в так называемых "ДНР" и ЛНР", которые в то время еще считались якобы "самостоятельными", объявляют общую "мобилизацию". Мужское население ОРДЛО насильно загоняют в ряды оккупационной армии, в том числе студентов и работников критически важных предприятий. По улицам городов оккупированного Донбасса ходят специальные патрули боевиков, которые буквально вылавливают местных и сажают их в автобусы. В Сети полно фото и видеоматериалов насильственной мобилизации в ОРДЛО.

Первые дни насильственной "мобилизации" в ОРДЛО до начала полномасштабного вторжения / Фото: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

"Нашим военным стало известно, что жителей ОРДЛО останавливают на улицах специально созданные "патрули". На всех пунктах выезда за пределы оккупированного Донбасса всех мужчин забирают и отправляют в пункты сбора на специально подготовленных для этих целей военных автомобилях", — писали 20.02.2022 г. в ОТУ "Восток".

Украинцы с сочувствием к соотечественникам, а иногда с сарказмом и иронией по отношению к сторонникам "русского мира" на Донбассе, комментируют так называемую "мобилизацию" на Донбассе

Между тем, президент Украины 22 февраля 2022 года заявляет: в Украине не будут объявлять мобилизацию, потребности в резервистах нет.

Однако уже 23 февраля, по приказу президента Зеленского, начинается призыв резервистов. До полномасштабного вторжения – один день.

24 февраля – день Х

Россияне продвигаются по всем направлениям, украинцы массово выстраиваются в очереди в военкоматы. На скорую руку раздается оружие добровольцам в Киеве и некоторых других городах. Желающих защищать страну хватает.

21 сентября 2022 года. Вскоре после контрнаступления ВСУ, приведшего к деоккупации почти всей территории Харьковской области, российский диктатор Путин объявляет мобилизацию. Украинские эксперты бравадно уверяют, что мобилизация в РФ Украине не страшна. Мол, у нас есть западное оружие, а россияне – необученные и маломотивированные, поэтому поедут домой "грузом 200".

Россиян призывают выходить на акции протеста и иногда они действительно делают это. Однако протесты вялые и малочисленные.

Протесты против мобилизации в РФ/Фото из соцсетей

Военнообязанные россияне, имеющие мозги и деньги, выбирают побег. По разным данным, после объявления мобилизации из РФ сбежали почти миллион мужчин.

Начало 2024 года. Полномасштабная война длится уже почти два года. В украинском сегменте соцсетей и СМИ то и дело появляются скандалы с ТЦК об "охоте" военкомов на мужчин. Продолжаются дискуссии по мобилизационному законопроекту, который должен улучшить набор в армию. А в Прикарпатье местные даже перекрывали дорогу, потому что боялись прибытия в свое село представителей ТЦК. Досталось водительнице, случайно проезжавшей рядом.

Как такое

Очередь в ТЦК в первые дни полномасштабного вторжения / Фото: armyinform.com.ua

превратилось в это?

Избиение в ТЦК во Львовской области / Фото: скриншот с видео

Мужчина, избитый военными на Киевщине. Фото/ Facebook: Вероника Кольцова

Работники ТЦК силой тянут мужчин к военкоматам / Фото: ТСН.ua

И кто в этом виноват?

ТСН.ua пытался дать ответы на эти вопросы и разобраться, что не так с мобилизацией в Украине и действительно ли мы уже "переплюнули" Россию.

Война через две-три недели и лето в Крыму

Все чаще в Украине звучат мнения, что власти выбрали неправильную стратегию коммуникации с обществом. Начиная с фразы-мема Алексея Арестовича об окончании войны за "две-три недели" и заканчивая подогретыми в СМИ ожиданиями об успешном контрнаступлении, которое должно было закончиться едва ли не заходом ВСУ в Крым, или даже выходом на границы 1991 года.

Марафон в темпе спринта украинцам оказалось слишком сложно бежать. Даже те, кто изначально не верил Арестовичу, вряд ли могли подумать, что война затянется больше, чем на год-полтора.

В конце 2022 года Минздрав провел опрос и оказалось, что более 70% граждан находятся в стрессовом состоянии. Вряд ли эта цифра существенно изменилась до сих пор. Чуда не будет – война не завершится в один день. И украинцы, откладывавшие жизнь на потом, в надежде на скорую победу и возвращение в состояние "как было раньше", начинают это осознавать.

Высмеивание "чмобиков" сыграло злую шутку

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в августе 2023 года отмечала: "поражение начинается с недооценки врага, с ощущения, что мы почти победили".

После объявления в РФ мобилизации в украинских соцсетях закрепился образ мобилизованного россиянина как пьяного, слабооснащенного и необученного бойца. В то же время наши защитники предупреждали – такой нарратив кардинально неправильный. Пьяные "мобики" быстро научились, а их количество и отсутствие у командования РФ желания считаться с потерями является серьезной угрозой.

Так, командир 1-го штурмового батальона 3-й ОМБр Петр Горбатенко, позывной "Ролло", объяснил, что российская армия возможно даже лучше украинской в вопросах оружия и снаряжения.

