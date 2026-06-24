От операции «Паутина» до миссии «Полный Торопец»: подробности самых громких операций спецназовцев СБУ

СБУ «Альфа»

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Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украинысегодня отмечают 32-ю годовщину со дня создания подразделения. И похвастаться есть чем — ущерб, нанесённый врагу, оценивается в миллиарды долларов, и каждый пятый уничтоженный враг — заслуга бойцов «Альфы».

Сегодня мы вспоминаем легендарные операции и рассказываем, у кого есть шанс присоединиться к миссиям, в результате которых горят склады, нефтеперерабатывающие предприятия и вражеская техника. Наталья Нагорная рассказывает подробнее.

Операция «Паутина»: виртуальный симулятор и реальное уничтожение аэродромов РФ

На мониторах и симуляторах представлена операция «Паутина». В июне прошлого года украинские FPV проникли вглубь России на 4 военных аэродрома, дроны взлетали с мобильных платформ и поражали стратегические бомбардировщики. Тогда было повреждено 41 самолет.

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Среди тех, кто участвовал в миссии, — пилот Ред. Он пришёл в «Альфу» ещё до полномасштабной войны, в 2023 году впервые взял в руки пульт от дрона-камикадзе и к операции «Паутина» готовился в боевых условиях.

Ред, сотрудник спецназа ЦСО «А» СБУ: «Мои дроны взлетали из домиков, просто в разных местах. Я видел самолеты. Как и всех граждан Украины, они нас достали, и я радовался, что принимал участие в их обезвреживании».

У Реда во время операции «Паутина» было несколько вылетов. Конечно, операция была изнурительной, но, как вспоминает боец: «Два дня такая эйфория от того, что ты принял участие в историческом моменте». И есть понимание, что нужно продолжать: «Летим дальше».

Принять виртуальное участие в «Паутине» предлагают и посетителям площадки, которую развернул Центр спецопераций накануне своего праздника. «Будет интересно», — уверяют организаторы. Инструктор показал корреспондентке, что сжечь российский ТУ сможет и она.

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Всё это сделано для того, чтобы люди смогли почувствовать: физическая сила перестала быть решающим фактором, а ум и желание — важнее.

Наталья Нагорная, корреспондент ТСН: «Вот такую мобильную рекрутинговую площадку ЦСО „А“ можно будет увидеть по всей Украине, и чтобы найти их, достаточно позвонить по номеру 4444. Причём зайти сюда могут и те, кто опасается вступить в Силы обороны, ведь чтобы попасть в «Альфу», нужно будет ещё постараться».

«У нас не набор, у нас отбор»: критерии набора в ЦСО «А»

Спецназовец Дарт в прошлом — маркетолог. А в «Альфе» занимается сбором информации из открытых источников (OSINT). По его словам, для поступления в подразделение физическая подготовка будущего спецназовца иногда не является решающим фактором.

Дарт, сотрудник спецназа ЦСО «А» СБУ: «Во-первых, мы ждем мотивации. У нас не набор, у нас отбор, мы стараемся отбирать людей с определенным образом мышления. Оборудованию мы научим, но нужно, чтобы человеку это было интересно, во-вторых — чтобы он был мотивирован помогать стране».

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Раньше в «Альфу» отбирали одного из ста претендентов, теперь туда может попасть каждый пятый кандидат. Сложнее всего попасть в группу боевого контакта — то есть в штурмовиков.

Скай, сотрудница спецназа ЦСО «А» СБУ: «Это ещё нужно завоевать и заслужить, ведь это самые подготовленные специалисты, самые выносливые, которые должны действовать в группе как единое целое».

Боец Гиря демонстрирует оружие, которое используют спецназовцы «Альфы» — от автоматов Калашникова они уже отказались. А ещё у них стало меньше снайперов и больше пилотов. Кроме того, он уверяет: пока не обучат как следует — никто не отправит бойца на боевые задания.

Гиря, сотрудник спецназа ЦСО «А» СБУ: «Не каждый командир группы возьмет в свою группу для выполнения задания неопытного сотрудника, в надежности которого будут сомнения».

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Комикс «Полный Торопец» и перенос войны на территорию врага

Об одной из самых крутых миссий «Альфы» в космосе рассказывает специальный комикс: «Миссия „Полный Торопец“, основанная на реальных событиях ЦСО „Альфа“ СБУ». Результат миссии был грандиозным.

Название операции «Полный Торопец» уже стало фразеологизмом, означающим полное уничтожение или катастрофический провал. Это выражение появилось после успешной атаки украинских дронов в ночь на 18 сентября 2024 года на крупный российский арсенал в городе Торопец Тверской области. Спецназовец Турист также принимал участие в этой операции и является героем данного комикса. По его оценке, комикс нарисован «очень близко к реальности», а любимый момент в комиксе — «этот про «бах»».

Только в ходе этой операции «Полный Торопец» уничтожили половину запаса 120-мм мин, 10 процентов всех КАБ, ракеты «Искандер» и «Грады». Оценка российских потерь — около 5 миллиардов долларов. После этого спецназовцы не остановились и уже через пару дней сожгли ещё один российский склад боеприпасов.

Теперь среди главных целей «Альфы» — нефтеперерабатывающие предприятия России. Исполняющий обязанности руководителя Центра спецопераций настаивает: война должна вестись на территории противника.

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Сократ, и.о. руководителя Центра специальных операций «А» СБУ: «Очень важно не дать противнику забыть, что эта война, которую он начал, продолжается не только на нашей территории. И чем сильнее и острее будет ощущать это население соседнего государства-агрессора, тем лучше они будут понимать, что начатая их руководством война всё-таки оказывает прямое влияние и на них. И все же политические решения, которые будут приниматься в перспективе, будут приниматься именно под давлением наших действий».

За время войны Героями Украины стали 27 бойцов спецподразделения «А» Службы безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: США ТРЕБУЮТ ПЕРЕМИРИЯ! Скандал в полку «СКАЛА»! Возвращение ордена ПОЛЬШЕ | ТСН 20:00 23 июня

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