От Софии Ротару — до "Океана Эльзы": первые "спойлеры" масштабного концерта ко Дню Независимости

На НСК "Олимпийский" будет установлено сразу три сцены, а исполнители будут сменять друг друга без перерыва и конферанса.

"Независимость в нашей ДНК" — так называется концерт, который состоится во вторник, 24 августа, в столице Украины на НСК "Олимпийский". Организаторы говорят, что такого шоу украинцы еще не видели. На стадионе устанавливают сразу три сцены и готовят световое представление. Готовятся к выступлению 34 артиста.

О подробностях подготовки к концерту, который невозможно пропустить, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Первые репетиции концерта ко Дню Независимости проходят в одном за ангаров авиазавода имени Антонова. Теперь уже известно, что во время шоу между выступлениями исполнителей не предусмотрено перерыва. Артисты будут появляться один за другим на сцене, состоящий из трех частей, которые вместе напоминают молекулу ДНК.

"Когда заходишь в реальный павильон и видишь уже размеченную сцену, то понимаешь, какая она на самом деле огромная и как это круто", — восхищается режиссер-постановщик концерта Екатерина Царик.

Особой изюминкой концерта будет световое оформление действа. По словам главного художника по свету Евгения Костыра, здесь будет задействовано наибольшее количество приборов на одном шоу за всю историю украинской независимости — 1500.

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В концерте примут участие 34 исполнителя. И это будут не только поп-звезды от Софии Ротару — до "Океана Эльзы". Выступать будет также ансамбль имени Вирского, Киевский симфонический оркестр и звезды мировой оперы, среди которых Людмила Монастырская, которой аплодировала самая изысканная публика Европы и США. Она признается, что волнуется перед выступлением, которое будет смотреть такое огромное количество зрителей.

Привыкшая к большим залов Надя Дорофеева обещает, что на этом концерте полностью изменит имидж. "Такой вы меня еще никогда не видели, таких песен я никогда еще не пела. Для меня это будет очень ответственно и непросто ", — заинтриговала певица.

Концерт "Независимость в нашей ДНК" — благотворительный. Средства от билетов направят на создание Центра современного искусства — музея художника Ивана Марчука. А зрителям организаторы обещают почти три часа музыкального удовольствия.

Новости Украины: как репетируют концерт ко Дню Независимости, который состоится на "Олимпийском"

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