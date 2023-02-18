От Соловьева и Скабеевой уже устали: бывший спичрайтер Путина объяснил, почему пропаганда в РФ уже не работает

Аббас Галлямов сообщил, что объемы телепросмотров в России падают: и Соловьев, и Скабеева вылетели уже давно, еще летом, из топ-передач, которые смотрят люди.

Возможности российской пропаганды точно не стоит переоценивать: будь она эффективной, то массовые репрессии были бы не нужны.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил Аббас Галлямов, российский политтехнолог, политолог, публицист и бывший спичрайтер Путина, объявленный в РФ иноагентом.

Отвечая на вопрос, когда Украина победит, во что всем хочется верить, сможет ли система пропаганды врага оправдать это каким-то образом для внутренней аудитории, Галлямов отметил, что тут все зависит от того, чем это закончится реально, то есть какую часть дополнительных территорий будут контролировать россияне по итогу.

"Если украинцы выгонят их (российских военных – ред.) отовсюду, включая Крым, выдать это за победу, конечно, не получится. Если удастся удержать ныне захваченные территории, то в целом сам по себе такой результат, конечно, не очень убедительный, но есть проблема завышенных ожиданий – они же Киев обещали за три дня взять. Люди об этом не забыли. И сказать, что Киев не взяли, но захватили несколько хуторов на юге Херсонской области – это слабое утешение. Но, знаете, россияне настолько от всего устали, настолько они шокированы происходящим, настолько им хочется простой нормализации, что они будут рады просто самому факту окончания войны. И они сделают вид, что они согласны с Кремлем", - объяснил политтехнолог.

Аббас Галлямов отметил, что через полгода, через год в России все начнет разлагаться, люди будут все больше оглядываться вокруг, понимать, что страна в руинах, и экономика в руинах, куча жертв.

"И ради чего? Ради того, чтобы у нас там кусочек Николаевской области был. Да в гробу я это видал. На самом деле эти разговоры, что даже Крым я в гробу видал, появились еще осенью. Это еще не стало мейнстримом в кругу патриотов, но раньше ведь таких разговоров вообще не было в этом кругу. И вот эти настроения будут укрепляться, и уже через год, два, три итоги войны будут абсолютно нелегитимными, и пропаганда ничего там не оправдает. В общем, возможности российской пропаганды точно не стоит переоценивать. Если бы она была эффективной, то эти массовые репрессии не нужны были бы", - заверил он.

Галлямов рассказал, что объемы телепросмотров в России падают: и Соловьев, и Скабеева вылетели уже давно, еще летом, из топ-передач, которые люди смотрят.

"Люди вон толпами валят смотреть "Чебурашку", этот дурацкий фильм, по-моему, это абсолютное убожество, но такое, доброе, позитивное, с хэппи эндом, поэтому все бегут и смотрят. Им психотерапия вот такая нужна, а не Соловьев со Скабеевой, достали они уже всех. Поэтому российская пропаганда – это все, это уже mission complete (миссия выполнена – ред.), как говорится. Она уже не работает", - резюмировал он.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

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