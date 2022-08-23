От ракетного удара по Днепру постраждали частные дома местных: фото разрушений

На месте падения ракеты в Днепре образовалась огромная воронка, повреждено дома мирных жителей.

Сегодня утром, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко показал фото разрушений после утреннего прилета российской ракеты "Искандер".

Как сообщил корреспондент ТСН, уже известно о попадании в частные дома.

В результате вражеского удара образовалась огромная воронка на месте дома. От дома, стоявшего здесь с 1960 года, совсем ничего не осталось. Около 11:00 дня сюда попала вражеская ракета.

фото/Валентин Резниченко

Взрывной волной и обломками сильно повредило и соседние дома. Там вылетели окна, двери полностью разрушены крыши.

фото/Валентин Резниченко

Хозяева разрушенного дома пытаются найти какие-то уцелевшие вещи. Хотят чем-то понемногу засыпать огромную яму. Они рассказали, что этот дом достался по наследству. Они приводили его в порядок: заменили окна и планировали вскоре жить здесь. У семьи – 3 детей. Живут в квартире.

Семья говорит, что 23-24 августа планировала приехать сюда, чтобы опасные дни переждать в частном будке. К счастью, приехали.

Соседские дома тоже повреждены: выбитые стекла и двери, крыша провалилась в дом. Повсюду валяются обломки ракет.

Также над областью сбили три вражеских беспилотника. На Никополь российская армия направила три дрона "камикадзе" и 20 снарядов из "Градов". Повреждены несколько частных домов и водно-спортивный комплекс.

Напомним, утром в Днепре раздался взрыв, мэр города Борис Филатов сообщил о падении обломков ракет на частные дома.

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