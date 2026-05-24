От Ормузского пролива до Минска: почему Вашингтон просит снять санкции с Лукашенко на фоне ядерных угроз РФ

Ловушка Путина или в игра Трампа: почему ядерный шантаж Беларуси пересекся с интересами США

Ракеты, самолеты, надводные и подлодки и еще 64 тысячи военных, отчитываются в минобороне РФ, привлекли к масштабным учениям ядерных сил. К маневрам россияне впервые привлекли еще и Беларусь. Доставили туда ядерные боеприпасы, а белорусские войска отрабатывали применение баллистической системы «Искандер-М». Это должны были увидеть и в Пекине и Брюсселе.

«Они (россияне — Ред.) очень хорошо знают западный менталитет, они знают, как это пугает наших партнеров», — объясняет министр иностранных дел Андрей Сибига.

Традиционно такие учения называются «Гром» и проходят в октябре. Почему же на этот раз перенесли на май? Россияне уже нарушали свое расписание и внештатно выводили ядерные носители в феврале 2022 года, а затем атаковали полномасштабно.

Привлечение Минска на этот раз, считают аналитики, могут свидетельствовать, что Путин наконец взял Лукашенко под свой контроль.

«Здесь просто вопрос в том, насколько Путин будет видеть отсутствие альтернатив в этом сценарии, потому что у него падают рейтинги, он уже договорился с Си о том, что будет дальше давить на Европу через восточный фланг НАТО», — говорит эксперт Тарас Жовтенко.

В прошлом году 23 российских дрона залетели на 300 километров вглубь Польши ровно через неделю с момента, как Путин вернулся из Пекина.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву известно о 5 сценариях вероятного расширения войны через север. Атака может состояться со стороны Беларуси, Брянской области или против одной из стран НАТО. Но самую большую угрозу видят не в наступлении сейчас, а в ракетных атаках с территории Беларуси.

Считать ли это случайностью, но именно после объявления путунских ядерных маневров с космической базы на побережье Тихого океана США запустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Как объяснил американский генерал, чтобы подтвердить исправность и боеготовность. А в конце недели Дональд Трамп внезапно сообщил, что согласовал отправку 5 тысяч американских войск в Польшу, чего изначально делать не хотел.

«Преданность союзников статьи 5 непоколебима. Если кто-то безрассудно решится напасть на нас, ответ будет сокрушительным», — заверил в свою очередь Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

По мнению аналитиков, американцы тоже не заинтересованы, чтобы Путин сейчас затащил Беларусь в новую эскалацию. Администрация Трампа за последний год наладила отношения с Минском, от него Вашингтону нужен сейчас калий. В этом месяце США даже обратились в Литву, Польшу и Украину с просьбой отменить санкции против белорусского калия и разрешить его транзит. Им Вашингтон хочет закрыть образовавшуюся в результате блокады Ормузского пролива дыру, где заблокированными оставляют не только нефть, но и удобрения для всего мира. Наконец, в фокусе внимания Трампа сейчас Иран. Новую атаку против которого американский лидер отложил за считанные часы до начала.

Подождать, потому что появился шанс на заключение соглашения. Сделать это США вроде бы попросили союзники на Ближнем Востоке. Но за неделю, как и за предыдущие месяцы, стороны так и не смогли согласовать 2 сложнейшего вопроса: свободу судоходства и изъятие обогащенного урана. Несмотря на это, государственный секретарь США обнадеживает заявлением — прогресс есть.

«Я не хочу преувеличивать, но определенное движение есть, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран никогда не должен получить ядерное оружие», — заверил глава Госдепа Марко Рубио.

Марк Рубио на этой неделе впервые с начала войны в Иране встретился с союзниками по НАТО в Швеции. Предстоящий саммит в Анкаре он назвал самым важным. Мол лидерам там придется реагировать на «разочарование» Трампа.

С партнерами на той же площадке проводил переговоры и глава украинского МИД, в том числе об угрозе из Беларуси.

«(Переговоры — Ред.), в частности, связаны с использованием инфраструктуры в Беларуси для нанесения атак на территорию Украины. И я очень надеюсь, что будут приняты соответствующие меры наших партнеров на опережение по минимизации и нейтрализации этой угрозы», — отметил глава МИД.

Но с Марком Рубио наш главный дипломат не пересекся. Сибига заявил журналистам, что переговорный процесс при американском лидерстве на паузе. Подобное заявление прозвучало и от Марко Рубио — он назвал встречи без прогресса ненужными.

Тем временем Евросоюз хочет определить своего спецпредставителя в военно-мирных переговорах. Среди кандидатов рассматривают бывшего премьера Италии Марио Драги, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель или действующего президента Финляндии Александра Стубба. Последний имеет хорошие контакты как с Трампом, так и с Киевом. Но этого вряд ли хватит, чтобы придать переговорам новый импульс этим летом.

Так как в этот сезон американцы нырнут в свои выборы, россияне, вероятно, усилят мобилизацию, ну а Китай с Европой скорее будут наблюдать, готовясь к своим операциям.

Дата публикации 21:01, 24.05.26

