От одного до двух килограммов тротила были прикреплены под днищем авто, что взорвалось в Днепре — источники

От одного до двух килограммов тротила были прикреплены под днищем авто, что взорвалось в Днепре — источники

ТСН сейчас ждет официальных комментариев.

Самодельное взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила, именно из-за него взорвалось авто накануне в центре Днепра.

Также читайте Взрыв авто в Днепре: стало известно где и когдапопрощаются с погибшими Дарьей Гречищевой и Алексеем Кавлаком

Таковы предварительные выводы экспертов, как узнала ТСН из собственных источников. Устройство было расположено под днищем легковушки и сработало, когда водитель именно садился за руль. Он и пассажирка погибли мгновенно.

Это спикер областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак. Автомобиль взорвался под окнами дома, где человек арендовал квартиру. Следствие ведет СБУ, главная версия: теракт. Сейчас ТСН ждет официальные комментарии.

Между тем в областное управление службы чрезвычайных ситуаций неравнодушные несут цветы и лампадки. С погибшей руководительницей пресс-центре будут прощаться в пятницу — в день спасителя. Этой службе Дарья Гречищева посвятила последние восемь лет своей жизни.

Новости Украины: в Днепре авто взорвалось из-за самодельного взрывного устройства

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку