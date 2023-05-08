От позывных до тактике боев и трофеев: уроки, перенявшие ВСУ от воинов УПА

Почти восемьдесят лет назад бойцы легендарной украинской повстанческой армии боролись за независимость. Сегодня воины ВСУ ее защищают, говорится в ТСН.

Историк Алина Пониполяк свою научную жизнь посвятила исследованиям украинской повстанческой армии: издала несколько научных работ и читает лекции о воинах и их командирах.

В 1939 гитлеровская Германия и Советский Союз тайным пактом делят Европу и развязывают величайшую в истории человечества войну. Сначала ярые союзники разрывают пополам Польшу, а дальше каждый действует по собственной программе – немцы довольно быстро оккупируют западную и южную Европу. В то время территория Украины поделена между двумя агрессорами.

22 июня 1941 г. бывшие союзники встретились на поле боя. Гитлеровцы перешли советскую границу. Через неделю Украинским Национальным Собранием, по инициативе Организации украинских националистов под руководством Степана Бандеры объявляется акт восстановления Украинского государства.

Также читайте Пропагандисты РФ пользуются выдумками Гитлера и Геббельса, но со своим нюансом

Нацисты не оценили стремление украинцев к свободе. Степана Бандеру арестовывают и бросают в концентрационный лагерь. Другие националисты уходят в глубокое подполье, но не перестают бороться за независимость уже партизанскими методами. “Очень четко сказал Бендера в своей речи в Мюнхене 1950-х годов, и также этот тезис звучал в 1941 году, по словам Ярослава Стецька, когда был провозглашен акт восстановления Украины — не с моска**ми, ни с немцами, построим свою собственную независимую Украину”, — передает историк.

На базе этих вооруженных отрядов в октябре 1942 провозглашают о создании украинской повстанческой армии.

УПА – уникальная организация, армия без государства, которая создавалась по тем временам современными лекалами западных армий. Имела четко определенную структуру, ставила и выполняла конкретные боевые задачи и была достаточно популярна среди местного населения. ТСН вместе с ее исследовательницей хочет сравнить современную украинскую армию с УПА. “Первое, что приходит на ум – это как раз использование позывных. И очень похожи позывные. Они довольно похожи на те, которые сейчас используют наши украинские военные — Сокол, Береза, Дерзкой, Кузмич. Это позывные павших за Украину бойцов в сегодняшней российско-украинской войне”, — говорит Алина Пониполяк.

В современном украинском войске псевдо для бойца больше как дань прошлому, говорит военный историк Михаил Жирохов. “То есть те люди, которые сейчас приходят, они довольно часто берут позывные тех уповцев, которые воевали в 40-х, 50-х годах, особенно это касается западных регионов Украины, они эти позывные слышали в детстве и этот такой мостик, который очень важен”, – говорит он.

Боец батальона «Волки Да Винчи» Александр Ябченко объясняет, что называясь «солнышком» или «соколом» бойцы УПА маскировались от НКВД, сейчас такой необходимости нет. “У них был другой аспект этого вопроса. Не так их безопасность, как их родных. Соответственно они не могли себя разоблачить по этой причине. Сейчас я могу взять себе позывной Ябченко и никаких проблем в том», – говорит боец.

Еще одна точка соприкосновения с современностью – организация медицинского обеспечения в УПА. Историк говорит, что нынешние госпитальеры действуют аналогично повстанцам. Бойцов стабилизируют в поле боя и только потом выносят. В то время как, скажем, советские или российские бойцы получали помощь не сразу, или совсем не получали. "Это называлось «украинский красный крест», руководила личная связная Романа Шухевича – командира УПА Екатерина Зарицкая. Ребят сразу забирали из передовой”, — рассказывает она.

“Если ты ранен, то твои побратим прилагают все усилия, чтобы тебя вытащить и спасти. Если ты погиб, то побратимы прилагают все усилия, чтобы тебя вытащить и похоронить. Дать это почтение. Да, это тот же корень и эта традиция из этого нашего культурного пространства”, — убеждает боец.

Тактика ведения войны малыми группами. В основе этой тактики высокий моральный дух и хорошая подготовка солдат. Часть бойцов УПА проходила обучение в организациях пластунов, часть – училась в военных училищах, как советского союза, так и в немецких учебных заведениях. Чтобы обеспечить маленькое количество потерь в личном составе, украинские повстанцы прибегали к таким малым групповым боям. Это мы можем увидеть сейчас на всех происходящих фронтах. Эта тактика действует”, – добавляют историки.

У бойцов УПА ленд-лиза не было, не было и собственного производства. Оружие добывалось в боях, среди трофеев были самоходки и даже самолеты. Современные украинские бойцы также научились использовать вражеское оружие. По данным из открытых источников известно, что значительное количество танков и снарядов к ним наши военные затрофеили на Харьковщине и Киевщине. “Мы шутили так, конечно, что самый большой ленд-лиз – это то, что мы натрофеили. В "Да Винчи" та же история. Мы натрофеили танки, мы до сих пор с ними воюем. Это вдвойне приятно, в отличие от нас сегодня, к сожалению, у бойцов УПА не было возможности получить настоящий ленд-лиз”, — говорят бойцы.

Самое главное, что связывает воинов УПА с Вооруженными силами Украины – они воюют за независимость, отстаивают право называться Украиной. А первое, что слышит солдат от своего командира – Слава Украине – Героям СЛАВА!

Восемьдесят лет назад прозвучало из уст бойцов УПА. Так они отличали своих от чужих! Благодаря этому лозунгу УПА продолжала сопротивление до 1961 года. Шестнадцать лет после завершения Второй мировой советский режим не мог преодолеть хорошо организованную армию украинских повстанцев.

Читайте также:

Мины детонируют от нагревания на солнце, поэтому местные в Харьковской области взялись удочками и палками их разминировать.

Егерская бригада близ Угледара ждет арту от союзников и сухую погоду, чтобы показать врагу совсем другую войну

"Великий взрыв и красное зарево": последствия атаки по Шевченковскому району и рассказы свидетелей