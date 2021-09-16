От одного до двух килограммов тротила были прикреплены под днищем авто, что взорвалось в Днепре — источники

ТСН сейчас ждет официальных комментариев.
Самодельное взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила, именно из-за него взорвалось авто накануне в центре Днепра.
Таковы предварительные выводы экспертов, как узнала ТСН из собственных источников. Устройство было расположено под днищем легковушки и сработало, когда водитель именно садился за руль. Он и пассажирка погибли мгновенно.
Это спикер областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак. Автомобиль взорвался под окнами дома, где человек арендовал квартиру. Следствие ведет СБУ, главная версия: теракт. Сейчас ТСН ждет официальные комментарии.
Между тем в областное управление службы чрезвычайных ситуаций неравнодушные несут цветы и лампадки. С погибшей руководительницей пресс-центре будут прощаться в пятницу — в день спасителя. Этой службе Дарья Гречищева посвятила последние восемь лет своей жизни.