От продовольствия к оружию: как война сплотила украинцев и сделала почти всех волонтерами

Денег на продукты волонтеры не собирают. Безвозмездно продукты предоставляют торговые сети, а остальные присылают граждане.
Война, как никогда, объединила всех украинцев. Пока наши армейцы защищают Украину на передовой, гражданские тоже не сидят сложа руки: помогают всем, чем могут, от пищи до оружия. В каждом регионе появились сотни волонтерских фондов, присоединиться к ним можете и вы. Сделать это легко, нужно всего-навсего найти их в Сети.
Как это работает в Киевской области, говорится в ТСН.
В помещении, где был ночной клуб, сейчас фасуют продукты для наших военных. Сейчас от клуба осталось разве что освещение. На сцене, в зале и на лестнице все заставлено коробками. На стенах – флаги и плакаты.
Денег на продукты волонтеры не собирают. Безвозмездно продукты предоставляют торговые сети, а остальные присылают граждане — выпечку и даже консервацию. Все разнообразие волонтеры складывают в пакеты и собирают суточные пайки. Волонтеры работают до мозолей, по несколько смен.
Помогают армии не только продовольствием и сетками: в столичной автомастерской последние две недели обслуживают исключительно коммунальный и военный транспорт. Ремонтируют бесплатно, и из того, что имеют под рукой.
Вместе с тем, на СТО научились переоборудовать трофейную российскую технику под нужды наших армейцев. БТР, БМП сейчас сотнями жгут по всей стране. Оружие отчасти остается целым. В конце концов российские пулеметы едут защищать украинские блокпосты.
Единственное – на это оружие нужна оптика. Ее тоже предоставляют волонтеры. А еще бронежилеты, каски, очки, тепловизоры и одежда для наших военных.
Сергей Притула и его фонд помогают армии уже 8 лет. Все, что изменилось началом войны, говорит — это объемы поставок. Полки украинских военторгов пусты, в дефиците — шлемы и бронежилеты. Свою помощь из других стран отправляет и диаспора. Украинцев по всей планете объединяют одинаковые лозунги.
Ранее сообщалось, как в Киеве в мастерских создают средства защиты для обороны.
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