От СOVID-19 умер 4-летний ребенок: агрессивный вирус набирает обороты

Насколько агрессивен вирус сейчас и как от него уберечься – в эксклюзиве TSN.UA.

Коронавирус свирепствует! Во Львовской области от COVID-19 умер 4-летний ребенок! Случаи заболевания продолжают постоянно расти во время эпидсезона, который длится с октября до весны. Между тем, в Министерстве здравоохранения напомнили наиболее отчетливые симптомы коронавируса.

Насколько агрессивен вирус сейчас и как от него уберечься – в эксклюзиве TSN.UA.

"Корона" свирепствует

Во Львовской области, в Самборском районе, от коронавируса умер 4-летний ребенок, а также 64-летний мужчина из Львова. Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

Также читайте В Украине появился новый штамм коронавируса: насколько он опасен

"Традиционно в воскресенье о коронавирусе. За неделю количество случаев заболеваний, вызванных COVID-19 снизилось на 36% — зарегистрировано 234 случая против 367. Зафиксировано 35 случаев (15%) среди детей и 45 случаев у лиц в возрасте 65 лет и старше (19%)", – говорится в сообщении.

Как начинается COVID-19?

Случаи заболеваний ОРВИ, в том числе грипп и COVID-19, прогнозируемо растут во время эпидсезона, который длится с октября по весну. Именно коронавирус часто проявляется респираторными признаками с самого начала. Характерными симптомами коронавируса у взрослых являются:

лихорадка,

сухой кашель,

одышка,

головная боль,

боль в мышцах, суставах,

потеря или нарушение запаха или вкуса,

сильная усталость.

Что рекомендует Минздрав?

Коронавирус является легким заболеванием, симптомы которого примерно у четырех из пяти человек легкие. У ребенка COVID-19 развивается идентично. Будьте внимательны, если у ребенка температура поднимается до 38 градусов, то в течение одного-двух дней нет опасности и родители должны следить за состоянием ребенка. Но если температура тела выше 38 градусов и не снижается, то следует немедленно обращаться к врачу.

Появились симптомы вирусного заболевания – сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным состоянием. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача. Пока нет результатов теста на коронавирус, следует ограничить физические контакты с другими людьми. Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно оградить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний.

Как начинается грипп?

У больного гриппом обычно резко повышается температура, а респираторные симптомы добавляются позже. Вирус гриппа способен поражать верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что делает его опасным из-за пневмонии, сердечной недостаточности и тромбоза.

Кто в группе риска?

К группе риска относят беременных, детей до пяти лет, людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Медики советуют обращаться к семейному врачу при первых симптомах и отмечают важность вакцинации.

Поскольку вакцинация против гриппа и COVID-19 – это самый эффективный способ защиты. Вакцину против гриппа можно приобрести в аптеке, а прививка против COVID-19 бесплатно доступна в пунктах вакцинации. Обе вакцины можно вводить одновременно.

Новый штамм коронавируса

Напомним, что в августе в Украине был зафиксирован новый вариант коронавируса FLiRT. Первые три случая нового субварианта ковида обнаружили у пациентов в больницах в столице и Прикарпатье, сообщает Министерство здравоохранения.

Происхождение штамма FLiRT

Штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

Вакцина поможет?

Такого же мнения и Федор Лапий, врач детский инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. По его словам, в Украине до сих пор можно вакцинироваться и это поможет защититься от нового штамма коронавируса.

"Ковид" никуда не исчезал

В то же время Федор Лапий заявил, что коронавирус никуда не исчезал. Врач подчеркнул – то, что вирус продолжает свою мутацию, неудивительно.

Почему начали болеть именно летом?

О распространении нового субварианта FLiRT в мире заявили в декабре прошлого года. Больше всего случаев обнаружили в Австралии. Летом 2024 года центры по контролю и профилактике заболеваний США отметили, что этот вариант обнаружили более чем в 28% случаев COVID-19 в США. Рост количества случаев ожидался именно в конце лета и в осенние месяцы.

Рост заболеваемости

Сейчас по территории Украины циркулирует 10 штаммов вируса – это разные субварианты штамма Omicron. В августе врач прогнозировал, что именно осенью заболеваемость будет расти.

Напомним, исследователь опроверг самую популярную теорию о появлении и распространении коронавируса.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: От СOVID-19 УМЕР 4-летний РЕБЕНОК! Агрессивный вирус набирает обороты!

Читайте также: