От украинского посольства помощи нет, а россияне запугивают: история киевлянки, бежавшей от войны в Париж (фото)

От украинского посольства помощи нет, а россияне запугивают: история киевлянки, бежавшей от войны в Париж (фото)

С начала войны в Украине, на которую цинично напала Россия 24 февраля, миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома, спасая жизнь.

Основными направлениями миграции в настоящее время являются соседние страны: Польша, Румыния, Венгрия, Молдова, Словакия и Германия. Впрочем, некоторые европейские страны тоже пользуются популярностью среди украинцев. В частности, Франция, по состоянию на конец марта, приняла не менее 45 тысяч украинских мигрантов.

ТСН.ua пообщался с украинкой, которая в результате войны была вынуждена выехать из Киева в Париж, и узнал о жизни беженцев во французской столице.

Общая ситуация во Франции и отношение к украинским-беженцам

Наша собеседница сейчас находится в Париже и говорит, что война в Украине — одна из главных тем для французов. Прежде всего, конечно, они обсуждают выборы, поскольку сейчас проходит второй тур президентских выборов во Франции, к чему приковано все внимание. Хотя, по ее словам, даже во время дебатов кандидаты в президенты обсуждают проблематику войны в Украине и пытаются решить, например, проблему с гуманитарными коридорами, где проходят постоянные бомбардировки.

"Лично я чувствую от французов соболезнования, но не могу сказать, что они слишком переживают о нашей проблеме. На самом деле, чем дальше от войны, тем меньше она чувствуется. Многие французы обвиняют лично Путина, но не русский народ", — говорит украинка.

Также, по ее словам, Франция оказывает социальную помощь, в частности, речь идет о медицинской страховке, социальных выплатах, оформлении проезда в общественном транспорте со скидкой (до марта было бесплатно), есть возможность получить жилье.

"Конечно, чтобы сделать эти документы, нужно пройти все уровни ада", – отмечает она.

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Украинка объясняет, что каждому гражданину нашей страны, пересекшему границу Франции, обязательно нужно сделать временные документы, чтобы легально находиться в этой стране.

"Я делала документы в марте в Париже, как раз тогда только запустилась система разглашения этих документов. Украинцев держали по 14 часов в очередях, мы были закрыты ограждением, без возможности банально сходить в туалет, купить поесть или попить воды. Вместе со мной стояли и малыши дети и пожилые люди. Никого не пропускали, даже тем, кому было реально плохо... Этот документ делала я в течение трех дней, поскольку французы постоянно меняли место регистрации украинцев. Ежедневно менялись правила, ежедневно возникали новые проблемы", — вспоминает девушка.

Очередь в центре Парижа за получением документов / ТСН.ua

Впрочем, она рассказала и о неприятных моментах с оформлением документов. Так, при регистрации документов было много переводчиков из РФ, которые переводя с французского на русский язык совершали ошибки в документах и морально издевались над людьми.

"На самом деле — это было ужасно. Они совершали ошибки в документах, пугали украинцев, что те никогда не вернутся домой, смеялись над нами и говорили, что мы обманываем, поскольку многие украинцы приходили хорошо одетые, с новыми телефонами, приезжали на своих машинах. Только здесь мы объясняли, что убегали не от бедности, а от войны", – замечает наша собеседница.

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Также девушку возмущает то, что при выдаче гумпомощи, их "фотографировали с большими улыбками на лицах и просили улыбаться и позировать на камеру".

"Еще отдельная история — это украинское посольство. Помощи абсолютно ни одной. Были представители из посольства. Относились очень свысока ко всем присутствующим, иногда игнорировали просьбу банально дать возможность попить воды или получить таблетки", — сетует украинка, которая из-за войны временно проживает в Париже.

Жилье и работа для украинцев во Франции

На вопрос о жилье девушка говорит, что тем, у кого его не было, предлагали селиться в лагере беженцев. После нескольких дней или недель в этих лагерях украинцев селили в общежития на юге Франции, что очень далеко от цивилизации.

"Знаю, что люди, которых там селили, не имели возможность пойти в магазин или ехать в транспорте, или, например, устроиться на работу, поскольку в таких маленьких городах почти ничего нет", — рассказывает девушка.

Что касается работы, то оформив документы на временное убежище, граждане могут официально работать на территории Франции. Но работу все ищут самостоятельно.

Медицина для украинских беженцев

Одной из привилегий, которыми могут воспользоваться украинцы во Франции, это возможность получения медицинской карты, благодаря которой вся медицина будет бесплатной.

"Это, кстати, одна из причин, почему люди едут сюда. Знаю, что людям с особыми потребностями оказывается очень хорошая помощь и поддержка. Также украинские медики могут устроиться на работу во французские больницы, поскольку Франция пострадала от коронавируса и сейчас нуждается в новом медицинском персонале", — объясняет украинка.

В конце украинка отмечает, что в нынешних условиях всем гражданам нужно держаться вместе, не падать духом, а также беречь своих детей и близких. Тем, кто едет в Париж, она рекомендует по возможности получить документы на временное убежище, а также: "Изучать английский или французский языки — это всегда хорошая практика, верить в ВСУ и знать, что совсем скоро мы вернемся в родную страну ".

Напомним, переселенцы во Львове показали условия в первом модульном городке.

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