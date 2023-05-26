От села осталась только дорога: в Белогорку вернулись первые пятеро жителей

Все, что оккупанты не смогли вывезти из их Белогорки — сожгли.

Вернулись в родное село, а застали пожарище. Первые пять жителей села Белогорка, Херсонской области, решились приехать в полностью разрушенный поселок с заминированными полями и лесами вокруг. Там, где есть стены и немного крыши обустраивают комнаты для жилья, когда идет дождь, спят в модульных домиках, которые привезли волонтеры, говорится в ТСН.

Вокруг сел, за которые шли кровавые бои, сожжена техника: воронки от бомб и заминированные поля. Но кое-где от села не осталось ничего, кроме дороги. Те дома, которые уцелели, изуродованы. Александр вернулся в село с сестрой и отцом."Где нам жить, нет, где нам жить. Были в Кривом Роге, мы в селе привыкли, я здесь прожил 74 года, дети и внуки поросли. Здесь я уже не восстановлю ее”, — говорит Григорий Прокофьевич, сидящий на лестнице летней кухни, от которой остались стены, как и от всего хозяйства.

Жмется в одной уцелевшей комнатке. Им поставили модульный дом, но жить там не может из-за жары внутри.

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Их село Белогорка разрушено на сто процентов, в нем стояли оккупанты. "Оказались "тварями", звери. Золото сняли с меня, им нужна была водка, деньги и золото”, — рассказывает местная жительница Наталья.

У Натали было много клубники, огурцов и помидоров, только начинали жить, оккупанты выкопали блиндаж прямо в огороде. Все ходили и не понимали, как растет клубника на пленке. "Они говорили, как это так, что на пленке растет, они не видели такого и топтали ходили, воровали ее, якобы не видели никогда", — рассказывает женщина.

Бежали люди в июне, бросили все хозяйство и скот. Застали руины и пустошь. От жизни почти ничего не осталось разве что воспоминания. Едва вычистили участок, собрали осколки и снаряды, чтобы снова посадить зелень, потому что жить надо.

Света в деревне нет, спасает генератор. Саша на ногах с 5 утра. Вывозит мусор, разбирает завалы, копается в земле. "Все ради огорода, картофель, свои овощи, выживем", — говорит мужчина.

Они нуждаются в бетоне, дереве и шифере, крыша в пленке течет. Осень они в таких условиях не переживут. Когда обрабатывал 25 гектаров своей земли и выращивал пшеницу, а теперь сводит концы с концами, но не теряет духа. “Здесь наши корни, здесь пуп зарыт, наша земля. Хозяйствовали, теперь не знаю, что делать, с чего начинать, с пустыря”, — говорит мужчина.

У них в огороде сейчас все прорастает. Рассада помидоров цветет у авиационной бомбы, благодаря семенам им будет что есть.

Все, что оккупанты не смогли вывезти из их Белогорки — сожгли. Осталась только земля, плодородный херсонский чернозем, на него у семьи Щербины единственная надежда.

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