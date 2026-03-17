От окопов до Верховной Рады: как ветераны меняют государственную службу в Украине и где найти работу

Артем рассказал о работе в Парламенте

Еще полгода назад он и представить не мог, что аппарат Верховной Рады станет его местом работы. Сегодня же ветеран Артем — один из тех, кто пишет законы для защиты собратьев. В Украине сейчас вакантными остаются почти 30 тысяч должностей на государственной службе, и именно ветераны становятся тем кадровым резервом, который приносит в министерства скорость, честность и нестандартные подходы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

История ветерана, который работает в Верховной Раде

Артем — юрист по специальности, но в 2017 году, после взрывов на складах в родной Калиновке, решил, что его место в Вооруженных Силах.

Артем, ветеран, работник аппарата ВРУ: «Был на разных должностях, от командира взвода до командира роты. Затем в 2022-м при полномасштабном вторжении перевелся в боевое подразделение 115-й механизированной бригады, проходил службу в должности командира роты и в населенных пунктах около Донецкого аэропорта получил тяжелое ранение и долго проходил лечение и все же уволился с военной службы в 2023-м».

После увольнения Артем год работал специалистом по сопровождению ветеранов в своей громаде, пока не увидел вакансию на ресурсе «Е-ветеран».

«Увидел вакансии главного консультанта секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и подал свое резюме, документы. Впоследствии мне позвонили из аппарата, предложили личную встречу. Я приехал в Киев, провел собеседование. Затем был приглашен на заседание комитета, где приняли меня на работу», — говорит он.

Процесс трудоустройства занял всего несколько недель. Теперь Артем работает над законодательством в сфере гуманитарной помощи.

«Очень приятно мне здесь работать, мне все нравится и желаю расти и продвигаться дальше. Работаю в направлении гуманитарной помощи в законодательстве, внесение изменений в отдельные законы. Плюс привлекаюсь на рабочие группы по законопроектам», — говорит он.

30 тысяч вакансий: государственная служба ждет ветеранов

Сегодня в Украине из 200 тысяч должностей на госслужбе — 30 тысяч свободны. Владимир Серветник, ветеран и эксперт НАГС, отмечает, что работодатели остро нуждаются в кадрах.

Владимир Серветник, эксперт НАГС: «Вакансии есть, начиная от рабочих должностей, заканчиваются руководящим звеном. Если ветераны понимают, что их компетентности, их опыт, их способности могут быть полезны на публичной службе, я уверен, что должности для них найдутся».

Финансовый вопрос:

Средняя зарплата на местных уровнях: от 22 000 грн (грязными).

На центральном уровне: от 36 000 грн .

Суммы могут быть больше в зависимости от опыта и надбавок.

Председатель НАГС Наталья Алюшина отмечает, что ветераны часто сомневаются в своих силах, но зря:

«Мы системно работаем над тем, чтобы ветеран мог найти себя в публичной службе. Хотим, чтобы она была открытой, безбарьерной и привлекательной. За последнее время мы наблюдаем увеличение количества ветеранов на публичных должностях и речь не о единичных случаях!».

Почему есть стереотипы о государственной службе

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, который также является ветераном, предупреждает: государственная служба — это испытание под прицелом общества.

Игорь Безкаравайный, заместитель министра экономики: «Я для себя в государственной службе нашел интерес и цель, цель, можно даже сказать, смысл. Но когда ты вырастаешь до какой-то посредственной или высокой должности, на тебя вешается негативный ярлык, который касается государственной службы — что плохиш, коррупционер и так далее. И надо очень хорошо понимать свою цель».

Несмотря на стереотипы, именно здесь можно влиять на жизнь миллионов.

«Делая маленький нормативно-правовой акт, который никто не знает о том, что он будет существовать, он на самом деле может влиять на миллионы людей».

Артем, который сначала тоже имел предубеждения относительно Верховной Рады, теперь видит там совсем другую картину:

«Люди, которые пытаются работать и активно работают в направлении помощи ветеранам. Я нашел интерес и цель… Ветераны могут принести туда немало полезного — скорость работы, нестандартные подходы и главное — максимальную ответственность и честность».

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Ждут ветеранов! Почти 30 тысяч вакансий на государственной службе вакантны