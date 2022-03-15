От продовольствия к оружию: как война сплотила украинцев и сделала почти всех волонтерами

От продовольствия к оружию: как война сплотила украинцев и сделала почти всех волонтерами

Денег на продукты волонтеры не собирают. Безвозмездно продукты предоставляют торговые сети, а остальные присылают граждане.

Война, как никогда, объединила всех украинцев. Пока наши армейцы защищают Украину на передовой, гражданские тоже не сидят сложа руки: помогают всем, чем могут, от пищи до оружия. В каждом регионе появились сотни волонтерских фондов, присоединиться к ним можете и вы. Сделать это легко, нужно всего-навсего найти их в Сети.

Как это работает в Киевской области, говорится в ТСН.

В помещении, где был ночной клуб, сейчас фасуют продукты для наших военных. Сейчас от клуба осталось разве что освещение. На сцене, в зале и на лестнице все заставлено коробками. На стенах – флаги и плакаты.

Денег на продукты волонтеры не собирают. Безвозмездно продукты предоставляют торговые сети, а остальные присылают граждане — выпечку и даже консервацию. Все разнообразие волонтеры складывают в пакеты и собирают суточные пайки. Волонтеры работают до мозолей, по несколько смен.

Помогают армии не только продовольствием и сетками: в столичной автомастерской последние две недели обслуживают исключительно коммунальный и военный транспорт. Ремонтируют бесплатно, и из того, что имеют под рукой.

От продовольствия к оружию: как в Киевской области работают волонтеры

Вместе с тем, на СТО научились переоборудовать трофейную российскую технику под нужды наших армейцев. БТР, БМП сейчас сотнями жгут по всей стране. Оружие отчасти остается целым. В конце концов российские пулеметы едут защищать украинские блокпосты.

Единственное – на это оружие нужна оптика. Ее тоже предоставляют волонтеры. А еще бронежилеты, каски, очки, тепловизоры и одежда для наших военных.

Сергей Притула и его фонд помогают армии уже 8 лет. Все, что изменилось началом войны, говорит — это объемы поставок. Полки украинских военторгов пусты, в дефиците — шлемы и бронежилеты. Свою помощь из других стран отправляет и диаспора. Украинцев по всей планете объединяют одинаковые лозунги.

Ранее сообщалось, как в Киеве в мастерских создают средства защиты для обороны.

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