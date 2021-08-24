30 лет Независимости: как медицина совершила прорыв, позволила неродственные трансплантации и спасает украинцев

Сейчас только за полгода сделано рекордное количество пересадок — 126, половина из них — это посмертное донорство.

Советское наследство — сильные хирургические школы и отсутствие современных мировых технологий. Что имеем сейчас — систему здравоохранения в состоянии реформы. Которую кто-то воспринимает, а кто-то сильно критикует. Но уровень медицины, в частности, определяется и по уровню высокотехнологичной помощи, например такой как трансплантация. Именно здесь за последние 2 года в стране произошел прорыв.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Виктор впервые за последние годы идет на холмы, где бегал малым. Недавно подняться в гору для него было не реальной задачей. "Если до операции я даже когда клал руку на сердце, ни было ни пульса, ничего", — вспоминает мужчина.

А сейчас ему непривычно слышать, как бьется пересаженное сердце. Виктору Маршалу 52 года. Новое сердце на 23 года его моложе. В 300 километрах от Виктора живут люди, которые не только подарила ему шанс на жизнь, а еще стали его второй семьей. "Ощущение, что мы знакомы много лет", — говорит Виктор.

"Каждый день я молюсь за здоровье Виктора. Каждый день вставлю свечи в церкви", — говорит Людмила, мама 29-летнего Игоря Коваля, который стал донором для Виктора Маршала.

Эти две семьи объединило и горе утраты и радость спасенной жизни.

Виктор жил в Крыму. После оккупации ушел добровольцем за Восток. И скорее всего там и был решающий удар по сердцу. "Оно уже практически не работало, оно просто стояло", — вспоминает мужчина.

Его могла спасти только трансплантация. Виктора поставили в лист ожидания, однако он не верил, что его могут спасти в Украине. Он потихоньку прощался в семьей, сворачивал все свои бизнес-проекты. Пытался подготовить дочь, что его смерть близко. Часами рассказывал ей как вести дела, когда его не станет. Однако через 4 месяца в его доме раздался звонок. "Позвонила сказала, что есть донор, мы подходим по параметрам и сказала выезжать", — рассказывает Виктор.

ТСН.ua

Львовянин Игорь Коваль считал, что он абсолютно здоров. У него только родился сын — тоже Игорь. 27 мая ему вдруг стало плохо, заболело за грудиной, парализовало руку. Скорая приехала немедленно. У Игоря разорвалась врожденная аневризма. Никаких шансов на спасение не осталось. Игоря доставили во Львовскую больницы скорой помощи. "Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось и констатировали смерть мозга. После чего родственникам пришлось ответить на сложный вопрос — готовы ли они отдать органы для посмертной трансплантации", — говорят в больнице.

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"Игорьошка несколько раз говорил: "Мама, если со мной что-то произойдет и какой-то мой орган спасет жизнь, пожалуйста... Это было за месяц до случившегося и разговор в памяти был свежым", — рассказывает Людмила.

Смерть ее сына спасла три жизни. В день, когда не стало Игоря, пересадили две почки и сердце. Трансплантацию сердца делали силами врачей Львовской больницы скорой помощи и столичного Института сердца.

Еще два года назад посмертное донорство для Украины было чрезвычайным событием — единичные случаи происходили благодаря энтузиазму отдельных хирургов. За годы независимости тысячи украинский умерли, не дождавшись медицинской помощи в своей стране. Сотни украинцев, которым удалось выехать на трансплантацию за границу, вывезли миллиарды гривен — как личных, так и государственных.

ТСН.ua

Однако два года назад в украинской трансплантологии произошел прорыв. Сейчас только за полгода сделано рекордное количество пересадок — 126, половина из них — это посмертное донорство. И это случилось благодаря нескольким факторам:

создание правового поля единого и понятного для абсолютно всех врачей, пациентов, администраций и правоохранительных органов;

установление тарифов на трансплантацию. Например, за пересадку почки посмертно медучреждение получает более 800 тысяч гривен, печени — почти полтора миллиона гривен. Для пациентов это должно быть бесплатно.

Лицензии на трансплантации уже имеют 40 медицинских учреждений в Украине. Все они переоборудуются и переучивают свой персонал. Во Львовской больницы скорой помощи после 16 асистенцый кардиохирург Роман Домашич самостоятельно выполнил первую пересадку сердца.

"Сбылась профессиональная мечта, как каждый кардиохирург имеет профессиональную мечту, вот она реализовалась. Мы не должны жить одной операцией, двумя — это должно баты ежедневная рутинная работа", — уверяет врач.

Однако два года мало, чтобы изменить отношение украинцев. С 10 потенциальных доноров согласие на забор органов дает лишь одна семья.

Виктор Маршал, понимает, что сегодня он жив, только потому, что в очень сложный и трагический момент семья донора дала согласие на забор органов.

"Это не просто благодарность, она мне вторую жизнь подарила, она у меня в телефоне записана "Мама 2", — рассказывает мужчина.

Люди на расстоянии стали родными друг другу. Они никогда не виделись в жизни. Однако мечтают об этой встрече с того самого момента, когда сердце Игоря стало сердцем Виктора.

ТСН.ua

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