"С чего вы взяли, что они хуже? Это, знаете, даже унижение какое-то получается наше. Типа: "А х**и вы сражаетесь с л*хами и ничего не можете сделать?" А потому что они сильнее, это объективно. А отношение к ним, как к л*хам показывает нас такими", — заявил "Ролло".

Артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" добавил, что бомжи и зеки, которые в прошлом году были какими-то там "чмобиками", сейчас уже вышколенные бойцы, которые увидели кровь, что такое настоящий бой и как себя в нем вести.

Интересные конфузы вышли и в освещении мобилизации: если е-повестки в России – это электронный ГУЛАГ, то в Украине е-повестки хотят ввести для "удобства военнообязанных".

Фото: Слово і діло

В апреле 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя электронные повестки в РФ, уверял, что сейчас в Украине нет необходимости делать то же самое.

Введение е-повесток в РФ Подоляк называл "истерическим поведением", свидетельствующим о больших потерях окупантов на фронте.

"Вам будет запрещено выезжать из страны, вам будет запрещено брать кредиты, открывать бизнесы. Даже управлять автомобилем. То есть вы являетесь полноценными рабами. Им об этом открыто говорят", – говорил Подоляк. Что интересно, запрет на выезд за границу и экономические санкции сейчас хотят ввести и в Украине.

"Информационный голод"

Будем откровенны, информационный телемарафон не акцентирует внимание на серьезных проблемах или вызовах. К тому же, с 3 марта 2023 года в Украине действовали измененные правила получения журналистами аккредитации во время действия военного положения. Попасть на фронт журналисту было тяжело. В "красном" участке работа аккредитованных медийщиков была полностью запрещена, а в "желтом" можно было работать только в сопровождении пресс-офицера.

Такое положение вещей привело к тому, что украинцы все чаще стали заглядывать в телеграм-каналы Z-пропагандистов и российские издания. Враг этим удачно пользовался, забрасывая ИПСО и распространяя панические настроения, значительно преувеличивая свои достижения.

На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил изменения в приказ о правилах аккредитации журналистов на фронт и доступ в желтую зону стал облегченным. Изменит ли это информационную повестку – увидим.

Коррупционные скандалы и социально несправедливая мобилизация

О скандалах в Минобороны, яйцах по 17 грн и других громких историях, в частности с Гринкевичами, мы уже писали не раз и не два.

Коррупция в ТЦК тоже уже давно не секрет. Сейчас можно вспомнить с десяток, а то и больше, громких кейсов – начиная от скандального одесского экс-военкома Борисова, теща которого имеет виллу в Испании, имений ровенского экс-главы ТЦК Луцюка, избившего подчиненного битой – до других рядовых случаев, где работники терцентров причастны к "отмазыванию" уклоняющихся от службы за деньги.

Известные военные и общественные деятели отмечают: мобилизация должна быть социально справедливой. Воевать должны также и дети политических элит. Однако в Сети все чаще звучит мысль: эта война становится войной бедных, потому что патриоты "заканчиваются", а мужчины, имеющие $5-10 тыс., скорее заплатят за липовый "белый билет" или бегство за границу.

Противоречие между Залужным и Зеленским

Многие военные неохотно признаются – история с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного не добавляет вдохновения воевать. Например, заместитель командира мотопехотного батальона по вооружению в 24-й ОМБр имени короля Даниила и депутат Львовского облсовета Степан Буняк резко заявил, что информационные "качели" об увольнении Залужного – это неуважение к военнослужащим и обществу.

В то же время он заверил: какое бы кадровое решение ни было принято президентом, военные продолжат выполнять свою работу.

Проблемы в армии

Наверное, главной проблемой на фронте, на которую обращают внимание военные, является отсутствие ротации и четких сроков службы. Если во время волн мобилизации 2014-2015 годов призывник знал, что через год он вернется домой, то сейчас украинцы понимают – попав в армию, они останутся там, скорее всего, до конца войны. И такое положение вещей никак не поощряет идти в армию. В новом законопроекте право на мобилизацию предусмотрено через 36 месяцев.

Однако эксперты отмечают, что это декларативный принцип, потому что это дает военнослужащему право написать рапорт, а будет ли он демобилизован, решает военное командование.

Другой проблемой не на камеру военные называют "совковое руководство". Рядовые жалуются, что офицеры избегают выхода "на ноль", а к пехоте относятся не так бережно, как хотелось бы.

В качестве примера "совка" в голове у командиров можно привести трагический случай со 128-й бригадой в ноябре. По данным СМИ и военных, воинов собрали на награждение ко Дню артиллерии недалеко от линии фронта. В результате ужасной атаки пострадали военные и гражданские, в том числе погибли 19 бойцов 128-й ОГШБ.

Кроме того, в разговорах с журналистами ТСН.ua военные на правах анонимности жалуются, что командования отказывается подавать их на выплату боевых 100 тыс. Несмотря на то, что бойцы регулярно бывают на нуле, получают они всего 20 тыс.

Вместо выводов

Но, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, каждый украинец должен помнить: сто лет назад украинцы массово уклонялись от армии и защиты нового государства и это закончилось Голодомором, репрессиями, депортациями и миллионами людей в качестве пушечного мяса во время Второй мировой.

Россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас в качестве "пушечного мяса" вместо зэков для своих новых целей, скажем – нападения на Польшу или страны Балтии.

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