От сезонных аллергий страдает каждый третий украинец: как уберечься от недуга

От сезонных аллергий страдает каждый третий украинец: как уберечься от недуга

Сейчас аллерген номер один в Украине — кипарисовые.

Аллергическая пандемия: количество людей, которые реагируют на цветение, растет ежегодно. По данным ВОЗ, уже каждый третий мировой житель — аллергик. А в больших городах этот показатель доходит до шестидесяти процентов. При этом главный украинский аллерген люди сами высаживают под окнами. А долететь пыльца способна от Запорожья до самых Нидерландов. Что нужно выкорчевывать, а наоборот — сеять, чтобы не чихать осенью, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

Растения заставляют чихать и плакать каждый третьего украинца.

Например, именно благодаря родственным связям — ромашковый чай — усилит аллергию на амброзию. А банальное яблоко ухудшит симптомы у каждого второго из тех, кто реагирует на березу. Сейчас аллерген номер один в Украине — кипарисовые. Все — из-за моды на озеленение. Люди добровольно высаживают окнами такие аллергены, но уже через несколько лет начинают испытывать симптомы.

Поэтому следует сажать каштаны, липу, розы, ирисы, елки и иву — все они аллергии не вызывают.

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Дышать, не оглядываясь, можно только зимой. С начала весны по конец осени — в воздухе летает пыльца — ни границ, ни визовых ограничений.

Большинство людей чувствительны лишь к нескольким растениям. И знания, они распространении — может сэкономить много сил.

Биолог Ирина Ежель украшает карту Украины аллергенами: лещина летит на север, ольха — на запад, амброзия с березой — покрывают нашу территорию — равномерно — врага нужно знать в лицо. Если знать, где растение распространено, где распространена, то можно на период цветения временно переехать на эту территорию

Королеву всех аллергенов амброзию привезли из Америки в советское время — хотели ею лечить людей. Когда идея провалилась, попытались кормить коров — и то было. Ну, а когда совсем передумали, было уже поздно. Не спрашивая разрешения, амброзия заселила всю Украину. Единственное, что может побороть аллерген — конкуренция, поэтому перекопанные после нее участок следует засеять газонной травой. Только стриженый газон — абсолютно безопасный для аллергиков.

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