От удара автомобиля епископу почти оторвало ногу: шокирующие подробности смертельного ДТП в Луцке

От удара автомобиля мужчину отбросило на 10 метров, он потерял много крови.
В центре Луцка пьяный водитель на хорошо освещенной улице сбил пешехода. Автомобиль на большой скорости занесло на тротуар. Там же проходил 60-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться.
О подробностях смертельного ДТП — 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
В нескольких метрах от места аварии его догнали патрульные и случайные прохожие.
"Водителя проверили и на месте происшествия, и в наркодиспансере — у него была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови", — отметили в полиции.
60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. От удара автомобиля мужчине почти оторвало ногу и он потерял много крови.
Спасти потерпевшего медикам не удалось. Через несколько часов он умер. Выяснилось, что это известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви.
Водитель задержан. Известно, что он лучанин. Ему 22 года. Муж ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконной торговли и нападения на работников муниципального караула.
За ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит до десяти лет заключения. Меру пресечения ему будут выбирать завтра. Погибшего священника похоронят на территории церкви, где он служил.
Напомним, в Ровно произошло жуткое ДТП, там автомобиль разорвало пополам.
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