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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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От штурмовиков до операторов «Вампиров»: как иностранцы осваивают новое оружие, несмотря на языковой барьер

Впервые в истории ВСУ колумбийские легионеры стали операторами тяжёлых ударных дронов «Вампир».

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Колумбийцы сражаются на стороне Украины

Колумбийцы сражаются на стороне Украины

Впервые в истории Вооруженных сил Украины колумбийцы сражаются в небе — в качестве операторов тяжелых ударных дронов. Первыми иностранными операторами дронов стали бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ранее легионеры в основном служили в пехоте и штурмовых группах. Теперь они управляют украинскими тяжёлыми бомбардировщиками «Вампир» и уничтожают российские позиции с воздуха.

О том, как иностранные бойцы осваивают новое для себя оружие и как преодолевают языковой барьер, рассказывает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Как иностранцы воюют в ВСУ

Этими кадрами ночной охоты поделились военные 128-й бригады. Двое колумбийцев готовят украинский бомбардировщик к работе и заряжают взрывчатку.

Эти бойцы не боятся, что их перехватят русские — между собой они говорят по-испански, поэтому врагу сложнее понять их разговоры. Правда, языковой барьер иногда становится проблемой и при общении с украинскими собратьями, поэтому сейчас ребята изучают украинский язык. Пока что они выучили только самые основные фразы: «Слава Украине! — Героям слава!».

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Сарко»: «Хотя мы не понимаем языка, но у нас хорошее взаимопонимание с сослуживцами, благодаря переводчику. Люди, с которыми я работал, — очень хорошие коллеги. Они помогают нам как в военном деле, так и в вопросах языка. Они — хорошие друзья».

Чтобы быстрее адаптировать иностранных легионеров, 128-я горно-штурмовая бригада запустила целый образовательный проект.

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Сандунак»: «У нас реализуется пилотный проект: мы пробовали организовать обучение латиноамериканцев украинскому языку в Закарпатской области. На самом деле за месяц можно довести человека до уровня А0–А1 в изучении украинского языка. Это позволяет просто понимать банальные вещи и вести базовое общение, а дальше обучение идет значительно быстрее».

Путь от пехоты до тяжёлых бомбардировщиков

41-летний колумбиец Сарко служит в подразделении уже 6 месяцев. На родине работал водителем. Решил подписать контракт с Вооружёнными Силами. Сначала служил в пехоте, но захотел попробовать себя и в работе с беспилотными системами.

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Сарко»: «Я приехал в Украину, потому что мне нравится военное дело. Война — это важный опыт. К тому же для меня большая честь служить Украине. Я хочу помочь вашему прекрасному государству. Россия — это террористы и оккупанты, а Украина защищает то, что по праву принадлежит ей».

Побратим по прозвищу «Джонни» — из семьи военных, имеет большой опыт. Служит в украинской армии. Сначала был штурмовиком, теперь оснащает украинского «Вампира».

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Джонни»: «Готовлю взрывчатку, а потом она летит по россиянам. В Колумбии я профессиональный военный, армии отдал более 20 лет жизни. Здесь для меня честь стоять в строю с украинцами, они — мужественные воины. С помощью тяжелых бомбардировщиков мы уничтожаем технику, блиндажи и живую силу оккупантов. Работаем преимущественно ночью».

Мины и снаряды, которые готовит Джонни, эффективно действуют против оккупантов. Он говорит: эмоции для профессионала на войне — лишние. Впрочем, когда он видит, как россияне ежедневно разрушают украинские города и убивают мирных жителей, признается: каждый точный вылет «Вампира» доставляет ему огромное удовольствие.

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Джонни»: «Моя задача — подготовить дрон к полету. Кстати, управлять „Вампиром“ тоже несложно. Главное — чтобы наша птица долетела до цели и уничтожила её. Моя цель — освобождение Украины от российских оккупантов. Ради этого мы и работаем каждую ночь».

Дома солдата ждут жена и дочь. Семья поддержала его решение вступить в ряды ВСУ.

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Джонни»: «Мы каждый день общаемся по телефону с родными. У меня есть маленькая принцесса. Я их очень люблю. Они мной гордятся, это мотивирует и придает сил».

С «Вампирами», как говорят наши военные, работать проще: меньше приходится учить украинской терминологии, поэтому пока иностранных легионеров привлекают только к работе с этими бомбардировщиками.

Военнослужащий 128-й ОГШБр «Сандунак»: «Они — замечательные воины. Они очень быстро учатся, стараются, им это интересно, и они очень упорны».

В целом на Запорожском направлении вместе с украинскими защитниками оборону удерживают более 3 тысяч иностранных легионеров. Вместе они проходят отработку взаимодействия на полигонах, удерживают позиции на «нуле», а теперь ещё и уничтожают оккупантов с помощью дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 14 ОКТЯБРЯ! Массированная атака на энергетику! Погибшие в Киеве! Ответ ВСУ

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