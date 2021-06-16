От Рейгана и Горбачева, к Путину с Байденом: как складывались личные встречи лидеров США и России с конца Холодной войны

Клинтон и Ельцин называли друг друга с начала «друг Билл» и «друг Борис».

Встреча Путина и Байдена в Женеве заставила вспомнить о другой встрече — другого американского президента, Рейгана с последним руководителем Советского Союза Горбачевым. Она тоже произошла в одном из женевских имений и стала началом конца Холодной войны. С тех пор прошло 36 лет, и отношения с Россией все единодушно называют худшими из тех времен.

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Женева, 1985. Из окна исторической виллы президент Рейган улыбается журналистам. Он ждет последнего руководителя Советского Союза Михаила Горбачева. После этой встречи Горбачеве назовет Рейгана консерватором и динозавром, американский президент скажет о советском генсеке — твердолобый большевик. Но несмотря на это — личный контакт установлен. Рейган и Горбачев подписывают совместное заявление, которое называет ядерную войну недопустимой. Это — начало конца Холодной войны.

Только что избранный президентом России, еще входит в Советский Союз в 1991 году Борис Ельцин сразу едет в Соединенные Штаты. Там вместе с Бушем-старшим обнародует декларацию, формальный конец Холодной войны: Соединенные Штаты и Россия больше не рассматривают друг друга как противников. С преемником Буша-старшего, Биллом Клинтоном, Ельцин встречался 18 раз.

Изначально они называют друг друга «друг Билл» и «друг Борис». Обсуждают сокращение ядерных арсеналов, спорят о том, надо ли брать в НАТО страны бывшего соцлагеря. Совместных соглашений между Россией и Штатами подписано при Ельцине больше ста. Но потом на смену Ельцину в 2000 году приходит незаметно, непредсказуемый западными аналитиками человек — бывший ГРУшники Путин. «Я смотрел ему в глаза. У нас была очень хорошая беседа. Я почувствовал его душу», — отметил тогда Буш-младший.

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С тех пор в Соединенных Штатах президенты продолжают меняться, а в России больше нет. Отношения снова портятся. Впервые Джо Байден встречается с Путиным еще вице-президентом во времена Обамы. «В наших интересах и в интересах России — сделать наши отношения более тесными», — отмечал Байден.

«Относительно Сирии у нас разные взгляды на проблему, но мы согласны, что насилие надо прекратить, не допустить применения химического оружия», — потом говорил Обама.

Не пройдет и года с этого разговора, как Россия аннексирует Крым, вторгнется на Донбасс, получит за это санкции, введет контрсанкции, отгородится от цивилизованного мира.

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Следующая встреча у Путина уже с самым консервативным президентом новой американской истории Трампом проходит в финском Хельсинки. Путин с Трампом говорят лицом к лицу, до сих пор никто не знает о чем. После этого Трамп опираясь на слова бывшего шпиона Путина в прямом эфире отрицает материалы американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Этого американская разведка не простит 45 президенту никогда. «Президент Путин очень достоверно и обоснованно все отрицал, если бы были доказательства, их бы уже всем показали», — отметил Трамп.

Присутствовавшая на пресс-конференции опытная експерт с постсоветского пространства Фиона Хилл, потом расскажет: она даже думала симулировать сердечный приступ, чтобы прервать эту катастрофу. Урок усвоен. Советники уговаривают Байдена отказаться от совместной пресс-конференции, так как все понимают, на нее будут смотреть как на поединок и, конечно же провоцировать.

С обеих сторон отношения Запада и России сейчас называют худшими со времен Холодной войны. И вот снова в Женеве, на другой исторической вилле уже сорок шестой американский президент пытается найти общий язык с человеком, которого раньше называл в эфире "убийцей".

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