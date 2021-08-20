От провокаций к наступлению: Украина готовятся к "поздравлениям" России на праздники

От провокаций к наступлению: Украина готовятся к "поздравлениям" России на праздники

СБУ перед праздником Независимости отмечают, что именно в эти дни активизируются агенты Кремля в Украине.

Годовщину украинской независимости Россия может использовать или для провокаций в центре столицы, или для вторжения с юга Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Дмитрия Мороза.

Среди вероятных сценариев: получение контроля над днепровской водой, так необходимой Крыму; или штурм мариупольского направлении с использованием прокси-войск в Донбассе и регулярной русской армии, которые именно в эти дни проводят полномасштабные военные учения. Так или иначе, сейчас надо быть особенно бдительными, как на передовой, так и в столице. Об этом подчеркивают и американские дипломаты, и украинские спецслужбы получают не очень обнадеживающие разведывательные данные.

«Они могут осуществить попытку закрыть Азовское море для коммерческого судоходства. Контролируя Крым и российское побережье, они могут сказать, что все это российские территориальные воды. Они могут осуществить наземное вторжение в направлении Мариуполя, они могут заявить, что Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, откуда ранее подавалась вода в Крым, должны быть частью Крыма», — предположил в комментарии «Радио Свободе» представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Не исключает обострения и украинский эксперт по вопросам обороны Александр Мусиенко. И напоминает — август традиционный месяц обострения для Москвы. В 2008 году это была Грузия, в 2014 — регулярные российские войска направленно вторглись в Украине, чтобы расстреливать украинскую армию в Иловайске.

«Сейчас идут российские учения в нескольких направлениях. Один из этих направлений, это южные рубежи России и это, в частности, Кавказ, и это у границ с Украиной. Это то, что происходит сейчас. И мы видим, что как только проходят учения, это совпадает с тем, что у нас на фронте происходят обострения», — уверяет Мусиенко.

Между тем, украинская разведка докладывает, что на оккупированной части Донбасса россияне завершают подготовку резервистов, которых согнали в оккупационных войск, созданных кремлевскими кураторами в 2014 году.

«Завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24 по 28 августа. В течение недели в соединениях и частях 1 и 2 АК противника уточнено приписной состав, который будет привлекаться к собранию, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы», — говорится в сводке.

А в СБУ перед праздником Независимости отмечают, что именно в эти дни активизируются агенты Кремля в Украине и чтобы не стать их жертвой, надо в разы увеличить свою бдительность.

«Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными. Ведь в этот период традиционно усиливается враждебная пропаганда, информационные "вброс" и "фейки", возрастает вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — отметили в ведомстве.

Военное командование успокаивает — армия в боевой готовности и провокации врага отбить готова.

Годовщину украинской независимости Москва может использовать для вторжения на юге Украины

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