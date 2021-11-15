От удара автомобиля епископу почти оторвало ногу: шокирующие подробности смертельного ДТП в Луцке

От удара автомобиля епископу почти оторвало ногу: шокирующие подробности смертельного ДТП в Луцке

От удара автомобиля мужчину отбросило на 10 метров, он потерял много крови.

В центре Луцка пьяный водитель на хорошо освещенной улице сбил пешехода. Автомобиль на большой скорости занесло на тротуар. Там же проходил 60-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться.

О подробностях смертельного ДТП — 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В нескольких метрах от места аварии его догнали патрульные и случайные прохожие.

"Водителя проверили и на месте происшествия, и в наркодиспансере — у него была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови", — отметили в полиции.

60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. От удара автомобиля мужчине почти оторвало ногу и он потерял много крови.

Спасти потерпевшего медикам не удалось. Через несколько часов он умер. Выяснилось, что это известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви.

Водитель задержан. Известно, что он лучанин. Ему 22 года. Муж ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконной торговли и нападения на работников муниципального караула.

За ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит до десяти лет заключения. Меру пресечения ему будут выбирать завтра. Погибшего священника похоронят на территории церкви, где он служил.

Напомним, в Ровно произошло жуткое ДТП, там автомобиль разорвало пополам.

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