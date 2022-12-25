От слез не сдерживаются и взрослые мужчины: ТСН побывала на местах обстрелов Херсона в первые минуты

Херсонцы весь день выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь раненым. Накануне город пережил массированную атаку российских реактивных ракет. Российские террористы убили 16 человек, еще более шести десятков получили ранения. Треть из них – в тяжелом состоянии. Это самые большие одномоментные потери среди гражданских за все время российских обстрелов. Весь тот ужас, что происходит на улицах Херсона, видела съемочная группа ТСН.

Россияне ударили реактивной ракетой по самому центру Херсона. Это одно из мест, где работает супермаркет и здесь всегда было десятки, а то сотни людей. Тела людей были разбросаны вокруг воронки, из которой торчал хвостовик ракеты, повсюду лужи крови. От слез не сдерживаются и взрослые мужчины.

Посреди проспекта оказался и избитый осколками автомобиль, внутри — тело водителя, просто проезжавшего мимо. Через несколько метров перед перекрестком еще одна иссеченная машина.

В место, популярное среди херсонцев, прилетело сразу две ракеты. Когда с места преступления не успели еще унести погибших, рашисты снова устроили по городу.

Недалеко от места прилета живет Ольга — медсестра, которая как раз возвращается из смены. “Это ужас, мальчик маленький – 10 лет, ранение было осколочное в шею. Царапина, его спас свитер, прямо в свитере зацепился осколок, мужчину привезли с ранением легких, повезли на ХБК оперировать, неотложное состояние”, — рассказывает она.

В их медучреждение привезли 8 раненых. “Разрыв щеки, у сонной артерии ранения, очень страшно. Просто страшно идти по городу и смотреть на все это, горы трупов”, — добавляет женщина.

Одна из ракет упала на базарный киоск, сожгла его дотла, а взрывом повредила соседний павильон. В это время здесь шла торговля. "Работник, мясник торговал мясом, вышел покурить, когда был прилет, просто на лестнице погиб на месте", — рассказывают люди.

Россияне в буквальном смысле заливают кровью украинцев улицы Херсона. Чувствовать себя безопасно в городе теперь невозможно нигде. Они же твари раньше били по теплопунктам, по каким-то там, а сейчас они просто бьют на уничтожение, куда попало. Сегодня один микрорайон, завтра второй, затем третий, геноцид для людей делают”, — убеждают местные.

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