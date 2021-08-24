30 лет Независимости: от СССР уже независимой Украине достался дефицит и очереди под наблюдением ОМОНа

30 лет Независимости: от СССР уже независимой Украине достался дефицит и очереди под наблюдением ОМОНа

Устроить праздник в те времена было почти нереальной задачей.

В начале своей независимой истории украинцы столкнулись с очередями и дефицитом, а еще трудностями, которые надо было преодолеть, чтобы что-то купить и устроить день рождения или свадьбу. Все это осталось в воспоминаниях и архивах.

Об этом 24 августа говорится в праздничном выпуске ТСН к 30-летию Независимости Украины.

Игорь и Елена поженились 30 лет назад уже в независимой Украине. Чтобы его организовать в годы дефицита — помогали чуть ли не все родственники. "И курятину получали где-то там, на заводе папа выписал свиней и сам резал", — вспоминают супруга Жданов.

На полках магазинов не было почти ничего — дефицит и очереди. Это в 1991-й пришло еще с советских времен перестройки, товарный кризис.

Угостить гостей тогда у них получилось. С деликатесов была даже красная икра, которую прислали родственники. А в остальном меню было обычное. "Я помню, что передо мной была капуста, салат "Днестр", заливное было какое-то, перцы фаршированные. Продукция была, просто доступа к ней не было. Ограничили доступ, горожане вообще оказались без продуктов питания", — рассказывает пара.

А вот, чтобы одеться на свадьбу, нужно было побегать даже с талончиками из ЗАГСа. ""Выбросили" кольца, у меня деньги были при себе, я тогда сразу купила", — радостно вспоминает Елена.

В 1991 году действительно с товарами было сложно, вспоминает Сергей Астистов — в тот период директор универмага "Украина" в Киеве. "От туалетной бумаги и зубной пасты импортной к телевизорам и холодильников. Получалось так, что те, кто получал зарплату, то деньги были, а купить то, что они хотели, они не могли", — вспоминает мужчина.

Татьяна Цимбал, известная телеведущая, говорит о киевском ЦУМе. "Понимаете, это "дают", "выбросили", "достал" - это слова, которые использовали люди для того, чтобы определить, что он что-то купил", — говорит Татьяна.

И для тогдашних селебрити в ЦУМе был отдельный отдел. "За государственный счет мы покупали то, что в эфир, а за свой — верхняя одежда, сапоги", — добавляет она.

Талоны на еду, очереди за одеждой и инфляция - как дефицит в 90-х превратил жизнь на марафон выживания

Современные витрины — о таком тогда можно было только мечтать — и это тогда, когда в мире все было доступно. Экс-директор универмага "Украина" вспоминает, какие толпы были в магазинах, когда что-то "выбрасывали" на прилавок.

"Когда ковры продавали с участием отряда милиции особого назначения. Если бы не "Омон", то там бы пол универмага разнесли бы", — убежден человек.

На видеоархивах тех времен есть кадры давки у обувного, за кроссовками. Милиция применяли газовые баллончики и дубинки.

С обретением независимости мгновенно лучше не стало, но стало свободнее. Потоки так называемых "челноков" из-за границы повезли нехитрый товар. Тогда уже украинцы были миллионерами из-за инфляции. "Мы постоянно следили за курсом доллара и днем меняли три раза цену, такое было", — вспоминают тогдашние бизнесмены.

Зарплаты нивелировались быстро — цена на колбасу была миллион двести тысяч.

ТСН.ua

Наследие СССР начало 90-х — это было унижение человеческого достоинства. Когда нормально накормить ребенка и одеть его — было целым марафоном на выживание. Затем понемногу экономика начала оправляться. Ввели гривну, на полках появилось все. Так мы живем и сейчас, хотя не все могут позволить себе желаемое.

"Стандартный набор у нас — масло, котлеты, сок, лимонады, клубника, сосиски, зелень", — заглядывают сейчас в своей холодильник семья Жданов.

Такой набор продуктов для большинства украинцев уже обыденность. Очереди, дефицит — это то, чего дети просто не знают.

А Елена и Игорь, когда приходят в супермаркет, только шутят над тем, что уже далеко позади. "Если бы тогда на нашей свадьбе был такой ассортимент колбас, у нас бы была колбасная свадьба", — шутят супруги.

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