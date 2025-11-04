От парламента Швеции к ВСУ: политик, защищавшая Украину, рассказала, что думает об украинском войске

Каролин Нурденгрип — бывший депутат Парламента Швеции / © ТСН

Шведский военный и политик этой страны в первые дни полномасштабного вторжения пошли добровольцами в ВСУ.

К ним пришли журналисты ТСН и узнали, как те воевали в составе ВСУ и что их больше всего поразило в нашей армии.

Военный из Курской операции и депутат парламента Швеции — в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась встреча со шведскими добровольцами, которые присоединились к ВСУ сразу после начала полномасштабного вторжения.

Кристофер Форсбек в гражданской жизни работал в лесном хозяйстве, но до этого имел 22-летний стаж в армии. В первый день вторжения сразу начал собирать вещи, чтобы ехать в Украину. Воевать продолжил даже после того, как был ранен.

«Я был ранен в бою во время нашего продвижения на Роботине, мы двинулись на российские позиции, которые, как мы думали, они оставили. Я служил в шведской армии как сапер, и я отправился на эти позиции. Наша задача была работать в русских окопах, обезвреживать взрывные устройства и деактивировать растяжки. Отправляясь на эти позиции, мы были обстреляны. У меня была прострелена рука. Когда я вернулся на свои позиции и был в бункере — он был обстрелян российским танком и я получил повреждения другой руки, а также повреждения головы», — говорит он.

В целом Кристофер пробыл в составе Вооруженных сил 3 года — пока его контракт не закончился во время Курской операции.

"Мы отправились в Курскую область, я находился там в составе моего подразделения, и был там до конца моего контракта в сентябре", - говорит он.



Не менее интересный путь прошла Каролин Нурденгрип — бывшая депутат Парламента Швеции с 15-летним опытом в политике. Но есть у нее и большой военный опыт – еще в школе она прошла базовую военную подготовку, в 19 лет вступила в Сухопутные войска Швеции, а позже – служила в национальной гвардии своей страны. До 2022 года она входила в комитет по обороне Швеции. Стать добровольцем решила сразу, как узнала о полномасштабном вторжении россиян. Позже они оба с Кристофером как добровольцы, начали служить в 47-й отдельной механизированной бригаде «Маґура»

Каролин Нурденгрип с юмором рассказывает, что такое женщина в украинской армии.

«Я тренирую солдат, я делаю всю тяжелую работу, но когда учеба заканчивается – мне никто не дает носить тяжелый рюкзак», – говорит он.

Сейчас Каролин и Кристофер – гражданские лица. Но продолжают делать вклад в будущее Украины. Каролин работает в фонде, который занимается развитием демократических инициатив, борьбой с коррупцией, общественной активностью. Она не находится постоянно в Украине, но приезжает фактически каждый месяц. Кристофер продолжает работать на обороноспособность страны. В частности, разрабатывает боеприпасы для дронов, чтобы сделать их еще более эффективными.

