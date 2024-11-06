Как мировые лидеры отреагировали на победу Дональда Трампа

Большинство выразило свои приветствия и надежды на укрепление дружеских отношений.

Подсчет голосов на выборах президента США продолжается. Однако, по предварительным неофициальным данным, победу одерживает Дональд Трамп.

Многие мировые лидеры выразили свои приветствия по поводу победы республиканца.

Что сказали главы зарубежных стран – читайте в эксклюзиве от ТСН.ua.

Одними из первых поздравили Трампа президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поздравления с победой они разместили в своих соцсетях.

Венгерский премьер-министр отметил, что победа республиканца Трампа одно из самых больших возвращений в политической истории Соединенных штатов.

"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужна победа всему миру!" – написал венгерский премьер.

Французский президент заявил, что готов работать с Трампом вместе "как четыре года назад".

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, приобщился к поздравлениям новоизбранного президента и назвал его победу «исторической». В частности, он надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

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Германия и США уже много лет работают друг с другом для развития, свободы и процветания Атлантики, об этом заметил в своем приветствии канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я приветствую Трампа и его избрание президентом США. Германия и США уже давно успешно сотрудничают, чтобы способствовать процветанию и свободе с обеих сторон Атлантики. Мы будем продолжать это делать во благо наших граждан", — написал канцлер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем приветствии заявила, что Соединенные Штаты и Евросоюз – больше чем союзники. Она отметила, что их объединяет международное партнерство, объединяющее 800 миллионов граждан.

Урсула фон дер Ляен призвала Трампа сотрудничать над сильным трансатлантическим дневным планом, что приносит пользу обоим.

Подобно выражению венгерского премьер-министра, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отметил, что победа Трампа на избирательных гонках в США является самым большим возвращением в истории.

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"Уважаемые Дональд и Мелания Трамп, поздравляем с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой. Это огромная победа! – написал премьер-министр в соцсети Х.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на победу Трампа очень коротко. В соцсети Х он написал: «Привет, господин президент Дональд Трамп. Вы сделали это!».

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, в приветственном посту выразил свои надежды на укрепление отношений между странами и завершение войны в Украине. В частности, он назвал Трампа своим другом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что с нетерпением ждет нового сотрудничества с Соединенными штатами для продвижения мира. Также Рютте надеется, что эта победа поможет сберечь силу блока.

Президент Молдовы Мая Санду в своем приветственном посту отметила ценность дружеских отношений с США и выразила надежду на углубление сотрудничества между странами.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, также присоединилась к поздравлениям республиканца Трампа с победой на выборах. Глава государства надеется на поддержку штатов в евроатлантической интеграции страны.

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"Приветствую с избранием, господин Президент. Наш сильный американский стратегический партнер и 33-летний друг – сейчас нужен, как никогда для поддержки евроатлантической интеграции Грузии, укрепления региональной безопасности, стабильности и защиты нашей свободы и независимости" – написала в соцсети Х Саломе Зурабишвили.

Новости ТСН 19:30 6 ноября. Мир потрясен победой Трампа! Курахово под угрозой окружения!

Напомним, украинские политики также отреагировали на победу республиканца Дональда Трампа.

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