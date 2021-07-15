"От смерти спасла каска": как себя чувствуют раненые на передовой бойцы

"От смерти спасла каска": как себя чувствуют раненые на передовой бойцы

Боевики в последние недели наращивают атаки — бъют по позициям вооруженных сил мощнее и точнее.

Двое раненых бойцов сегодня на передовой. Враг прицельно обстрелял позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на севере группировки Вооруженных сил на Донбассе. Оба бойца с осколочными ранениями доставлены в больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН 16:45.

Между тем состояние раненых накануне бойцов врачи оценивают как средней тяжести. Вчера утром вражеская пуля возле села Луганское попала военном в голову — от смерти его спасла каска. Позже у Старогнатовки осколком ранило еще одного парня.

Также читайте В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

Боевики в последние недели наращивают атаки — бъют по позициям вооруженных сил мощнее и точнее. Все чаще применяют минометы и артиллерию.

Сейчас в Харьков доставили четырех бойцов, которые получили ранения во время вражеского артиллерийского обстрела на Луганщине в ночь на среду, когда боевики выпустили по позициям вооруженных сил до полусотни снарядов тяжелого калибра. Врачи военного госпиталя говорят: здоровью трех бойцов ничего не угрожает. Но их побратим, 38-летний офицер, в тяжелом состоянии.

"Уже удалено два крупных осколка из левого легкого. На очереди - будут работать травматологи по поводу повреждения нижней конечности. Еще планируется хирургическая обработка по поводу ранения шеи", — рассказал начальник хирургической клиники Военно-медицинского центра Северного региона Сергей Шипилов.

Новости с фронта: враг прицельно обстрелял позиции украинских военных, двое бойцов ранены

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку